Les Yankees survivent à un autre thriller de fin de manche et mènent les Guardians 3-1 dans ALCS : points à retenir

Par Tyler Kepner, Chris Kirschner, Brendan Kuty et Zack Meisel

CLEVELAND — Pour la deuxième soirée consécutive, les Yankees de New York ont ​​marqué deux points contre Emmanuel Clase, la star en difficulté des Guardians de Cleveland. Cette fois, cependant, ils ont tenu bon, remportant une victoire palpitante de 8-6 qui leur a donné une avance de trois matchs contre un dans la série de championnats de la Ligue américaine.

Clase, qui a réussi deux circuits lors du troisième match, est entré dans le quatrième match avec une égalité de 6-6 en début de neuvième. Les Yankees l’ont accueilli avec des simples d’Anthony Rizzo et Anthony Volpe, ont brisé l’égalité sur un grounder d’Alex Verdugo et ont ajouté un autre point sur un simple de Gleyber Torres.

Après avoir accordé seulement cinq points mérités en saison régulière, alors qu’il a affiché une MPM de 0,61, Clase en a accordé huit en six apparitions en séries éliminatoires, avec une MPM de 10,29. Les Yankees, quant à eux, ont donné congé à leur plus proche surmené, Luke Weaver, et se sont tournés vers Tommy Kahnle au neuvième pour l’arrêt.

Les Yankees ont pris une avance de 6-2 en six manches grâce aux circuits de Juan Soto, Austin Wells et Giancarlo Stanton. Mais ils ont perdu l’avance en huitième lorsque Bo Naylor de Cleveland a doublé et marqué sur un simple à deux retraits de David Fry face à Mark Leiter Jr., qui a lancé sauvagement au premier pour une erreur.

Leiter, qui a été ajouté à l’alignement vendredi pour remplacer Ian Hamilton, blessé, a attisé Josh Naylor sur un séparateur pour terminer la manche et préserver une égalité de 6-6. Ensuite, les Yankees se sont remis au travail sur Clase, et cette fois ont échappé à Progressive Field avec la victoire.

Giancarlo Stanton est construit pour octobre

Les Yankees avaient des coureurs aux deuxième et troisième rangs avec un retrait et Stanton dans la surface du frappeur. Cleveland avait Cade Smith, l’un des meilleurs releveurs de la MLB au cours de la saison régulière, sur le monticule. Bien que la première base soit ouverte et que les Guardians aient le releveur gaucher Tim Herrin prêt à affronter Rizzo, ils ont choisi de lancer à Stanton. C’était une mauvaise décision.

Smith a lancé une balle rapide à 94 mph en haut de la zone, que Stanton a envoyée à 404 pieds au-dessus du mur du champ gauche pour un circuit de trois points, donnant aux Yankees une avance de 6-2 en sixième manche. Il s’agissait du troisième circuit de Stanton dans l’ALCS, à égalité pour le deuxième plus grand nombre de circuits en un seul ALCS dans l’histoire de la franchise. Le coup de circuit a également donné à Stanton 15 circuits en carrière en séries éliminatoires avec les Yankees, le liant avec Babe Ruth et Aaron Judge au quatrième rang de tous les temps.

Stanton a toujours montré tout au long de son mandat avec les Yankees qu’il était bâti pour octobre.

« Je pense que cela fait ressortir le meilleur de lui parce qu’il sait ce qui est en jeu », a déclaré le manager des Yankees, Aaron Boone, plus tôt en séries éliminatoires.

Un autre match, un autre énorme home run de Giancarlo Stanton 😤 🎥 @MLBpic.twitter.com/qrDsO8FFlw – L’Athletic MLB (@TheAthleticMLB) 19 octobre 2024

Les meilleurs releveurs de Cleveland sont humains, semble-t-il

Dans le match 3, Smith a lancé 10 lancers, tous des strikes, et a retiré Soto, Judge et Stanton dans l’ordre à peu près le temps qu’il faut pour héler un taxi à Midtown. Lors du quatrième match, la recrue habituellement imperturbable a vécu la pire sortie de sa carrière dans la grande ligue. Smith a marché Soto sur cinq lancers, a accordé un simple au premier lancer à Judge et, après un amorti sacrificiel, a cédé le tir de trois points de Stanton aux gradins. La vitesse de balle rapide de Smith était sensiblement inférieure à sa norme habituelle. Il a atteint une vitesse moyenne de 94,0 mph sur neuf radiateurs, en baisse par rapport à sa moyenne de la saison de 96,0.

Lors du troisième match, ses huit balles rapides ont atteint une moyenne de 95,2 mph. Le circuit de Stanton n’était que le deuxième que Smith accordait cette saison ; L’utilitaire des Mariners de Seattle, Dylan Moore, a frappé l’autre le 18 juin. Avant le match 4, Smith avait limité l’opposition à un point sur deux coups sûrs en neuf manches en séries éliminatoires, tout en accumulant 15 retraits au bâton.

