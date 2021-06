Un groupe de « vériteurs d’oiseaux », affirmant que le gouvernement américain a tué et remplacé des oiseaux par des drones de surveillance sophistiqués, s’est envolé pour diffuser son message lors d’une tournée à travers le pays, insistant sur le fait que le mouvement de parodie est très sérieux.

Des dizaines de manifestants ont afflué dans la ville de Springfield, dans le Missouri, la semaine dernière, pour participer à un rassemblement pour « Birds Aren’t Real », un groupe dont la popularité a augmenté ces dernières années en raison du battage publicitaire en ligne et des cascades publicitaires accrocheuses.

Selon le site Internet du groupe, le gouvernement américain « génocide plus de 12 milliards d’oiseaux de 1959 à 2001 » en utilisant un virus spécialement conçu. À la place de ceux-ci, des drones à piles avec caméras, microphones et antennes sans fil ont été libérés pour espionner les gens.





Décrire les oiseaux comme « un aspect » du « état de surveillance », Peter McIndoe, un « responsable de l’information publique » du mouvement, a déclaré aux journalistes : « Je pense que les preuves sont partout autour de nous, les oiseaux sont assis sur les lignes électriques, nous pensons qu’ils chargent sur les lignes électriques, nous pensons que les crottes d’oiseaux sur les voitures sont des appareils de suivi des liquides. »

Pour étayer ses affirmations, McIndoe a même tourné une interview avec un soi-disant « ancien agent de la CIA » partageant son histoire d’une dissimulation du gouvernement.

Le mouvement avertit également les propriétaires d’oiseaux que leurs animaux de compagnie sont « drones de surveillance gouvernementaux très avancés » qui sont « regarder chacun de vos mouvements, saisir chaque mot de vos conversations et envoyer ces données au Pentagone. »

McIndoe affirme que le mouvement est actif depuis 1976 et a même publié un soi-disant « banni » Publicité télévisée de 1987 en atteste. Une version plus prosaïque de l’histoire remonte à 2017, lorsque McIndoe a brandi une pancarte « Les oiseaux ne sont pas réels » lors d’une marche des femmes à Memphis.

Pour tous ceux qui pensent que la blague a sûrement dû jouer au cours des quatre années qui ont suivi, le groupe de vente de produits dérivés et d’achat de panneaux d’affichage pourrait bien dire « tenons notre bière ». Ils tournent maintenant une vidéo documentaire de leur tournée alors qu’ils « sensibilisation de propagation » de la conspiration, et une bande-annonce montre McIndoe partageant quelques tactiques psy-op pour atteindre leur objectif. Le groupe opère par « exploiter le flux viral » et « emballer la vérité dans un flux comique » cette « désarme » les gens avec humour et leur permet d’accepter plus facilement ce qui a été dit « vérité, » il dit.

Plus tôt cette année, le groupe s’est engagé dans une prétendue querelle avec Newsweek après avoir « contesté » le fait d’être décrit comme « satire performative » et « un gros bâillon » dans un article. Ils ont accusé Newsweek de « éclairage au gaz journalistique » et a qualifié la publication de « média des marais » et « fausses nouvelles.«

Dans cet article de mars, Newsweek a affirmé que McIndoe – dont les interviews sont caractérisées par une livraison impassible et un refus de rompre le caractère – a qualifié Birds Aren’t Real de « projet de comédie de l’ère post-vérité » par e-mail, lorsqu’on lui a demandé si le mouvement était censé être une blague.

Clarifiant par téléphone plus tard, cependant, McIndoe a déclaré à la publication que chaque fois qu’il tape « Un vrai mouvement, aucune comédie impliquée, il le corrige toujours automatiquement en quelque chose comme » un mouvement parodique méta-conspiration, mettant en valeur l’absurdité de l’ère post-vérité « .«

La plupart des articles sur le mouvement théorisent que « Les oiseaux ne sont pas réels » est une satire qui se moque des groupes de théorie du complot plus influents et traditionnels comme les « Flat Earthers » et QAnon – ce que McIndoe, bien sûr, nierait. Il veille également à ne pas pousser certains spin-offs de son « un message » trop dur, une fois l’enregistrement d’une vidéo qui demandait aux supporters de ne pas croire une déclaration disant que la pandémie de Covid-19 était tout pour que le gouvernement remplace les batteries des oiseaux-drones… car bien sûr, ils peuvent toujours « recharger sur les lignes électriques ».

Dans les commentaires des vidéos, certains commentateurs trouvent que les déclarations sont le genre d’humour qui convient à notre époque. D’autres soulignent qu’il n’est pas nécessaire d’inventer des complots d’oiseaux et de drones lorsque la plupart des gens ont un appareil intelligent qui les espionne constamment dans leurs poches.

Le groupe de McIndoe a attiré quelque 320 000 abonnés sur Instagram et 387 000 membres sur Reddit, tandis que son compte Twitter est suivi par plus de 66 000.

