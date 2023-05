Les Yankees désignent OF Aaron Hicks en difficulté pour une affectation

Les Yankees de New York ont ​​désigné le voltigeur en difficulté Aaron Hicks pour une affectation avant le match de samedi contre les Reds de Cincinnati.

Cette décision signifie que Hicks est immédiatement retiré de la liste des 40 joueurs du club. S’il n’est pas réclamé par une autre équipe dans les sept prochains jours, les Yankees peuvent soit échanger Hicks, soit le placer sur des renonciations irrévocables.

Les Yankees ont décidé de faire de la place au voltigeur Greg Allen, qui a été acquis dans un échange avec Boston vendredi.

Hicks, âgé de 33 ans, a une moyenne de 0,188 au bâton avec un circuit et cinq points produits en 28 matchs cette saison. Il a accepté un contrat de 70 millions de dollars sur sept ans avec New York en février 2019.

Hicks a fait irruption dans les majeures avec le Minnesota en 2013. Il a été échangé à New York en novembre 2015. Il est un frappeur de .230 avec 101 circuits et 356 points produits en 898 matchs en carrière.

Le manager des Yankees, Aaron Boone, a décrit sa conversation avec Hicks comme « silencieuse » et « sombre ».

« C’est la famille », a déclaré Boone. « Vous traversez tout avec ces gars. Évidemment, avec Aaron, il y a des hauts et des bas. Il a eu de très bonnes saisons. Ce n’était pas une conversation facile à avoir, mais nous en avons jugé nécessaire. »

Les Yankees ont échangé le droitier de la ligue mineure Diego Hernández et des contreparties en espèces aux Red Sox pour Allen.

Allen, 30 ans, entame son deuxième passage avec New York après avoir disputé 15 matchs avec les Yankees en 2021. Il a également joué avec Cleveland, San Diego et Pittsburgh au cours de ses six saisons dans la ligue majeure.

Reportage de l’Associated Press.

