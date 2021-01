NEW YORK: Les Yankees ont fait un échange rare avec le rival des Red Sox, envoyant lundi le releveur en difficulté Adam Ottavino à Boston avec le droitier de la ligue mineure Frank German pour un joueur à nommer ou à gagner.

Dans le cadre de l’échange, les Yankees ont accepté d’envoyer à Boston 850000 $ le 1er juillet pour couvrir une partie des 8 millions de dollars dus à Ottavino, un droitier de 35 ans entamant la dernière saison d’un contrat de 27 millions de dollars sur trois ans. New York reste responsable du bonus de signature d’Ottavinos de 3 millions de dollars, dû le 15 janvier prochain.

Originaire de Brooklyn, Ottavino a signé avec les Yankees avant la saison 2019 et a pris le n ° 0, le dernier chiffre disponible des Yankees. Il a eu une première saison réussie qui comprenait un dossier de 6-5 et une MPM de 1,90 alors qu’il devenait un homme clé de la configuration pour le plus proche Aroldis Chapman avec Zack Britton, Chad Green et Tommy Kahnle.

Mais il est tombé à 5,89 mpm au cours de la saison 2020 écourtée par la pandémie, la plus élevée de ses neuf saisons complètes de la grande ligue, et le manager Aaron Boone ne l’a pas utilisé avec une avance dans les dernières manches de matchs serrés de la dernière semaine de la saison. ou pendant les playoffs.

Ce n’était que le deuxième échange depuis 1987 entre les rivaux. Lorsque New York a obtenu le joueur de champ intérieur Stephen Drew de Boston en 2014 pour le joueur de champ intérieur / voltigeur Kelly Johnson, c’était le premier échange entre les Yankees et les Red Sox depuis que Boston a distribué le premier but / receveur Mike Stanley à New York pour le lanceur Tony Armas Jr.et un joueur à être nommé, qui est devenu le lanceur Jim Mecir.

Ce commerce donne aux Yankees de la flexibilité alors qu’ils essaient de rester sous le seuil de 210 millions de dollars de paie fiscale de luxe. Ottavino compte pour 8924956 $ pour la masse salariale fiscale de luxe, et son départ réduit la masse salariale prévue des Yankees à 206 millions de dollars, dont 26 millions de dollars pour des contrats en cours avec le deuxième joueur de base DJ LeMahieu et le droitier Corey Kluber ainsi que le reste de leur liste de 40 hommes et mouvements estimés pour tenir compte des joueurs blessés.

L’enclos des releveurs de New York manquait déjà à Kahnle, qui a subi une opération à Tommy John en août, puis est devenu joueur autonome après la saison et a signé avec les Dodgers de Los Angeles.

L’Allemand, 22 ans, avait une fiche de 4-4 avec une MPM de 3,79 en 2019 en 15 départs et une apparition en relève pour la classe A Tampa de la Florida State League. Les saisons de ligue mineure ont été annulées en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Boston se réoutille après avoir terminé dernier dans l’AL East avec 24-36. Les Red Sox ont des accords en cours pour ajouter le joueur de deuxième but de l’agent libre Enrique Hernndez et le droitier Garrett Richards et pour conserver le gaucher Martn Prez.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports