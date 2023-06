Les Yankees reçoivent enfin une mise à jour positive sur Carlos Rodon

La signature du chapiteau des Yankees, Carlos Rodon, se rapproche de ses débuts à New York dans la dernière mise à jour positive sur son rétablissement.

Les Yankees de New York avaient besoin de bonnes nouvelles cette saison, et ils les ont finalement obtenues sous la forme d’une mise à jour prudemment optimiste sur Carlos Rodon.

Rodon, l’ajout d’un agent libre de 162 millions de dollars aux Yankees, a subi un revers de blessure après un revers menant à la saison 2023. L’ancien as des White Sox a subi une entorse à l’avant-bras lors de l’entraînement de printemps, suivie de complications au dos pour lesquelles il a reçu une injection de cortisone en mai.

Après avoir suivi Rodon dans son programme de lancer au cours des dernières semaines, les Yankees l’ont jugé prêt à commencer sa cure de désintoxication chez les mineurs. Selon le manager Aaron Boone, Rodon et le lanceur Ian Hamilton affronteront des frappeurs dans le Somerset jeudi.

Rééducation #Yankees Les lanceurs Carlos Rodon et Ian Hamilton affronteront des frappeurs demain à Somerset, a déclaré Aaron Boone. — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) 14 juin 2023

Nouvelles des Yankees: Carlos Rodon est autorisé pour sa première sortie en cure de désintoxication

Le gaucher de 30 ans a signé un contrat de six ans avec les Yankees après deux saisons All-Star avec les White Sox et les Giants.

Rodon a connu une petite bosse lors de son retour lorsqu’il a accidentellement percé le voltigeur Willie Calhoun dimanche lors de sa deuxième séance d’entraînement au bâton en direct, mais lui et Aaron Boone semblaient satisfaits de sa dernière forme.

Suite à la sortie de dimanche, Rodon a dit de son tangage:

« La vélocité était là. Senti bien. J’ai juste l’impression que je peux obtenir plus de travail en affrontant un adversaire plutôt que des membres de ma propre équipe.

Pour l’instant, les Yankees croiseront les doigts en espérant que Rodon ne rencontre aucun problème chez les mineurs. Rodon a été très vanté de rejoindre son compatriote as Gerrit Cole en tant que deux des plus gros canons de la rotation des lanceurs, et avec Luis Severino ne performant pas à la hauteur et Nestor Cortes toujours blessé, les Yankees avaient besoin de cette victoire.

La révélation initiale que Rodon souffrait d’un problème de dos chronique maintiendra tout optimisme à un niveau sain. Cependant, après des semaines de revers et de retards démoralisants, le club a toutes les raisons de se sentir un peu étourdi par cette bonne nouvelle.