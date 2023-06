Les Yankees impressionnent en série contre les Dodgers, mais l’orteil d’Aaron Judge est préoccupant

LOS ANGELES – Le trait le plus impressionnant que les Yankees de 2023 pourraient avoir est leur capacité à obtenir des contributions du tout haut de leur liste comme Aaron Judge, Gerrit Cole et Anthony Rizzo au bas de la liste de Franchy Cordero, Jake Bauers et Willie Calhoun.

Dans une certaine mesure, chacun de ces joueurs a joué un rôle déterminant dans plusieurs victoires cette saison et une partie de la raison pour laquelle les Yankees ont 11 matchs au-dessus de 0,500 malgré, à un moment donné plus tôt cette année, une liste des blessés supérieure à 13 équipes MLB. Les blessures se sont senties sans fin cette saison parce qu’elles l’ont été. Au cours de ce seul voyage sur la côte ouest, les Yankees ont perdu les défenseurs centraux Harrison Bader (entorse aux ischio-jambiers) et Greg Allen (entorse du fléchisseur de la hanche), le lanceur partant Nestor Cortes (blessure à l’épaule) et le lanceur de relève Ryan Weber (entorse à l’avant-bras). Les Yankees ont remporté le match de dimanche 4-1 sans Judge, qui avait mal au gros orteil droit après avoir percuté le mur du Dodger Stadium lors de la victoire de samedi.

Les Yankees ont obtenu des contributions de certains des joueurs méconnus sur lesquels ils comptaient. Domingo Germán a disputé 6 manches 2/3 et n’a concédé qu’un seul point. Kyle Higashioka et Oswaldo Cabrera ont eu des groundouts RBI et l’arrêt-court recrue Anthony Volpe a frappé un circuit de deux points en neuvième manche après être entré dans le match dans une chute de 9 en 65. Les Yankees ont eu besoin de performances exceptionnelles dans toute l’organisation et ils les ont constamment obtenues.

Volpe Volt⚡️ pic.twitter.com/qNlHMOwt8K – Yankees de New York (@Yankees) 5 juin 2023

« De toute évidence, Judge, Rizzo et Gleyber (Torres) ont été des constantes pour nous et leur constance », a déclaré le manager des Yankees Aaron Boone. «Nous avons reçu des contributions partout de gars qui ne sont même pas encore là. Certaines choses gagnantes se produisent.

«Écoutez, cela ne veut même pas dire que tout le monde est chaud ou que tout le monde va bien. Certains gars ont du mal. Lorsque vous faites des choses qui vous aident à gagner des matchs, c’est de cela qu’il s’agit. Beaucoup de ces choses se produisent. C’est juste un crédit pour eux. J’en parle beaucoup avec (les journalistes des Yankees). Marchez dans le bâtiment avec un avantage et préparez vos fesses et allez concourir. Rincer et répéter. Ils le font à un niveau élevé. Gagnez ou perdez, nous sommes branchés sur ce banc et prêts à partir.

Les Yankees pourraient avoir besoin de plus de ces contributions plus profondes à partir de mardi. Le juge a déclaré aux journalistes après le match de dimanche que son gros orteil droit se sentait « un peu mal tout du long » après s’être blessé lors de la huitième manche du match de samedi lorsqu’il a fait sa prise spectaculaire pour potentiellement sauver la partie. Le juge a déclaré qu’il avait un gonflement à l’orteil et qu’il subira des tests lundi ou mardi pour déterminer la gravité de sa blessure.

Les discussions sur la disponibilité de Judge pour le match de dimanche ont commencé samedi soir, mais le MVP en titre de la Ligue américaine a déclaré qu’il avait été rapidement critiqué pour sa participation à la finale de la série de l’équipe. Le juge peut être timide lorsqu’il répond aux questions, mais deux de ses réponses étaient particulièrement intéressantes. Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait de figurer sur la liste des blessés, voici ce qu’il a répondu : « Je m’en fiche vraiment à ce stade. Si j’y suis, j’y suis. J’essaie de ne pas l’être mais je n’ai pas encore de réponse. J’espère (dimanche) et (lundi) avoir un peu de repos, ce sera bon d’y aller, espérons-le, mardi. Nous allons le prendre au jour le jour maintenant.

