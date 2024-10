Les Yankees pensent qu’Aaron Judge s’est réveillé après la marche intentionnelle de Juan Soto : « Ça va l’énerver »

NEW YORK – Clarke Schmidt était stupéfaite. Le lanceur des Yankees de New York s’est tourné vers l’arrêt-court Anthony Volpe et s’est exclamé : « Que se passe-t-il ? C’est fou.

Lors du deuxième match de la série de championnats de la Ligue américaine, le manager des Cleveland Guardians, Stephen Vogt, a fait un geste audacieux en faisant intentionnellement marcher Juan Soto pour charger les buts d’Aaron Judge lors de la deuxième manche avec un retrait. À ce moment-là, les Yankees détenaient une avance de 2-0 et les Guardians ont choisi de présenter à Judge – qui avait fracassé 58 circuits en tête de la ligue au cours de la saison régulière – avec une occasion en or de potentiellement les enterrer d’un seul coup.

Le partant des Guardians, Tanner Bibee, avait du mal à découvrir les résultats ; à ce moment-là, les Yankees avaient réussi cinq coups sûrs et un but sur balles contre l’as de Cleveland. Vogt a expliqué plus tard que sa décision était basée sur l’espoir que Judge se lance dans un double jeu en fin de manche. Judge a mené la MLB avec 22 doubles jeux et avait été 2 sur 16 en séries éliminatoires avant cette présence au bâton. Après avoir marché Soto, Vogt a retiré Bibee et a amené Cade Smith, l’un des meilleurs releveurs de la MLB cette saison, pour affronter Judge. Bien que Judge n’ait pas changé la donne d’un seul coup, il a réussi à effectuer une course avec une mouche sacrificielle.

Mais ce moment, pensent les Yankees, a enflammé la détermination de Judge pour le reste du match. Les Guardians ont choisi d’affronter le présumé MVP de la Ligue américaine malgré le taux de balle au sol plus élevé de Soto au cours de la saison régulière. De plus, les frappeurs gauchers ont eu de moins bons résultats contre Smith cette saison que les droitiers. En fin de compte, les Gardiens pensaient qu’ils avaient de meilleures chances de succès avec Judge au marbre plutôt qu’avec Soto.

Cleveland promène Soto pour affronter le juge pic.twitter.com/vwQdZN9WK5 – Parlons des Yanks (@TalkinYanks) 16 octobre 2024

« Je pense que lorsque vous promenez un gars pour affronter le meilleur frappeur du monde et que vous promenez intentionnellement le gars avant, cela va l’énerver », a déclaré Schmidt. « C’est un peu comme piquer l’ours. »

Schmidt, qui devrait débuter le troisième match pour les Yankees jeudi, a déclaré qu’il n’aurait pas accepté la décision de faire marcher Soto s’il avait été sur le monticule. Il pense que faire intentionnellement marcher Soto pour affronter Judge n’augmente pas de manière significative les chances d’une équipe, étant donné la menace inhérente que représente Judge, même s’il a eu des difficultés.

« Il est le meilleur frappeur de la planète cette année », a déclaré Schmidt. « Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’en frappe un hors du parc. Au contraire, cela va le réveiller encore plus.

Cinq manches plus tard, l’évaluation de Schmidt s’est avérée prémonitoire. Le juge s’est connecté avec une balle rapide de Hunter Gaddis en haut de la zone, lançant un ballon imposant au-dessus du mur du champ central pour un circuit de deux points – son premier des séries éliminatoires.

Ce n’était pas la première fois qu’une équipe adverse choisissait de faire marcher Soto pour affronter Judge, mais cela se retournait contre lui. En août, les White Sox de Chicago ont utilisé la même stratégie et Judge a répondu en frappant son 300e circuit en carrière. Alors que les enjeux étaient faibles pour les White Sox, affronter Judge dans l’ALCS représentait un pari beaucoup plus audacieux.

« Pourquoi marcheriez-vous pour rejoindre le meilleur joueur de baseball ? » Jazz Chisholm Jr. a demandé rhétoriquement.

« Nous savons que c’est l’un de ces types de moments que nous souhaitons voir se produire », a déclaré Oswaldo Cabrera. «Je pense que Judge voulait ce moment pour sentir qu’il est le capitaine, qu’il peut montrer ce qu’il peut faire pour nous. Je pense que c’est une bonne chose qui s’est produite.

Le juge n’a exprimé aucune surprise quant à la décision des Guardians de retirer Soto, compte tenu de sa performance en séries éliminatoires. Lorsque Soto est entré dans la surface en deuxième manche, il affichait un OPS de 1,111 et venait de frapper un circuit lors du premier match de la nuit précédente. Le juge a noté que si le choix lui appartenait, il marcherait également sur Soto. Le joueur de premier but des Yankees Anthony Rizzo a cependant préféré défier Soto, estimant qu’aucune des deux options n’offrait une voie claire vers la sécurité. Pourtant, il comprenait la logique derrière la stratégie de Cleveland.

« Je respecte Stephen Vogt », a déclaré Rizzo. « Je l’ai tellement respecté en tant que joueur, et ce qu’il fait en tant que manager a été incroyable lors de sa première année. Il faut beaucoup de courage pour faire ce mouvement, et finalement nous avons eu la mouche sac. Mais vous le respectez certainement en tant que joueur jouant probablement aussi derrière lui.

Le joueur de deuxième but des Yankees, Gleyber Torres, a suggéré que ce moment pourrait déclencher la poussée typique de Judge au marbre. Lorsqu’on lui a demandé sa réaction à la marche intentionnelle de Soto, Torres a répondu : « Ils ont réveillé le juge. »

Bien que Judge ait déclaré qu’il n’était pas en désaccord avec cette décision, ses coéquipiers pensent qu’au fond, il ressent différemment.

« Il ne le dit peut-être pas, mais nous sommes tous des athlètes professionnels », a déclaré Schmidt. « Même si vous ne le montrez pas, il y a un peu d’ego derrière tout ce que nous faisons, surtout lorsque vous parvenez à être le meilleur. C’est le meilleur du jeu. Il trouve la motivation de mille manières différentes. Je suis sûr que c’est une autre façon pour lui de trouver la motivation.

Dans la série documentaire d’ESPN « The Last Dance », qui fait la chronique des Chicago Bulls de 1997-1998 et de Michael Jordan, il y a un moment présentant une compilation de affronts perçus contre Jordan. Sa réponse à chacun de ces moments est : « J’ai pris cela personnellement. » Jordan a veillé à ce qu’il ait toujours le dernier mot contre quiconque tentait de lui manquer de respect. Bien que Judge ne se lance pas dans des discours trash comme Jordan, il possède le sérieux sur le terrain pour s’assurer que tout le monde sache exactement où il se situe.

« C’est la meilleure façon de le décrire », a déclaré Schmidt. « Le mème Jordan. »

