Les Yankees se rassemblent tard et retiennent les Gardiens pour prendre l’avantage 3-1 sur l’ALCS

CLEVELAND – La seule leçon que Giancarlo Stanton a tirée des deux dernières soirées de la série de championnats de la Ligue américaine au Progressive Field – une concoction chaotique, passionnante et époustouflante de théâtre d’après-saison distillée dans sa forme la plus enivrante – est simple.

« Aucune piste n’est sûre », a déclaré Stanton.

Reproduire le drame nauséabond du troisième match était apparemment impossible, mais le quatrième match de vendredi a produit une autre course folle, mais avec un résultat différent.

Cette fois, les Yankees de New York, 24 heures après une défaite atroce, ont survécu aux Guardians 8-6 après avoir gaspillé un avantage de quatre points et battu les deux releveurs historiquement dominants de Cleveland dans un autre classique pour prendre une avance de 3-1 dans la série. . Ils peuvent décrocher leur première participation aux World Series depuis 2009 avec une victoire samedi lors du cinquième match.

« Cela ne semble rien tant que nous n’avons pas terminé », a déclaré Stanton. « En ce qui me concerne, nous n’avons rien fait. »

Stanton a joué un rôle de premier plan dans le match 3 dans le cadre du doublé qui a assommé Emmanuel Clase, le meilleur joueur du baseball, avec deux retraits en huitième manche. Le premier Aaron Judge a réussi un circuit égalisateur de deux points au laser. Puis Stanton a donné le feu vert. C’était la première fois que Clase abandonnait plusieurs circuits dans un match de sa carrière.

L’explosion, malgré la défaite, a redonné confiance aux Yankees. Ils ont vu que Clase n’était pas invincible. Ils l’ont renversé et pensaient pouvoir le renverser à nouveau.

« Cela va vous donner confiance de un à neuf pour le lendemain et le lendemain », a déclaré le receveur des Yankees Austin Wells, qui a réussi un circuit contre le partant des Guardians Gavin Williams après n’avoir pas atteint la base lors de ses 21 précédentes apparitions au marbre. « Cela montre simplement qu’il peut être battu et que cela peut être non pas un seul gars, mais plusieurs gars. »

Vendredi, en neuvième manche, alors que le score était à égalité à 6, cette assurance s’est traduite par une autre série de succès contre un homme qui n’a accordé des points lors de sorties consécutives qu’une seule fois en 74 matches de saison régulière. Le deuxième renversement a commencé avec un premier simple d’Anthony Rizzo. Anthony Volpe a ensuite aligné un simple au centre du terrain pour faire avancer Jon Berti, qui court pour Rizzo, au troisième but.

Avec Wells au marbre, Volpe a volé le deuxième but pour mettre deux coureurs en position de but. Clas chancela à nouveau. Les Yankees devaient porter un autre coup. Il est venu via un hélicoptère à 44 mph provenant de la batte d’Alex Verdugo. L’arrêt-court des Gardiens Brayan Rocchio, appelé pour réduire le point égalisateur potentiel à domicile, semble avoir décidé de laisser Berti marquer pour assurer le retrait au premier but, mais il n’a pas aligné le ballon proprement. Berti a marqué et tout le monde était en sécurité.

Quatre lancers plus tard, Gleyber Torres a déposé un simple RBI au champ central pour renforcer l’avance des Yankees et laisser la foule à guichets fermés stupéfaite, se demandant ce qui était arrivé au plus proche qui avait été si bon pendant si longtemps.

Le dernier moment de Giancarlo Stanton en séries éliminatoires a donné aux Yankees un avantage de quatre points lors du quatrième match. Ils avaient besoin de chaque point alors que les Guardians – tout comme ils l’ont fait lors du troisième match – ont répondu à nouveau. David Maxwell/EPA

« Je ne perds pas confiance », a déclaré Clase en espagnol. « Je vais faire de mon mieux. [But] c’est quelque chose qui me surprend, ce qui se passe. »

Après avoir accordé cinq points au cours de la saison régulière, Clase en a été accusé de quatre au cours des deux dernières nuits.

