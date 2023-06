Les Yankees espèrent qu’Anthony Volpe pourra rebondir dans les majeures comme Oswald Peraza l’a fait dans les mineures

NEW YORK — Pendant une fraction de seconde, Anthony Volpe a voulu le faire. L’arrêt-court des Yankees en difficulté s’est reculé pour claquer sa batte dans la terre, mais il s’est arrêté, soit de peur de couper le receveur des Red Sox Connor Wong, soit parce que sa tête froide l’emportait sur sa rage momentanée. Au lieu de cela, il a quitté le terrain la tête baissée alors que les Red Sox célébraient.

Volpe devait être absent dimanche, sa première journée complète après avoir disputé les 66 matchs des Yankees cette saison. Au lieu de cela, le joueur de 22 ans a été sollicité pour entamer son 67e match à la neuvième manche, et son retrait au bâton avec le point égalisateur au troisième but à la 10e manche a mis fin à une défaite dégonflante de 3-2 contre les Red Sox au Yankee Stadium.

Volpe n’était pas le coupable de la nuit. Les Yankees n’ont réussi que trois coups sûrs alors que Brayan Bello de Boston est devenu le 18e lanceur partant cette saison à terminer au moins sept manches contre eux. Les Bombers ont également cédé une avance de 2-1 qu’ils portaient en huitième manche.

Ensuite, il y a eu les erreurs. L’erreur de Gleyber Torres en huitième manche lorsqu’il a raté un lancer attrapable au deuxième but du voltigeur gauche Billy McKinney, permettant au coureur d’avancer du premier but, a conduit à la course à égalité. Anthony Rizzo a été choisi au deuxième but en sixième manche, ce qui a ruiné une chance de marquer clé.

Avec la superstar Aaron Judge (orteil) hors de la formation et sans calendrier pour son retour, les Yankees ne peuvent pas se permettre des erreurs.

« Lorsque nous jouons à des jeux à faible score », a déclaré le manager Aaron Boone, « ce sont parfois des séparateurs. »

Ils peuvent également difficilement se permettre des performances médiocres constantes à partir d’un seul endroit de la formation, et Volpe – après un bon début de saison recrue – a trébuché sur des moments difficiles. Samedi soir, Boone, en collaboration avec l’entraîneur du banc Carlos Mendoza, a décidé que Volpe allait siéger dimanche. Une partie du calcul était que les Yankees espéraient charger l’ordre des frappeurs avec des gauchers contre le droitier Bello. Il y avait autre chose aussi.

« Et (Volpe) a eu du mal ces dernières semaines », a déclaré Boone. «Nous avons un jour de congé (lundi). J’avais juste l’impression que (dimanche) était une bonne journée.

Après avoir frappé un respectable .230 avec trois circuits, neuf points produits et un .706 OPS lors de ses 31 premiers matchs, Volpe est tombé au marbre. Au cours de ses 35 matchs avant dimanche, il n’avait produit qu’une moyenne au bâton de 0,152 avec un OPS de 0,524 malgré six circuits et 17 points produits. Ses 77 retraits au bâton sont de loin les plus nombreux de l’équipe (Judge est à la deuxième place avec 63) et à égalité au 10e rang dans les majeures.

Boone a accentué les points positifs.

« (Volpe) a toujours eu des battes productives », a déclaré le manager. « Il a neuf circuits. Il a obtenu beaucoup de gros succès pour nous. Il a fait beaucoup de grandes choses. Il a fait beaucoup de choses gagnantes, même s’il frappe sous .200. Juste offensivement en ce moment, il est au milieu de beaucoup de matchs gagnants. Alors qu’il prenait ses morceaux et avait ses difficultés, il a également eu des succès massifs.

Et il pense que Volpe, qui a tiré sur les mineurs après avoir été un choix de premier tour en 2019, gère assez bien ses échauffourées émotionnellement.

Boone a déclaré que Volpe est « très bien équipé pour tout gérer et tout gérer, et à bien des égards et même dans sa carrière dans les ligues mineures, malgré tout le succès qu’il a eu, il a eu des difficultés en cours de route où tout cela fait partie. Du jeu. Même pour les grands joueurs. Cela fait partie de cet accord avec les hauts et les bas auxquels vous êtes inévitablement confrontés.

La période difficile de Volpe est venue alors que l’autre meilleur espoir d’arrêt-court des Yankees, Oswald Peraza, a été en feu au Triple-A Scranton / Wilkes-Barre. Depuis son retour chez les mineurs le 14 mai, il a atteint 0,321 avec 10 circuits, 17 points produits et un OPS de 1,124 en 19 matchs. Le joueur de 22 ans n’a pas joué ce week-end alors qu’il luttait contre une maladie, selon Conor Foley du Times-Tribune.

À l’entraînement du printemps, Volpe, avec son expérience triple A minimale, était considéré comme le meilleur moyen de remporter le poste d’arrêt-court partant des Yankees. Mais il a dominé Peraza, qui a été convoqué en fin de saison et même en séries éliminatoires l’an dernier. Les Yankees ont décidé que Volpe avait remporté la compétition pour la place. Mais Peraza a bien rebondi de sa déception. Dans une interview téléphonique récemment, l’entraîneur des frappeurs Triple-A Trevor Amicone a déclaré que Peraza semblait « s’amuser en ce moment » sur le terrain.

« Il trouve actuellement ce juste milieu: » Je peux prendre de très bonnes décisions de swing et ne pas frapper beaucoup et toujours frapper pour la puissance « , a déclaré Amicone. « Alors que je pense que l’année dernière, entre (Triple A) et les ligues majeures, il y a peut-être ce rebondissement entre, ‘Qui suis-je capable d’être?’ Je pense que maintenant, il est à cet endroit où il commence à réaliser qu’il pourrait faire les deux tant que l’enfant s’occupe de lui dans la cage et avec son corps et ses plans de match.

Le chemin de Peraza vers les majors semble bloqué avec Volpe à l’arrêt-court et Torres à la deuxième base, et avec Josh Donaldson et DJ LeMahieu partageant les fonctions de troisième base.

« Nous sommes tous très attachés à qui il est en tant que joueur et à qui il va être en tant que joueur », a déclaré Boone à propos de Peraza. «À son crédit, j’ai été à sa place, où j’ai goûté aux grandes ligues grâce à une très bonne saison Triple-A et j’ai dû y retourner pendant une longue période, et ce n’est pas la chose la plus facile. Il a très bien géré ça. C’est tout à son honneur, au joueur qu’il est et au caractère qu’il montre.

Peraza a eu le genre de rebond au Triple A que les Yankees misent sur Volpe dans les majors.

« Assis ici », a déclaré Boone, « (Volpe) pourrait frapper plus de 20 circuits, et il finira par s’améliorer de plus en plus pour boucher les trous et faire des ajustements parce que c’est qui il est. Sûr qu’il le fera.

