Les Yankees gagnent alors que les Astros de Houston reviennent au Yankee Stadium

NEW YORK – Les fans des New York Yankees – avec le ressentiment gargouillant dans leur âme, les yeux gonflés de rage et les poumons brûlants de fureur – ont nargué, raillé et maudit les Astros de Houston toute la nuit.

Il n’y avait peut-être que 10850 fans dans les gradins, le maximum autorisé au Yankee Stadium pendant la pandémie, mais le match de mardi soir avait toute l’émotion et l’ambiance d’un match éliminatoire d’octobre. C’était une atmosphère que l’on ne voyait ni n’entendait dans ces régions depuis que les Astros étaient en ville il y a deux ans pour l’ALCS 2019.

« Les fans les ont laissés avoir », a déclaré le frappeur des Yankees Giancarlo Stanton, qui a disputé un match à quatre coups mardi soir. «Ils exprimaient définitivement des émotions embouteillées. »

Les Yankees, qui pensaient avoir remporté le titre des World Series 2017 si les Astros n’avaient pas triché en volant illégalement des pancartes et se demandent toujours si Houston trichait lorsqu’ils ont été éliminés par les Astros en 2019, n’ont pas exprimé leur colère dans le même mode mais ont obtenu leur dose de vengeance à l’ancienne avec une victoire 7-3.

«C’était comme une atmosphère de séries éliminatoires», a déclaré le manager des Yankees, Aaron Boone. «L’énergie qu’ils ont créée, nous n’avons pas vu ça depuis 2019.… C’était intense. Vous pouviez le sentir en sortant 15 minutes avant le match. Cela a retenu votre attention. »

Pourtant, le résultat du jeu n’était rien de plus qu’une simple toile de fond du drame de cette nuit.

Partout où vous vous tourniez, partout où vous regardiez, dans pratiquement toutes les crevasses du stade, il y avait de la fureur.

Luke Carrado de Long Island achetait une bière et des offres de poulet aux stands de concession devant la section 226 quand il est soudainement devenu furieux et a crié des obscénités à une famille de six personnes du New Jersey qui a eu l’audace de porter des maillots Astros.

Eh bien, ces fans se sont juste avérés être la famille du releveur d’Astros Brandon Bielak, qui a grandi à Sayerville, dans le New Jersey.Ils l’ont regardé lancer pour la première fois au Yankee Stadium lorsqu’il est entré dans le match en cinquième manche.

«Nous avons pris un peu de chaleur en entrant», a déclaré Brian Bielak, le père de Brandon. «Je veux juste que les gens restent calmes et agissent comme des adultes. »

David Taub est venu au stade vêtu d’une tenue ressemblant à une poubelle humaine. Il a enfilé un costume vert «Oscar the Grouch» de Sesame Street, un T-shirt noir avec le nom «TRASHTROS» écrit dessus, une photo d’une petite poubelle en dessous et un pantalon bouffant disant «Scram».

« Ce jeu a pris deux ans dans la fabrication », a déclaré Taub. «Ces tricheurs, je devais être à ce match. C’est le seul match auquel j’irai toute l’année. On nous a volé une série mondiale. C’était notre revanche. »

Tyler Grimm portait un authentique maillot Astros, avec le numéro 1 dans le dos. Le nom cousu à l’arrière: « Poubelle ». »

«Comment ils s’en sont sortis avec une si grande chose», a déclaré Grimm, «je n’en ai aucune idée. Blâmez cela sur (commissaire) Rob Manfred. Et tout le monde sait ce que nous ressentons pour lui, alors je vais garder ça PG. »

Eh bien, pour beaucoup de fans présents, ils n’ont pas essayé de retenir leurs sentiments, peu importe le nombre de parents qui couvraient les oreilles de leurs enfants.

Le refrain le plus populaire, entendu pratiquement à chaque manche, était dirigé vers le joueur de deuxième but Jose Altuve, dont le circuit du sixième match de l’ALCS 2019 a propulsé les Astros dans la Série mondiale.

«(Explétif) Altuve! (Explétif) Altuve! (Explétif) Altuve! »Ont-ils scandé.

Peu importait qu’Altuve soit à l’assiette, sur le terrain, en train de s’étirer, debout dans le cercle sur le pont ou dans la pirogue.

«(Explétif) Altuve! (Explétif) Altuve! (Explétif) Altuve! «

Le chant a résonné dans tout le Yankee Stadium au moins 20 fois au cours de la nuit.

« Je ne voudrais pas être de l’autre côté de ça », a déclaré Stanton. « Ils ont apporté quelque chose de lourd. »

Dit Boone: «Je ne sais pas si j’ai déjà vu ça. C’était définitivement une foule énergique, et ils se sont exprimés. »

Fort, clair et impitoyable.