« Ne pas avoir peur, ne pas être intimidé, il suffit d’y aller avec le bon plan », a déclaré Stanton. « Ça va être un combat difficile, nous le savons, mais ce match est difficile et nous avons besoin de points. »

Stanton n’a pas affronté Clase jeudi. Au lieu de cela, il a résolu l’autre superbe bras d’enclos des Gardiens. Cade Smith, une sensation recrue droitière, avait accordé un coup de circuit en 81 apparitions, séries éliminatoires incluses, en 2024. Le numéro 2, malgré quelques difficultés, ne semblait pas imminent en sixième manche, pas après que Smith ait pris l’avantage. Stanton 0-2 avec des coureurs aux deuxième et troisième buts.

Mais Stanton, comme jeudi contre Clase, n’a pas concédé la présence au bâton. Deux lancers plus tard, il a lancé une balle rapide à 94 mph à 404 pieds vers les gradins au-delà du grand mur du champ gauche.

Il s’agissait du 15e circuit en carrière de Stanton en séries éliminatoires, égalant Judge et Babe Ruth au quatrième rang de l’histoire des séries éliminatoires des Yankees. Il en a frappé quatre lors de ces séries éliminatoires, alimentant l’offensive des Yankees au moment où elle en avait le plus besoin.

« Il l’a encore fait », a déclaré Boone. « Je veux dire, juste pour arriver à deux frappes là et en arriver à une – cela ressemblait peut-être presque à un chauffage de lettre et tout simplement en douceur – juste spécial. Juste verrouillé, préparé. Sa préparation et sa capacité à simplement verrouiller et la concentration est impressionnante. »

Le dernier moment de Stanton en séries éliminatoires a donné aux Yankees un avantage de quatre points. Ils avaient besoin de chaque point car les Gardiens, comme ils l’ont fait lors du troisième match, ont encore répondu.

Vendredi, ils ont marqué une septième manche de trois points contre Jake Cousins ​​​​et Clay Holmes pour marquer un point. Le blitz a été alimenté par des doubles marqués par Jose Ramirez et Josh Naylor face à Holmes, qui a encore trébuché après avoir cédé le coup de circuit à David Fry lors du troisième match.

À ce stade, Boone ne savait pas vraiment comment il déploierait son enclos taxé pour sécuriser les retraits restants. Il est entré dans la soirée avec détermination en n’utilisant pas Luke Weaver, qui avait lancé lors des trois premiers matchs de la série et avait échoué lors du troisième match.

Ainsi, avec un retrait en septième manche, Boone a donné le ballon à Mark Leiter Jr., qui a été ajouté à la liste des Yankees en raison d’une blessure avant le match et qui n’avait pas lancé depuis le 29 septembre.

Leiter a livré sa prestation, permettant à Jhonkensy Noel, l’autre star de Cleveland du troisième match, de s’envoler profondément vers le champ gauche avant de retirer André Giménez sur des prises pour éteindre la menace.

« Booney n’arrêtait pas de me dire : ‘Soyez prêt à tout’, et il y avait une chance que je sois habitué à obtenir de gros retraits », a déclaré Leiter.

La huitième manche a commencé avec un doublé de Bo Naylor, qui a avancé au troisième but sur le groundout de Brayan Rocchio avant de marquer sur un autre jeu désordonné. Fry a heurté un squibber à 40,3 mph à la gauche de Leiter. Leiter a essayé d’attraper le ballon en courant, mais il l’a lancé. Le ballon a rebondi avant que Leiter ne le remette à mains nues et ne le renvoie à Rizzo au premier but. Le flip a battu Fry, mais il a menotté Rizzo, qui ne l’a pas attrapé, permettant à Rocchio de marquer le point égalisateur.

Une demi-manche plus tard, les Yankees ont accompli ce qui semblait presque impossible en octobre. L’armure de Clase a été ébranlée lors de la série AL Division contre les Tigers de Détroit lorsqu’il a cédé un circuit de trois points à Kerry Carpenter lors de la neuvième manche du match 2 et a cédé un autre point lors du match 4 trois jours plus tard.

Mais quatre points sur six coups sûrs en deux nuits ? À la maison? Ce que les Yankees ont fait contre Clase est d’un autre niveau. Et ce qu’ils ont fait vendredi les place à une victoire de leur premier voyage aux World Series en 15 ans.

« C’est une vague », a déclaré Stanton. « C’est des montagnes russes. »