Pendant ce temps, octobre a été un cauchemar sans fin pour Clase. Il a accordé plusieurs points lors de trois de ses six sorties en séries éliminatoires ; il ne l’a pas fait une seule fois en saison régulière. Judge et Stanton l’ont marqué avec des circuits lors du troisième match. Vendredi, il a servi une série de simples au bas de l’ordre des Yankees.

L’enclos des releveurs des Yankees a encore du mal

Après que l’enclos des releveurs des Yankees se soit effondré jeudi, ils ont réédité leur performance. Repérés une avance de quatre points, les releveurs ont tout rendu – et de manière embarrassante. Leiter Jr., Clay Holmes et Jake Cousins ​​se sont combinés pour céder quatre points combinés, gaspillant un départ de quatre manches et deux points de la recrue Luis Gil.

Le pire est survenu en huitième manche contre Leiter, qui a été ajouté à l’alignement des séries éliminatoires vendredi lorsque Ian Hamilton a reçu un diagnostic de tension au mollet gauche. Les Yankees avaient acquis Leiter des Cubs à la date limite des échanges, et il n’avait pas assez bien lancé pour figurer dans les listes de la AL Division Series ou de la Championship Series. Vendredi, il n’avait pas lancé depuis le 29 septembre. Cela se voyait.

Leiter a accordé un doublé dans le coin à Bo Naylor, qui s’est déplacé au troisième but sur le tapper de Brayan Rocchio à l’arrêt-court. Après un popout de Steven Kwan, Fry a frappé un dribbleur entre le premier but et le monticule. Leiter l’a poursuivi, l’a tenu à mains nues et l’a retourné alors qu’il était proche de Rizzo. Il est passé par les jambes de Rizzo, permettant à Naylor de marquer et d’égaliser le score à 6-6.

C’était tout aussi moche au septième. Cousins ​​​​a accordé un but sur balles et un simple pour commencer la manche, faisant appel à Holmes, qui a cédé le circuit de jeudi soir à la 10e manche. Après avoir retiré Fry sur des prises, le doublé de José Ramírez à droite a marqué Rocchio pour réduire l’avance des Yankees à 6-3. Ensuite, Josh Naylor a écrasé un double de deux points à droite. Lors de la prochaine présence au bâton, Holmes a marché Lane Thomas, forçant Boone à retirer Holmes en échange de Leiter.

Tous les succès décisifs ne sont pas égaux

Jhonkensy Noel a matraqué l’incontournable de tous les indiscutables avec deux retraits en fin de neuvième du match 3. Il n’a même pas regardé le baseball naviguer dans les gradins du champ gauche. Il a jeté sa batte dans l’herbe, a baissé la tête et a commencé son trot de circuit alors que les Guardians ont évité un déficit de 3-0 dans la série avec un moonshot qui a laissé sa batte à 109 mph. Une nuit plus tard, Fry a égalisé le match en fin de huitième avec, eh bien, l’antithèse de cet entraînement majestueux. Le videur de Fry vers le monticule, que Leiter Jr. a démarré, puis jeté entre les jambes de Rizzo, a enregistré une vitesse de sortie de 40,3 mph. Le simple avec deux retraits de Fry sur le terrain a complété un retour de quatre points stimulé par les coups sûrs de Ramírez et Josh Naylor.

La défense de Rizzo est suspecte

La défense de Rizzo a échoué face aux Yankees lors de matchs consécutifs. Comme indiqué ci-dessus, la balle au sol molle de Fry à Leiter Jr., que le lanceur avait initialement mal jouée, a ensuite été renvoyée à Rizzo au premier but, qui a reniflé. Le ballon est passé entre les jambes de Rizzo – des nuances de Bill Buckner – et les Guardians ont égalisé le match à 6.

Les Guardians menaient 6-2 en 6e manche. Ils viennent d’égaliser à la 8e 👀 🎥 @MLBNpic.twitter.com/HSPeip60M2 – L’Athletic (@TheAthletic) 19 octobre 2024

Rizzo a également été incapable de réussir un doublé doucement sur la ligne du champ droit lors de la première manche avec la batte de Kyle Manzardo, ce qui a conduit à une course des Gardiens.

Dans le match 3, Rizzo a commis une erreur en neuvième manche sur un grounder touché par Ramírez. Il a également été incapable de trouver une balle frappée à un pas de sa gauche. Boone a été interrogé sur sa défense avant le quatrième match.

« Quand il est revenu en septembre, je pensais qu’il était génial, et puis il a eu quelques jeux qu’il fait habituellement », a déclaré Boone. « On attend toujours tellement de lui quand il est là-bas, et j’ai l’impression que c’est ainsi qu’il a joué au mois de septembre. Ce serait mon attente pour l’avenir.

Si les Yankees avancent, c’est quelque chose à surveiller.

(Photo du haut d’Austin Wells et Tommy Kahnle : Lauren Leigh Bacho / MLB Photos via Getty Images)