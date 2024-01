Les yeux de la Chambre votent cette semaine sur le projet de loi sur le crédit d’impôt pour enfants, qui se heurte à quelques obstacles

WASHINGTON — La Chambre dirigée par les Républicains vise un vote dès cette semaine sur un projet de loi bipartisan visant à étendre le crédit d’impôt pour enfants et à offrir une série d’allégements fiscaux aux entreprises, ont indiqué trois sources.

Le plan de 78 milliards de dollars, qui a été approuvé par la commission des Voies et Moyens par 40 voix contre 3, pourrait être présenté mercredi, a déclaré l’une des sources, qui a ajouté que le calendrier n’était pas fixé. envisagé” cette semaine.

La législation offre une rare opportunité à un Congrès historiquement improductif de faire gagner ses électeurs. Mais il se heurte à certains obstacles à la Chambre, où il sera probablement accéléré et nécessitera un vote des deux tiers pour être adopté, ainsi qu’à l’incertitude au Sénat.

« Il y a un fort intérêt à ce que cela soit réalisé. Il s’agit de politiques éprouvées en faveur des travailleurs et de la famille qui contribuent à étendre certaines des dispositions les plus économiquement avantageuses des réductions d’impôts républicaines de 2017 », a déclaré le président des voies et moyens, Jason Smith, R-Mo., auteur du projet de loi. “Un vote de 40 contre 3 en commission reflète le vif intérêt de tous les côtés pour un vote à la Chambre le plus rapidement possible.”

Certains libéraux se sont opposés aux réductions d’impôts pour les entreprises, qui incluent des allègements pour la recherche et le développement et les dépenses des petites entreprises. Les trois votes « non » en commission sont venus des démocrates, bien que de nombreux autres membres du parti soutiennent le paquet en raison des dispositions en faveur des familles avec enfants, qui devraient réduire la pauvreté des enfants.

Parmi les Républicains, il existe un certain mécontentement venant de divers bords.

Selon deux sources, un appel privé jeudi entre Smith, le président Mike Johnson, R-La., et un groupe de républicains du caucus « SALT » s’est intensifié au milieu de plaintes selon lesquelles le projet de loi n’augmente pas le plafond des dépenses. déductions fédérales pour les impôts nationaux et locaux – communément appelé SALT – une priorité pour certains membres du GOP de New York et de Californie. (Les contribuables des zones où les impôts nationaux et locaux sont plus élevés sont plus susceptibles d’utiliser les déductions SALT que les Américains à revenus faibles et moyens ailleurs.)

Le représentant Nick LaLota, RN.Y., a été à la tête des objections à l’absence d’allégement SALT, dont les électeurs de Long Island ont été touchés par le plafond de 10 000 $ sur les déductions SALT imposé par la loi fiscale Trump de 2017. Il a haussé la voix lors de l’appel, selon l’une des sources sachant ce qui s’est passé. Les deux sources ont déclaré que Smith avait tenu bon et défendu la décision de ne pas augmenter le plafond SALT dans le paquet fiscal ; la plupart des républicains du Congrès soutiennent le maintien du plafond. L’appel a été signalé pour la première fois par La colline.

“Je suis contre le paquet fiscal qui ne prévoit pas d’allègement adéquat pour SALT”, a déclaré LaLota aux journalistes. “Je suis prêt à me battre pour mes électeurs en votant non.”

Mais il n’est pas certain que d’autres républicains pro-SALT voteront contre le projet de loi. Cela inclut le représentant Marc Molinaro, RN.Y.

« Nous restons déterminés à prolonger le bénéficier à toutes les familles de la classe moyenne », a déclaré Molinaro. “J’espère que nous pourrons trouver une solution, mais le crédit d’impôt pour enfants est une extension très prometteuse.”

Recommandé

Le représentant Chip Roy, R-Texas, membre du Freedom Caucus d’extrême droite, a également critiqué la législation, argumenter que cela pourrait profiter aux enfants d’immigrés sans papiers et qualifier ses compatriotes républicains de « putes » pour les entreprises.

« J’en ai marre de ces lâches sans courage à Washington. Tu sais ce qu’on va mettre par terre la semaine prochaine, Jimmy ? Un projet de loi de réduction d’impôts pour les entreprises”, a déclaré Roy sur le podcast “Fox Across America w/Jimmy Failla”, publié jeudi. “Parce que les républicains sont des putes pour les guerres et les entreprises sans fin. C’est ça. C’est ce qu’ils défendent. Et je ne vais pas prétendre que c’est autre chose.”

Un collaborateur républicain de la Chambre a noté que les dispositions commerciales visent à rétablir les allégements fiscaux expirés de la loi fiscale républicaine de 2017, les qualifiant de « élément clé de l’héritage économique de Trump ». Roy fait l’éloge de la loi fiscale de Trump lors de sa campagne site web comme « un grand pas en avant pour la croissance économique ».

Le président du Sénat chargé des Finances, Ron Wyden, D-Ore., qui a co-écrit le nouveau paquet fiscal, a rejeté les affirmations des conservateurs selon lesquelles cela « donnerait aux clandestins » les moyens d’obtenir des prestations. « En fait, c’est faux. Il n’y a aucun changement dans notre projet de loi par rapport à la politique Trump de 2017, qui ne fait pas cela », a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, les partisans sont convaincus que les objections ne sont pas généralisées et que le projet de loi dispose des voix nécessaires pour passer par la Chambre.

Ce qui se passe ensuite est moins clair.

Au Sénat, le projet de loi nécessitera 60 voix pour vaincre une obstruction systématique. Le chef de la minorité Mitch McConnell, R-Ky., n’a pas pris la parole, et son bureau a déclaré qu’il s’en remettait au sénateur Mike Crapo, R-Idaho, membre éminent de la commission des finances, pour s’en occuper pour les républicains. Crapo a déclaré à NBC News qu’il n’était pas prêt à soutenir le projet de loi et qu’il souhaitait y apporter des modifications, bien qu’il ait refusé de dire de quel type de changements il s’agissait.

Wyden a déclaré qu’un vote réussi à la Chambre pourrait faire pression sur le Sénat pour qu’il agisse rapidement pour adopter le projet de loi alors que la saison des déclarations de revenus commence.

“C’est un climat politique très difficile en ce moment. Ils s’en emparent. Et si le projet obtient un large vote… alors, à mon avis, cela changera considérablement”, a déclaré Wyden. « Parce qu’il n’y aura pas tant de débats entre démocrates et républicains. Ce seront des gens qui diront qu’un groupe d’enfants affamés ont besoin de cette aide financière, qu’ils sont issus d’une grande famille et qu’ils n’ont pas reçu une aide équitable en termes d’aide. Ou une petite entreprise qui a besoin de cette incitation à la R&D pour gagner de l’argent.