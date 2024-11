Les Yankees dévastés par l’effondrement – The Globe and Mail

Ouvrez cette photo dans la galerie : Les Yankees de New York assistent à leur défaite contre les Dodgers de Los Angeles lors du cinquième match des World Series de baseball, le 30 octobre à New York.Frank Franklin II/Associated Press

La saison des Yankees de New York s’est terminée dans une comédie d’erreurs qui les a laissés poursuivre Juan Soto sans aucune lueur de titre.

Soto a été le dernier joueur à rester dans l’abri après la défaite 7-6 de mercredi soir lors du cinquième match des World Series, regardant les Dodgers de Los Angeles célébrer après que New York ait perdu une avance de cinq points avec un effondrement monumental qui comprenait trois erreurs, l’interférence d’un receveur. appel, un refus et un lanceur ne parvenant pas à couvrir le premier but.

Il a gravi une marche du premier but, a pointé le ciel, puis a suivi ses coéquipiers des Yankees jusqu’au club-house pour peut-être la dernière fois.

Agent libre à 26 ans, Soto est susceptible de décrocher un contrat d’au moins 500 millions de dollars américains. Son marché est probablement limité aux géants du baseball, les Yankees, les Mets et les Dodgers, ainsi que peut-être les Blue Jays, les Cubs, les Giants, les Padres, les Phillies et les Red Sox.

Alors que les Yankees ont réalisé un record de l’AL 94-68 et ont remporté l’Est après avoir raté les séries éliminatoires en 2023, ils se sont autodétruits contre les Dodgers et se sont condamnés à une 15e saison consécutive sans titre. Il s’agit de la troisième plus longue sécheresse de l’histoire de la franchise, derrière les 20 premières saisons de 1903 à 1922 et les 17 de 1979 à 1995.

Le manager des Yankees, Aaron Boone, a été brisé. Le club-house est resté fermé aux médias pendant une période prolongée après le match, tandis que le manager et les joueurs échangeaient leurs réflexions sur la saison et sa fin, selon le releveur Clay Holmes.

« Cela va piquer pour toujours », a déclaré Boone.