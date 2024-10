Les Yankees font face au lanceur de 325 millions de dollars qu’ils voulaient désespérément en agence libre

Crédit : Brad Penner-Imagn Images

Les Yankees ont besoin d’un gros rebond lors du deuxième match des World Series samedi soir après que le grand chelem de Freddie Freeman les ait stupéfiés lors du premier match. Sortir de cette défaite difficile et se recentrer rapidement n’est pas seulement important ; c’est essentiel si les Yankees espèrent égaliser la série.

Face à un ennemi familier : Yoshinobu Yamamoto

Les Yankees affronteront Yoshinobu Yamamotoun lanceur qu’ils ont déjà rencontré cette saison et ciblé en agence libre avant de finalement signer un contrat de 325 millions de dollars sur 12 ans avec les Dodgers l’hiver dernier. Yamamoto a livré une performance dominante lors de sa seule sortie dans le Bronx cette année, réalisant sept manches sans but avec sept retraits au bâton et n’accordant que deux coups sûrs.

Crédit : Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Le droitier de 26 ans a connu une saison régulière impressionnante malgré une blessure à la mi-saison, affichant une MPM de 3,00 sur 90 manches avec 10,50 retraits au bâton toutes les neuf manches, un taux de gauche sur base de 75,7 % et un terrain de 47,9 %. taux de balle. Cependant, la performance de Yamamoto en séries éliminatoires a été moins constante. En 12,1 manches, il détient une MPM de 5,11, 8,03 retraits au bâton par neuf, un taux de gauche sur base de 68,2 % et un taux de balle au sol de 58,3 %. Il abandonne plus de circuits et a constaté une baisse des retraits au bâton, bien qu’il ait augmenté son taux de balle au sol.

L’Arsenal de Yamamoto : à quoi les Yankees sont confrontés

Yamamoto propose un solide mélange de lancers, notamment une balle rapide à quatre coutures, une balle rapide à doigts fendus, une balle courbe et un cutter. Sa balle rapide à quatre coutures atteint en moyenne 95,5 mph avec une moyenne au bâton de 0,262. La balle rapide à doigts fendus, son lancer signature, est lancée 24,2 % du temps et maintient les frappeurs à une moyenne au bâton de 0,170 avec un taux d’odeur de 38,6 %. Ses 30,9 pouces de dénivelé le rendent particulièrement trompeur car il ressemble à une balle rapide avant de sortir de la zone.

Les Yankees, l’une des meilleures équipes de frappe rapide cette année, pourraient être en mesure de capitaliser s’ils parviennent à identifier ses lancers tôt. La vitesse de Yamamoto est légèrement supérieure à la moyenne, mais sa maîtrise précise, notamment avec le doigt fendu, le rend difficile à frapper. Attendez-vous à ce qu’il défie Giancarlo Stanton et Aaron Judge avec des balles rapides hautes et des doigts fendus bas.

Crédit : Sage Osentoski-Imagn Images

Fait intéressant, Yamamoto a eu davantage de difficultés contre les frappeurs droitiers cette année, accordant une moyenne au bâton de .263 et un taux de frappe de .453. Les frappeurs gauchers pourraient le trouver encore plus dur, ce qui pourrait façonner la stratégie d’alignement des Yankees pour le match 2.

Le moment de briller pour le juge

Pour remporter le deuxième match, les Yankees ont besoin qu’Aaron Judge devienne leur point d’ancrage offensif. Sa discipline au marbre et sa capacité à attendre le bon lancer seront cruciales. Yamamoto lui lancera probablement une balle rapide dans la zone ; Le juge doit juste être prêt à capitaliser lorsque l’occasion se présente.

Carlos Rodon sur le monticule : un test contre une attaque puissante

Les Yankees contreront avec le gaucher Carlos Rodon sur le monticule, bien que Clarke Schmidt aurait pu être le choix le plus sûr étant donné le match de Rodon contre l’une des meilleures attaques de la ligue contre les lanceurs gauchers. Après la défaite du premier match, les Yankees ont besoin d’une performance exceptionnelle de Rodon, semblable à celle que Gerrit Cole a livrée pour commencer la série. Ce match est essentiel pour les Yankees qui cherchent à éviter de retourner dans le Bronx après deux matchs de la série.