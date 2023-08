Les Yankees perdent 8 de suite pour la première fois en 28 ans, Justin Turner mène les Red Sox à une victoire de 6-5

Un appel annulé au marbre en huitième manche a entraîné la dernière défaite de ce qui est devenu la pire saison des Yankees de New York depuis des décennies.

Les Yankees ont prolongé une séquence de défaites à huit pour la première fois en 28 ans, permettant le doublé de Justin Turner en neuvième manche dans une défaite 6-5 contre les Red Sox de Boston dimanche.

« Nous devons être incroyables le reste du chemin », a déclaré le manager Aaron Boone après que les Yankees aient chuté à 60-64 et aient perdu neuf matchs derrière Seattle pour la dernière place de joker de l’AL.

New York a semblé briser une égalité 5-5 en huitième quand Isiah Kiner-Falefa a marqué du premier coup sur le simple de la recrue Anthony Volpe. L’arbitre de plaque Junior Valentine a signalé la sécurité, le pied gauche de Kiner-Falefa au pouvoir a devancé le tag de Connor Wong, mais l’appel a été annulé dans une revue vidéo, qui a également confirmé que le receveur n’avait pas bloqué la plaque en violation des règles.

« J’ai eu le feu vert, j’y suis allé », a déclaré Kiner-Falefa. « Je n’avais pas l’impression d’avoir une voie. Je pense que la règle est que si vous êtes receveur et que vous avez dépassé la ligne de faute, il est considéré comme bloquant le sac juste là. La balle m’a battu mais je n’avais pas envie ils en avaient assez pour le renverser. »

Kiner-Falefa a décollé de la première droite avant que Volpe n’entre en contact. Il a couru à la maison après que le voltigeur gauche Rob Refsnyder ait glissé avant de faire le lancer à l’arrêt-court Trevor Story.

« Dès le départ, j’ai pensé qu’il était sorti », a déclaré le manager de Boston Alex Cora, qui avait été expulsé deux manches plus tôt pour s’être disputé une troisième frappe et regardé le jeu clé depuis le club-house. « Je me demandais pourquoi Junior attendait. Il a attendu, attendu pour l’appeler en sécurité et je me demandais ce qu’il faisait. »

Balayés dans des séries consécutives par Atlanta et Boston, les Yankees ont perdu huit matchs de suite pour la première fois depuis les 19 et 26 août 1995, lorsque la dernière équipe de Buck Showalter est tombée à 53-58 avant de terminer 26-7 pour obtenir une place de joker.

New York, en danger de mettre fin à sa séquence de 30 saisons victorieuses consécutives, a une fiche de 24-39 depuis le 4 juin – le lendemain du jour où le cogneur Aaron Judge s’est déchiré un ligament au gros orteil droit au Dodger Stadium.

« Chaque défaite à ce stade est difficile », a déclaré Volpe.

Turner a eu quatre points produits pour Boston, qui a une fiche de 8-1 contre les Yankees cette année et en a remporté sept de suite contre New York.

« Ils ont juste eu raison de nous », a déclaré Kiner-Falefa. « J’ai l’impression qu’ils balancent bien les bâtons. Ils ont un bon plan de match. Ils sont juste meilleurs que nous en ce moment. »

Avec le score de 5-5, Pablo Reyes a choisi Clay Holmes (4-4) en tête du neuvième et a volé le deuxième, et Alex Verdugo a marché. Turner a doublé sur la piste d’avertissement du champ droit sur un plomb.

« C’est un bon frappeur », a déclaré Cora. « C’est un grand leader et je suis content qu’il joue pour nous. »

C’est le premier coup sûr de Turner cette saison qui a donné aux Red Sox une avance dans le neuvième ou plus tard et le 16e de sa carrière. Turner frappe .372 avec des coureurs en position de pointage à sa première année avec Boston après une décennie avec les Dodgers et bat .395 contre les Yankees.

Justin Turner fume un home run de trois points alors que les Red Sox prennent la tête contre les Yankees

« Cela avait une vraie sensation de séries éliminatoires, en particulier lors de ces trois dernières manches, les allers-retours et les fans étaient dedans », a déclaré Turner. « C’était bien d’avoir cette victoire.

Les Red Sox ont balayé une série dans le Bronx pour la deuxième fois en trois saisons. Boston a gagné pour la huitième fois en 11 matchs et reste à trois matchs derrière Seattle.

Chris Martin (4-1) a accordé deux coups sûrs dans un huitième sans but, et Kenley Jansen a obtenu son 29e arrêt en 32 occasions. Greg Allen a doublé en tête du neuvième et DJ LeMahieu a été touché par un lancer, mais Jansen a éliminé Judge et Torres, puis a retiré Ben Rortvedt sur un flyout.

« Pendant une décennie, j’ai vu M. Clutch faire son truc », a déclaré Jansen, coéquipier de longue date de Turner chez Dodger.

Rafael Devers a réussi un circuit dans le premier contre Clarke Schmidt et a marqué sur l’erreur de lancer de Volpe, mais Kyle Higashioka et Gleyber Torres ont frappé des circuits égalisateurs dans les troisième et sixième contre Nick Pivetta. New York a été surclassé 17-0 lors des deux premières manches de ses cinq derniers matchs.

Rafael Devers écrase un home run en solo pour aider les Red Sox à prendre une avance rapide contre les Yankees

Turner a frappé un circuit de trois points au septième contre Michael King, un lancer après que Devers ait été intentionnellement marché. Volpe a égalé le score dans la moitié inférieure avec son 17e circuit, un entraînement de trois points contre John Schreiber. Torres et Volpe ont atteint 50 points produits ; avant dimanche, les Yankees étaient la seule équipe de la grande ligue sans que personne n’atteigne 50 ans.

Reportage de l’Associated Press.

