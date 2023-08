Les Yankees manquent de raisons de «s’amuser» au milieu d’une séquence de sept défaites consécutives

NEW YORK – L’appel nominal émanant des gradins du champ droit pouvait à peine être entendu.

Soit les fans des Yankees manquaient d’énergie, de cœur ou des deux pour faire la sérénade et soutenir les neuf de départ alors que les joueurs prenaient le terrain en tête de la première manche samedi. Qui peut les blâmer ? Les ternes Yankees de New York ont ​​chuté à trois matchs sous la barre des 0,500 après leur septième défaite consécutive, à nouveau aux mains des Red Sox de Boston lors d’une défaite 8-1 samedi après-midi dans le Bronx.

La dernière défaite de New York, leur 12e du mois, est survenue un jour après que le manager des Yankees, Aaron Boone, a livré un message à l’équipe. Le skipper a déclaré qu’il avait parlé aux Yankees de la reconnaissance de ce qu’ils traversaient tout en insistant pour que le groupe s’amuse à jouer.

« Ne perdez pas de vue pourquoi vous avez commencé à jouer à ce jeu », a déclaré Boone à propos de son message à l’équipe. « Et c’est parce que c’était amusant et que vous êtes probablement assez bon dans ce domaine. Et ne perdez pas de vue cela, surtout quand c’est difficile et que différents gars le ressentent de différentes manières. Entrez avec cet avantage et un petit morceau sur votre épaule. Venez prêt à vous préparer et à travailler. Mais quand vient le temps de jouer, allez-y et amusez-vous en jouant.

Les Yankees ont répondu en étant sans coup sûr dans la septième manche par le droitier des Red Sox Kutter Crawford. Difficile de s’amuser en jouant ainsi. Pendant que nous y sommes, quelles sont les raisons pour lesquelles ils devraient être ayant amusant? Parce que regarder le classement ne suscite certainement pas l’amusement de ces Yankees sans inspiration.

Cette série de trois matchs dans le Bronx a offert aux Yankees l’occasion de rattraper leur retard au classement des Wild Cards de la Ligue américaine. Grâce au plongeon des Angels après la date limite, seuls les Red Sox, les Blue Jays et les Mariners font obstacle à New York. Mais les Yankees ne savent pas comment arrêter l’hémorragie. Les Red Sox ont remporté sept de leurs huit derniers matchs contre les Yankees cette saison.

Les Yankees ont perdu 7,5 matchs derrière Seattle pour la dernière place de joker. Les Red Sox ne sont plus qu’à 2,5 matchs.

« Nous allons bien, nous allons bien », a déclaré Boone à propos du moral de l’équipe. « Certainement le porter et pas amusant de vivre ça, n’est-ce pas? Mais j’ai l’impression que tout va bien et j’ai l’impression qu’un revirement est en train de se produire. »

Peut-être que l’as des Yankees et AL Cy Young, Gerrit Cole, prenant le monticule était l’une des raisons pour lesquelles le club aurait pu passer une journée amusante. Mais même ce plan n’a pas fonctionné lorsque Cole a eu une rare sortie décevante. Ses six points mérités accordés contre les Red Sox ont gonflé sa MPM de la saison de 2,76 à 3,03. Cole a une fiche de 10-4 cette saison.

Les signes que Cole était décalé lors de son 26e départ de la saison étaient là dès la première manche samedi.

Le langage corporel de Cole s’est éteint – il avait l’air fatigué et mal à l’aise – à peine une douzaine d’emplacements dans sa sortie. Et ce n’est pas comme s’il avait pris le monticule par une journée d’août oppressante, chaude et humide pour justifier certains de ces gestes gênants. Samedi était un bel après-midi venteux à 73 degrés dans le Bronx. Cole avait juste l’air de ne pas en profiter, même après une première sans but. À la fin de la manche, il est retourné à l’abri des joueurs en regardant vers le sol tout en secouant la tête.

Cette secousse de tête inquiétante était un signe avant-coureur de la malheureuse deuxième manche encore à venir.

