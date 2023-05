Les Yankees ont de l’aide en route: Donaldson, Stanton près des affectations de réadaptation pour blessures

Le joueur de troisième but des Yankees de New York, Josh Donaldson, entamera jeudi une mission de réadaptation pour blessures dans les ligues mineures et le cogneur Giancarlo Stanton pourrait en commencer une dès ce week-end.

Le manager de New York, Aaron Boone, a déclaré que Donaldson, mis à l’écart depuis le 5 avril par une élongation des ischio-jambiers droits, ferait rapport à Triple-A Scranton/Wilkes Barre jeudi. Sa première mission de réadaptation a été écourtée après un match avec Double-A Somerset le 18 avril.

Les Yankees sont entrés mercredi après avoir remporté cinq matchs consécutifs et huit de leurs 10 derniers.

Boone a déclaré que Donaldson jouera probablement sur le terrain jeudi, sera un frappeur désigné vendredi, sera absent samedi et jouera dimanche.

New York ouvre une série de trois matchs à Seattle lundi, puis joue aux Dodgers de Los Angeles à partir du 2 juin.

« Peut-être à Seattle, probablement plus tard dans la semaine, simplement parce qu’il est absent depuis si longtemps », a déclaré Boone à propos du retour de Donaldson, s’exprimant avant le match de mercredi contre Baltimore. « Nous évaluerons en quelque sorte à la fin de dimanche, en supposant que nous y arrivons et que tout se passe bien, si nous voulons qu’il obtienne un ou deux (matchs) de plus ou non. »

Stanton est absent depuis le 15 avril en raison d’une blessure aux ischio-jambiers gauches.

« Nous allons le faire photographier demain », a déclaré Boone, ajoutant qu’il était possible qu’il puisse se diriger vers les mineurs ce week-end.

Reportage de l’Associated Press.