Et puis, lorsqu’on lui a spécifiquement demandé s’il recevait une radiographie de son orteil pour déterminer si l’orteil était cassé, Judge a répondu: «Je ne me suis jamais cassé un orteil. On verra ce que disent les tests. Je ne veux rien jeter là-bas pour l’instant.

Le juge veut toujours jouer, peu importe à quoi il a affaire, donc le fait qu’il n’exclut pas définitivement un orteil cassé ou un éventuel passage sur la liste des blessés est révélateur. Il y a eu quelques opportunités en huitième manche lorsque les Yankees menaient 2-1, pour pincer Judge mais Boone ne l’a pas utilisé. Boone a déclaré par la suite qu’au fur et à mesure que le jeu se déroulait, la possibilité d’utiliser Judge à quelque titre que ce soit n’était pas une option.

Maintenant, les Yankees peuvent être confrontés à la possibilité de perdre un candidat MVP pendant un certain temps. Mais même si cela se produit, Judge a confiance dans le club-house.

« Je pense que (nous avons) un excellent état d’esprit avec tous ceux qui sont appelés et qui ont cette opportunité de briller et aussi à quel point cette organisation est profonde », a déclaré Judge. « Au cours des deux dernières années, nous avons parlé de tous ces meilleurs espoirs que nous avons et des gars sur le point d’être dans la cour des grands. Nous avons la chance de voir certains de ces gars comme Cabrera. Il a deux longs vols et frappe un circuit dans le premier match, il est de retour et fait de grands jeux en défense et fait ce qu’il doit faire. Je pense que tout le monde a un bon état d’esprit et est prêt pour le rôle quand il l’aura.

Cortes pour contourner un départ

Avant le match, les Yankees ont annoncé que Cortes se dirigeait « probablement » vers la liste des blessés avec une blessure à l’épaule. Cortes a déclaré qu’il souffrait de « beaucoup de douleurs » qui ont affecté sa capacité à rebondir entre ses deux derniers départs. Il doit subir une IRM lundi pour déterminer la blessure. Cortes a expliqué aux Yankees samedi qu’il ne récupérait pas normalement. L’équipe contournera son départ mercredi en attendant de connaître la gravité de sa blessure.

Nestor Cortes parle de sa douleur à l’épaule. pic.twitter.com/LF9ACXslng — Réseau OUI (@YESNetwork) 5 juin 2023

« Habituellement, le lendemain, c’est assez difficile – votre douleur normale », a déclaré Cortes. «Mais dans ce cas, les deuxième et troisième jours ont eu le même sentiment. Je n’avais pas vraiment l’impression de mieux récupérer et d’avoir moins mal. Je ressentais la même chose que le premier jour après avoir lancé. Et évidemment, avec des enclos entre les deux, je ne veux pas sortir et lancer un enclos à mi-chemin et avoir l’impression que je ne me suis pas assez bien préparé pour mon prochain départ.

Cortes a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de manquer beaucoup de temps et pensait que ce n’était qu’une inflammation, mais cela ne sera pas connu tant que l’imagerie ne sera pas terminée. On a demandé au All-Star 2022 s’il croyait que sa blessure à l’épaule était à l’origine de certains de ses problèmes de fin de partie (une MPM de 14,67 en cinquième manche et au-delà, la pire pour tous les lanceurs de la MLB qui ont lancé au moins 10 manches). Mais Cortes a rejeté cette insinuation.

« Je ne pense pas », a déclaré Cortes. « Il s’agit plus de se préparer entre les départs, où j’ai l’impression que je ne peux pas faire ce que je veux faire entre les deux pour travailler sur des choses ou m’améliorer dans des choses. Donc dans le jeu, quand je lance, ça ne fait pas mal. Je n’ai pas mal. C’est juste les prochains jours où il est de plus en plus difficile de récupérer avant mon prochain départ.

Avec Cortes au moins un départ – et probablement plus – les Yankees pourraient rappeler Jhony Brito ou Randy Vasquez lorsque le déménagement de l’IL sera officiel.

(Photo de Domingo Germán lançant dimanche contre les Dodgers : Gary A. Vasquez / USA Today)