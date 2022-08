Les yeux de l’Occident marquent l’exportateur russe de “diamants du sang” – NYT

Moscou a précédemment critiqué les efforts visant à politiser son commerce de diamants, le qualifiant de « démagogie politique »

Les puissances occidentales, dont les États-Unis, l’UE et le Canada, font pression pour que la Russie soit qualifiée d’exportateur de diamants de la guerre, arguant que le commerce des pierres précieuses remplit les poches du Kremlin et lui permet de poursuivre son offensive militaire en Ukraine, a écrit le New York Times sur Mardi.



Le journal indique que le représentant du département d’État américain, George Cajati, a appelé à cette mesure dans une lettre envoyée au Processus de Kimberley – une organisation soutenue par l’ONU qui vise à empêcher les “conflits” ou les soi-disant “diamants du sang” d’entrer sur le marché mondial à cause d’eux. provenant de sources contraires à l’éthique ou utilisées pour financer des conflits régionaux.



Dans la lettre, qui a été envoyée à l’organisation en mai, Cajati a insisté sur le fait que les bénéfices du commerce des diamants de la Russie “bénéficiaient au même État qui mène une guerre préméditée, non provoquée et injustifiée”. Sa position était soutenue par l’UE, le Canada, un certain nombre d’autres pays occidentaux et l’Ukraine.

La Russie est le plus grand fournisseur mondial de petits diamants et les États-Unis sont depuis des années l’un des plus grands marchés pour les pierres précieuses, où elles sont souvent utilisées pour les bagues de fiançailles, les boucles d’oreilles et les pendentifs.

Lire la suite Le commerce américano-russe continue de plonger – Census Bureau

Selon le NYT, qui cite des données du gouvernement américain, en 2021, les exportations de diamants de la Russie représentaient plus de 4,5 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande exportation non énergétique de Moscou en valeur.

Alors qu’un certain nombre de pays occidentaux tels que les États-Unis ont déjà introduit des restrictions sur l’achat de diamants directement à la Russie, la mesure ne s’applique qu’aux diamants non taillés. Le NYT explique que cette technicité signifie que les pierres précieuses envoyées par Moscou en Inde pour y être raffinées, par exemple, peuvent toujours se rendre sur les marchés américains après avoir été étiquetées comme étant d’origine indienne.

En juin, le Processus de Kimberley a tenté de soulever la question des diamants russes, mais aucune décision n’a été prise en raison d’un veto de la Russie, de la Chine et de la Biélorussie, qui étaient soutenus par le Kirghizistan, le Mali et la République centrafricaine.

Le ministère russe des Finances a condamné les tentatives de l’Occident de qualifier la Russie d’exportateur de “diamants du sang” comme “absolument sans fondement” et rien de moins que de la “démagogie politique”, selon une déclaration envoyée au Processus de Kimberley en juin et consultée par Reuters.

“La Fédération de Russie condamne catégoriquement les tentatives orchestrées par la Coalition de la société civile, avec le soutien d’une minorité absolue de certains participants occidentaux, de politiser le travail du Processus de Kimberley en déformant délibérément ou même en remplaçant ouvertement ses principes de base”, a écrit le ministère. .

Moscou a insisté sur le fait que ses diamants sont conformes à toutes les normes environnementales, sociales et de gouvernance établies par le Processus de Kimberley, et a noté que les mines russes soutiennent les moyens de subsistance de près d’un million de personnes vivant dans la région nord-est de la Yakoutie, qui dépendent fortement de la stabilité de l’industrie de l’extraction du diamant.

La prochaine réunion du Processus de Kimberley est prévue pour novembre, bien que certains craignent que l’organisation ne se détériore en un autre champ de bataille politique. Hans Merket, chercheur dans l’industrie du diamant et les droits de l’homme et membre du Processus de Kimberley, a déclaré au NYT que le groupe était devenu “un organe de bureaucrates” et a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les querelles politiques détournaient un travail important alors que des diamants “problématiques” étaient approuvés pour faussement rassurer les acheteurs de bijoux, alors que de sérieux problèmes étaient ignorés.