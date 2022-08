Les Yankees de New York rachètent une participation minoritaire dans l’AC Milan

RedBird Capital Partners a pris le contrôle de l’AC Milan pour 1,2 milliard d’euros. Nicola Campo/LightRocket via Getty Images

L’AC Milan a annoncé mercredi son dernier changement de propriétaire, qui implique une participation minoritaire pour les Yankees de New York.

RedBird Capital Partners a conclu l’accord d’achat d’une participation majoritaire dans les sept fois champions européens pour 1,2 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars).

Ils sont la deuxième équipe de football que les Yankees posséderont partiellement après New York dans la Major League Soccer.

Gerry Cardinale, fondateur de RedBird en 2014 et associé directeur, a annoncé en juin un accord préliminaire pour racheter Milan à son compatriote américain Elliott Management.

“Nous avons une relation de plusieurs décennies avec les Yankees de New York et la famille Steinbrenner qui a abouti à la création de certaines des entreprises les plus prospères dans les domaines du sport, du divertissement et de l’hôtellerie”, a déclaré Cardinale dans un communiqué publié sur le site Internet de Milan.

“Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec eux et chercherons à explorer ensemble les opportunités d’élargir notre portée de fans et d’élargir les opportunités commerciales qui ne sont disponibles que pour les franchises qui opèrent aux plus hauts niveaux du sport à l’échelle mondiale.”

La clôture arrive juste à temps pour que Cardinale fasse ses débuts en tant que nouveau président de Milan lors du derby de samedi contre l’Inter Milan.

“Notre vision pour Milan est claire : nous soutiendrons nos talentueux joueurs, entraîneurs et staff pour réussir sur le terrain et permettre à nos fans de partager les expériences extraordinaires de ce club historique”, a déclaré Cardinale.

“Nous chercherons à tirer parti de notre réseau mondial de sports et de médias, de notre expertise en analyse, de nos antécédents dans le développement de stades sportifs et de l’hospitalité pour atteindre un objectif : maintenir la place de Milan au sommet du football européen et mondial.”