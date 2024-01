Les Yankees réclament Diego Castillo et désignent Jeter Downs pour une affectation

Les Yankees ont revendiqué un joueur utilitaire Diego Castillo grâce aux dérogations des Mets, a annoncé l’équipe. Dans un mouvement correspondant, le joueur de champ intérieur Jeter Downs a été désigné pour une affectation.

Castillo, 26 ans, retourne dans son organisation d’origine. Les Yankees l’ont recruté en tant qu’amateur international du Venezuela, mais l’ont envoyé aux Pirates aux côtés de Parc Hoy dans l’accord d’échéance 2021 qui n’a pas bien fonctionné pour les Bucs. Castillo et Park ont ​​été désignés pour une affectation et échangés vers de nouveaux clubs d’ici la fin de 2022, tandis que Holmes est devenu le plus proche des Yankees.

Quant à Castillo, il a atteint .206/.251/.382 en 96 matchs avec les Bucs en 2022 puis a été échangé aux Diamondbacks. Ce dernier club l’a principalement gardé chez les mineurs, le plaçant dans un seul match de championnat majeur. En 124 matchs Triple-A, il n’a réussi que trois circuits, mais a marché plus qu’il n’a retiré des prises, soit un taux de passes gratuites de 17,4 %, contre 14,2 % pour les punchouts. Sa ligne de frappeurs .313/.431/.410 s’est traduite par un wRC+ de 117. Il a connu d’autres bonnes saisons Triple-A dans cette veine, associant une puissance minimale à de fortes capacités de base.

Défensivement, Castillo a joué les quatre positions sur le terrain et a passé du temps dans les coins extérieurs. Il peut aussi glisser un sac ici et là, en volant 13 avec le Reno l’année dernière. Malgré cette année solide avec les Aces, il a été sur le carrousel des transactions cette intersaison, se faisant réclamer des dérogations par les Mets et maintenant par les Yankees.

Le projet des Yankees est d’avoir un champ intérieur de Anthony Rizzo, Gleyber Torres, Anthony Volpé et DJ LeMahieu. Les gars dans les coins ont maintenant la trentaine et viennent de saisons marquées par des blessures. Volpe a eu des résultats mitigés mais n’avait que 22 ans et devrait avoir la chance de poursuivre son développement. Torres est solide à la clé de voûte mais en est à sa dernière année de contrôle du club avant d’accéder à l’agence libre. Oswald Peraza, Oswaldo Cabreraet Jorbit Vivas sont également sur les 40 joueurs mais le club continue de se concentrer sur la profondeur. Ils ont récemment signé Kévin Smith, Josh VanMeter et José Rojas aux accords de ligue mineure et ont maintenant ajouté Castillo dans le mélange. Étant donné que Castillo a encore une option, il peut être maintenu dans les mineurs aussi profondément jusqu’à ce que ses services soient nécessaires au niveau de la grande ligue.

Ils perdent également potentiellement un joueur de champ intérieur en profondeur dans la transaction d’aujourd’hui, Downs ne figurant plus sur la liste. Le joueur de 25 ans est peut-être mieux connu pour être passé des Dodgers aux Red Sox dans le cadre du retour de l’accord pour Paris sur Mookie et David Prix. Même s’il figurait autrefois parmi les 100 meilleurs espoirs, il n’a pas été à la hauteur de cette réputation jusqu’à présent. Il a eu du mal à s’établir avec les Sox et s’est depuis adressé aux Nationals et aux Yankees pour demander une dérogation.

Entre les Sox et les Nats, il n’a participé qu’à 20 matchs de championnat majeur, atteignant .182/.260/.273 lors de ceux-ci. Son travail chez les mineurs n’a pas été bien meilleur, avec une barre oblique combinée de .200/.309/.365 au cours des trois dernières années.

Les Yankees, qui viennent de le réclamer le mois dernier, auront désormais une semaine pour l’échanger ou tenter de le faire passer au ballottage. Malgré le manque de production offensive, il pourrait encore susciter l’intérêt d’autres clubs. Il est encore assez jeune, possède le pedigree d’un ancien espoir et une polyvalence défensive. Il est aligné aux trois positions du champ intérieur à gauche du premier but et pendant un bref passage dans le champ extérieur. Il lui reste également une année d’option, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin de se voir garantir une place active sur la liste.