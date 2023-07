Les Yankees licencient l’entraîneur Dillon Lawson au milieu des difficultés offensives de l’équipe

Les Yankees de New York opèrent un grand changement avant la pause des étoiles.

Le club de balle a renvoyé l’entraîneur des frappeurs Dillon Lawson, a annoncé dimanche le directeur général des Yankees, Brian Cashman.

La décision de New York de changer son attaque n’est pas trop surprenante. Son attaque a connu des difficultés depuis qu’Aaron Judge s’est blessé à l’orteil le 3 juin, marquant le quatrième moins de points au baseball au cours des 30 derniers jours avant dimanche. En conséquence, les Yankees sont allés 14-17. Leur dernière défaite est survenue dimanche lorsqu’ils ont perdu à domicile contre les Cubs de Chicago, s’inclinant 7-4 alors qu’ils perdaient deux des trois de leur dernière série avant la pause.

Derek Jeter et l’équipe ‘MLB on FOX’ discutent de la blessure d’Aaron Judge et de ses répercussions sur les Yankees

Mais même avec le MVP en titre, l’offensive des Yankees a connu des difficultés. Ils sont 19e pour les points marqués cette saison, et aucun frappeur de leur liste n’a un OPS de plus de 0,800 en dehors de Judge. En équipe, les Yankees ont un pourcentage de base de 0,300. Non seulement cela se classe 26e au baseball, mais c’est aussi le plus bas de l’histoire de l’équipe depuis 1990.

Pourtant, il y a un élément de surprise dans la décision des Yankees de renvoyer Lawson. C’est la première fois que Cashman licencie un entraîneur de quelque sorte que ce soit au cours de la saison au cours de ses 26 années à la tête des Yankees.

« Il a été bien documenté que j’ai été réticent dans le passé à apporter des changements à notre personnel d’entraîneurs au milieu d’une saison », a déclaré Cashman dans un communiqué. « Je crois fermement que les succès et les échecs sont des efforts collectifs. Cependant, j’ai finalement estimé qu’un changement était nécessaire et qu’une nouvelle voix supervisant nos opérations de frappe nous donnerait la meilleure chance de nous rapprocher de nos capacités à mesure que nous avançons dans la deuxième moitié de notre saison.

« Je tiens à remercier Dillon pour tous ses efforts. Il a un esprit de baseball brillant qui continuera à mener à une longue et fructueuse carrière de baseball. »

Lawson, 38 ans, a été embauché pour être l’entraîneur des frappeurs des Yankees avant la saison 2022, remplaçant Marcus Thames après le non-renouvellement de son contrat. Avant de devenir l’entraîneur des frappeurs des Yankees, il a passé les trois saisons précédentes à travailler comme coordonnateur des frappeurs des ligues mineures de l’organisation.

Un successeur n’a pas été immédiatement nommé, cependant, Cashman a déclaré aux journalistes que le remplaçant viendrait de l’extérieur de l’organisation. New York a restreint sa recherche à deux finalistes inconnus et pourrait procéder à une embauche dès lundi, L’Athletic a rapporté.

Les Yankees ont une fiche de 49-42 avant la pause, à huit matchs des Rays de Tampa Bay pour la première place dans l’AL East et à un match des Astros de Houston pour la dernière place de joker.

(édité)