«Au moins, il n’y a pas eu de violence», a déclaré le directeur d’Astros, Dusty Baker. «Ils peuvent dire ce qu’ils veulent. Cela ressemblait à une salle comble ce soir même si ce n’était pas le cas. »

C’était tellement scandaleux que les fans scandaient « MVP! MVP! » après le circuit de deux points de Stanton lors de la première manche de l’as d’Astros Zack Greinke, ils sont immédiatement passés à « (Expletive) Altuve! » chant.

Astros a quitté le voltigeur Michael Brantley, qui jouait toujours à Cleveland lors du scandale de triche de 2017, a immédiatement rejoint ses coéquipiers en tant que véritable méchant Astro lorsqu’il a aligné une fausse balle dans la troisième manche. Il était à quelques mètres des tribunes du champ gauche, mais au lieu de lancer le ballon dans la foule pour un souvenir gratuit, il le lança vers l’abri des Astros, la foule le maudissant.

Brantley a pris sa revanche avec un circuit une manche plus tard, apaisant momentanément la foule, jusqu’à ce qu’un fan rejette le ballon dans le champ droit, attirant une ovation monstrueuse.

Le chant est alors devenu générique, «(Expletive) the Cheaters!», Avant de reprendre le refrain populaire de la soirée, «(Expletive) Altuve!».

Il y avait des signes intelligents, comme «Jugez-les coupables».

Plusieurs poubelles gonflables ont été confisquées avant qu’elles ne puissent être jetées sur le terrain.

Et malgré toute l’animosité dont les Yankees ont fait preuve au printemps dernier lorsque le scandale de tricherie des Astros est devenu public, tout le monde était sur son meilleur comportement.

Il n’y a pas eu de coup par coup, de renversements, de coups de pinceau ou même de mots incendiaires.

Baker n’a même pas pris la peine d’aborder la possibilité de lancer des représailles avant le match, affirmant qu’il ne voulait pas mettre la peur dans la psyché de ses joueurs.

«Pour y remédier ne ferait aucun bien», a déclaré Baker. «Vous ne voulez pas qu’ils aient peur ou appréhendent quelque chose qui pourrait même ne pas arriver. Il n’y a aucun moyen de se préparer vraiment à cela, sauf de sortir et de jouer.

«Un état de grande anxiété ne sert à rien. Il faut être calme. En même temps, à l’intérieur, vous devez être intrépide et de grand désir. Vous devez essayer de jouer au même jeu ici que vous jouez ailleurs. »

Il y avait de la nervosité ou de l’appréhension, les Astros l’ont bien dissimulé. Les deux équipes se sont mêlées librement avant le match comme si de rien n’était. Boone et Baker se sont même embrassés en échangeant des cartes d’alignement.

«Dusty est quelqu’un que je respecte et que j’aime tellement dans ce match», a déclaré Boone, qui a fait sa seule équipe All-Star en 2003 lorsque Baker était manager de l’équipe NL All-Star. «C’est juste quelqu’un que je vénère un peu dans le match. … Il a juste été un géant dans notre sport, et tellement respecté, je pense qu’il est aimé par à peu près tout le monde dans ce match. »

Les Yankees ont été tranquilles dans leurs commentaires après le match, tout en envoyant le message dont ils se souviendront toujours. Ils peuvent pardonner un jour, mais ils n’oublieront jamais.

« Je ne pense pas que les gens vont tourner la page de si tôt », a déclaré LeMahieu, le joueur de champ intérieur des Yankees. « C’était assez intense. »

Une victoire ne ramènera pas un trophée des World Series, ni ne conduira à des appels à un défilé, mais pour une nuit, ce fut un match que tous les fans des Yankee savoureront.

«Temps de récupération», a déclaré Nick Venier de Queens, qui a acheté un billet au moment où il a été mis en vente avec un groupe d’amis. «Nous avons raté toute l’année dernière, alors c’était en quelque sorte notre match de vengeance. »

Les Yankees ne se sont pas excusés pour le comportement de leurs fans, affirmant que leur énergie avait amené leur jeu à un autre niveau, et pour les Astros, ils n’allaient certainement pas admettre qu’ils étaient déconcertés. «Notre travail est de jouer au baseball», a déclaré le voltigeur du centre Astros Myles Straw, «et de ne pas nous inquiéter de ce que disent les fans ou qui que ce soit. Nous n’en sommes pas frustrés. Nous essayons simplement de l’ignorer. Nous ne nous concentrons pas vraiment sur le fait qu’ils nous encouragent ou non. Les fans sont ici pour regarder un match et encourager leur équipe. »

Et prendre grand plaisir à rendre la vie aussi misérable que possible à ces visiteurs du Texas, au cœur de New York.