Dans le second, Cole a accordé un premier single à Adam Duvall. Lorsque Jarren Duran a choisi de centrer au bâton suivant, Harrison Bader a lancé au troisième but alors que Duvall avançait avec succès. Plutôt que de sauvegarder la pièce au troisième, Cole est resté sur le monticule, avec ce même langage corporel à l’air désespéré. Peu importe que le lancer de Bader au troisième but ait permis à Duran d’accéder au deuxième but. Cela importait peu lorsque, quelques instants plus tard, Luis Urias, le frappeur n ° 9 de Boston, a réussi un grand chelem sur le champ gauche de Cole.

« C’est difficile », a déclaré Cole à propos de la récente séquence des Yankees. « Je ne me souviens pas avoir vécu quelque chose comme ça auparavant dans ma carrière. »

Luis Urias écrase un grand chelem contre Gerrit Cole

En raison du manque de soutien à la course, Cole devait être presque parfait pour donner à son équipe une chance de rester dans le match. Mais, souvent cette année, même lorsque Cole a livré d’excellentes sorties, les Yankees ont gâché ses départs. Cole était donc dans une situation difficile alors qu’il naviguait dans le tangage un jour où il n’avait pas son meilleur matériel. Il marchait sur une corde raide. Même une erreur, comme le coupeur de 91 mph à Urias qui ne s’est pas cassé, pourrait lui coûter la partie, à lui et aux Yankees.

Les Yankees se sont rapidement retrouvés menés 4-0 contre les Red Sox en deuxième manche. Avec une attaque anémique classée 22e en MLB dans l’OPS, il y avait peu de raisons de croire que New York ferait un retour. Mais s’il y a jamais eu un jour pour ramasser leur as, d’autant plus que Cole a été spectaculaire pour les Yankees cette saison, c’est bien ce jour-là. Pourtant, même les opportunités minimes créées par les Yankees ont été rapidement gaspillées.

Les Yankees ont battu 0,181 et n’ont marqué que 15 points en 63 manches tout au long de leur séquence de sept défaites consécutives.

« Ça a été du baseball bâclé tout autour », a déclaré Isiah Kiner-Filefa, qui a lancé un double jeu en deuxième manche.

La colline déjà écrasante est devenue insurmontable pour les Yankees lorsque Cole a accordé son deuxième coup de circuit de la journée, cette fois un tir de deux points au receveur des Red Sox Connor Wong, en quatrième manche. Cole, figé immobile, avait l’air abasourdi alors que le ballon passait au-dessus de la tête d’Aaron Judge et dans les sièges du champ droit. Boone en avait assez vu. Cole a été retiré de sa sortie après seulement quatre manches et 86 lancers. C’était son début d’année le plus court et sa sortie la plus écourtée depuis le 9 juin 2022, contre les Twins.

Pour incarner davantage l’embarras offensif des Yankees, Crawford a porté un coup sûr dans la septième manche. Crawford naviguait toujours sur 62 lancers pour commencer le cadre, rendant l’exploit rare semble possible contre une infraction sans vie de New York. Qui d’autre que Judge s’est assuré que les Yankees ne seraient pas du mauvais côté d’un no-hitter? Judge, le seul frappeur des Yankees à battre plus de 0,265, a écrasé son 24e circuit de la saison dans l’enclos des releveurs du champ gauche. Le tir en solo n’a pas suffi à monter un retour contre les Red Sox. Mais au moins les 42 599 personnes présentes avaient enfin quelque chose à applaudir.

« Nous ne gagnons pas », a déclaré le juge. « C’est de cela qu’il s’agit. »

Cole l’a dit le mieux. Les Yankees seront finalement jugés sur la façon dont ils gèrent l’adversité et sur la façon dont ils traversent cette période difficile. Les dieux du baseball testent leur courage, et ils ne nous donnent aucune raison de croire qu’ils réussiront ce test.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert les Mets en tant que reporter pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .