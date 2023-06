Les Yankees disent qu’Aaron Judge semble répondre à la deuxième injection d’orteil

Aaron Judge semble réagir à une deuxième injection de plasma riche en plaquettes dans son gros orteil droit, mais n’a pas repris ses activités de baseball.

Le juge a été blessé le 3 juin lorsqu’il a heurté un mur alors qu’il effectuait une prise au Dodger Stadium. Les Yankees ont annoncé la première injection le 6 juin et ont déclaré que Judge en avait eu une autre jeudi dernier.

« Je suis encouragé par ce que je vois », a déclaré le manager des Yankees Aaron Boone avant le match d’ouverture de la série de mardi contre Seattle. « Il va lentement mieux et est capable de faire plus de choses, mais j’espère que c’était le début pour lui de vraiment commencer à faire de réels progrès. »

Boone a déclaré que l’enflure s’est atténuée et que Judge est capable de faire plus d’activité sur l’orteil tout en gardant son équilibre.

Judge est le MVP en titre de l’AL après avoir établi un record de l’AL avec 62 circuits l’année dernière. Il frappe .291 avec 19 circuits et 40 points produits, et les Yankees ont une fiche de 8-14 avec Judge sur la liste des blessés et 31-19 lorsqu’il a été disponible. Ils ont perdu huit des 12 depuis la dernière blessure.

Harrison Bader est revenu dans l’alignement mardi soir pour la première fois depuis qu’il s’est tendu les ischio-jambiers droits en exécutant un simple sur le terrain à Seattle le 29 mai. trois matchs de rééducation des ligues mineures avec Double-A Somerset. Il avait initialement espéré rejoindre les Yankees pour la série du week-end dernier à Fenway Park.

« Si j’étais dans une situation où j’étais à Fenway et que je devais faire quelque chose de grand pour l’équipe, je n’étais tout simplement pas tout à fait certain que cet équipement final était là », a déclaré Bader. « Je ne savais pas vraiment ce qu’il y avait de l’autre côté de le pousser à fond. »

Bader frappe .267 avec six circuits, 19 points produits et six buts volés en 26 matchs. Il n’a fait ses débuts dans la saison que le 2 mai après s’être étiré l’oblique gauche lors de l’entraînement printanier.

L’an dernier, il a été mis à l’écart entre le 26 juin et le 20 septembre par une fasciite plantaire au pied droit. Bader a été acquis par les Yankees de St. Louis à la date limite des échanges et a frappé cinq circuits en neuf matchs d’après-saison.

« Cela vient en grande partie de la force avec laquelle je joue le jeu et de la façon dont j’attaque le jeu, et cela ne changera jamais », a-t-il déclaré. « Je pense que peut-être choisir vos places, peut-être ne pas trop se précipiter pour essayer de battre un simple sur le terrain quand j’avais une base de toute façon. … Il s’agit juste de jouer intelligemment et (de ne pas) faire les choses au-dessus quand elles ne sont pas nécessaires Je pense que cela m’aidera à rester sur le terrain beaucoup plus longtemps. »

L’attaque de New York avait connu des difficultés en l’absence de Judge et Bader, entrant dans la série avec une moyenne au bâton de 0,192 et 49 points en juin, les deux plus bas des ligues majeures. Anthony Rizzo frappait 0,083 (4 pour 48) sans circuit et quatre points produits depuis qu’il s’est blessé au cou lors d’une collision au premier but avec Fernando Tatis Jr. de San Diego le 28 mai.

DJ LeMahieu, le champion au bâton de la grande ligue 2020, frappe 0,167 (15 pour 90) avec deux circuits et cinq points produits depuis le 14 mai. Boone l’a reposé du match de dimanche soir alors que les Yankees ont été balayés dans un double à Boston et peut se reposer lui pendant toute la série de trois matchs contre Seattle.

Yankees Aaron Judge délivre un doublé de trois points pour prolonger l’avance

« Je veux juste qu’il continue en quelque sorte à travailler sur certaines choses sur lesquelles il travaille pour le faire avancer et se déverrouiller », a déclaré Boone. « Plonger dans beaucoup de vidéo. »

Le gaucher Carlos Rodón devait débuter mardi soir pour Somerset, son premier match depuis une sortie d’entraînement de printemps de deux manches pour New York contre Atlanta le 5 mars. Signé pour un contrat de 162 millions de dollars sur six ans, Rodón a été mis à l’écart par un avant-bras gauche tendu suivi de maux de dos.

« Nous avons été assez encouragés par la façon dont ça s’est passé ici ces dernières semaines », a déclaré Boone.

Rodón fera probablement trois apparitions en cure de désintoxication, ce qui le mettra sur la bonne voie pour rejoindre la rotation début juillet, juste avant la pause des étoiles.

Le gaucher Nestor Cortes, qui n’a pas lancé depuis le 30 mai en raison d’une élongation de la coiffe des rotateurs gauche, a lancé de 75 pieds mardi.

Reportage de l’Associated Press.

