Les Yankees ont toujours un lien uniforme avec l’équipe des World Series 2009 – Solondais

Quinze ans plus tard, les Yankees sont de retour dans les World Series, et le seul homme en uniforme de la dernière équipe à arriver ici fait l’essentiel de son travail dans l’ombre.

Mike Harkey est resté entraîneur de l’enclos des releveurs grâce à deux managers, trois entraîneurs de lanceurs, des centaines de releveurs et une interruption de deux ans pour devenir l’entraîneur des lanceurs des Diamondbacks.

C’est un conteur, un farceur, un psychologue à temps partiel et l’une des plus grandes sources d’expérience et de sagesse de l’organisation.

Mike Harkey (à droite) est le dernier membre en uniforme de l’équipe 2009 des Yankees. Charles Wenzelberg / New York Post

Il a une personnalité aussi grande que son gabarit de 6 pieds 11 pouces, qu’Aaron Boone décrit comme « joyeusement grincheux » peu de temps après avoir décrit comment il est devenu l’un des meilleurs amis du manager.

Et Harkey est le meilleur joueur des Yankees à la période la plus importante de l’année.

« C’est lui », a déclaré Luke Weaver avant le premier match des World Series de vendredi au Dodger Stadium.

« Il a été l’une des personnes les plus influentes pour moi dans mon parcours personnel cette année et dans sa transition vers l’arène. »

Il y a une raison pour laquelle Harkey, 57 ans, a la même endurance qu’il a depuis 2008, lorsque Joe Girardi a inscrit son ancien colocataire des ligues mineures et compagnon de batterie des Cubs sur sa liste.

Les Yankees ont toujours produit l’un des meilleurs enclos des releveurs au fil des ans, et même si le groupe de cette année a connu sa part de hauts et de bas, Harkey a été là pour s’assurer qu’ils arrivent en un seul morceau en octobre.

« Je suis très fier du travail que je fais », a déclaré Harkey. « Je suis très fier des relations que j’ai pu établir avec certains de ces gars. J’espère pouvoir avoir l’impact nécessaire pour gagner des matchs. C’est vraiment une grande partie de mon expérience. J’ai de la chance d’avoir vécu cette expérience.

Cette expérience comprenait le fait de faire partie de la dernière équipe championne des World Series de la franchise en 2009.

La semaine dernière, alors que les Yankees étaient sur le point de conclure l’ALCS contre les Guardians, Harkey a déclaré que tout lui semblait à nouveau « familier ».

« Vous vous battez pour votre vie depuis quelques jours, et vous le faites avec les hommes qui vous ont amené ici », a déclaré Harkey.

L’enclos des releveurs des Yankees en 2009 était entraîné par le futur membre du Temple de la renommée Mariano Rivera et soutenu par David Robertson, Phil Hughes et, en octobre, Joba Chamberlain et le gaucher Damaso Marte.

Cette année, Harkey a dirigé un groupe dirigé par le grand homme devenu plus proche Weaver, le plus proche devenu intrigant Clay Holmes, le vétéran Tommy Kahnle et le gaucher renaissant Tim Hill.

« De mon point de vue et de mon apaisement, il se contente de conduire ce navire là-bas et de l’y emmener, sans essayer de rendre les choses plus grandes qu’elles ne devraient l’être », a déclaré Weaver. « Je vous informe calmement que vous êtes dans le coup. Soumettez votre rapport de découverte immédiatement avant d’entrer, en expliquant la situation. Mais (aussi) au jour le jour. « Il est direct, il est réel, il est honnête, et si vous ne faites pas un bon match, il est là le lendemain pour en parler et expliquer ce qu’il pense. »

Mike Harkey (R.) est l’un des noms les plus populaires des Yankees. Charles Wenzelberg / New York Post

Harkey essaie de faire en sorte que l’enclos des releveurs parle beaucoup de Rivera, non seulement à cause de sa qualité, mais aussi parce qu’il doit déployer des efforts physiques et mentaux chaque jour pour y parvenir.

« Pour moi, il est une caisse de résonance et un ami tellement fort et incroyable », a déclaré Boone. « Il a maintenant beaucoup d’expérience dans le jeu, à la fois en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Il est évidemment excellent dans ce qu’il fait et dans son rôle. Je me sens très chanceux de l’avoir dans notre équipe et d’avoir été un roc pour moi au fil des années.

Lorsque l’entraîneur des lanceurs Matt Blake a été embauché pour remplacer Larry Rothschild après la saison 2019, l’une des premières choses qu’il a faites a été de s’assurer que Harkey reviendrait.

« Je pense que c’est utile quand quelqu’un avec ce genre d’expérience a joué, été ici, a affronté le buzzer et a évidemment fait partie d’une équipe qui a gagné (la Série mondiale) ici », a déclaré Blake. « La confiance dans son sens de la cohérence est donc énorme pour les joueurs. »

Harkey, le quatrième choix au classement général de 1987 (trois places derrière Ken Griffey Jr.) dont la carrière de huit ans a déraillé à cause de blessures, a un style distinctif dans l’enclos des releveurs, gardant les choses libres jusqu’à ce que le téléphone sonne.

Mais au fil des années, cela a prouvé que cela fonctionnait, comme cela a été le cas cette saison, même si cela n’en a pas toujours l’air.

« C’est le bruit qui vient du fait d’être un Yankee de New York », a déclaré Harkey. « Nous n’avons jamais été aussi mauvais que tout le monde le pensait. Nous avons toujours su que nous ne l’étions pas. Nous savions que nous avions besoin d’une chance de montrer que nous pouvions atteindre la grandeur lorsque nous en avions besoin. « Maintenant, nous avons l’opportunité de le faire et j’espère que nous pourrons continuer à le faire pendant encore quelques semaines. »