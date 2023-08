Les Yankees de New York peuvent toujours être des prétendants aux séries éliminatoires, déclare John Smoltz

Que font les Yankees de New York ?

Ils n’ont ni acheté ni vendu à la date limite des échanges de la MLB – à part faire des mouvements mineurs pour les releveurs Keynan Middleton et Spencer Howard, dont aucun ne projette d’être des déménageurs d’aiguilles pour une équipe essayant désespérément de revenir dans la course aux séries éliminatoires.

Pendant ce temps, Anthony Rizzo vient d’être mis sur la liste des blessés en raison de complications d’une commotion cérébrale qu’il a apparemment subie en mai, Josh Donaldson reste à l’écart avec une tension au mollet et Aaron Judge est enfin de retour après deux mois sur l’IL mais n’a toujours pas l’air complètement en bonne santé.

Les Yankees sont entrés le premier samedi après la date limite des échanges avec pratiquement la même liste imparfaite avec laquelle ils ont commencé la saison, et à 3,5 matchs derrière la dernière place de joker dans la Ligue américaine. Les Yankees sont également les derniers de l’AL East, qui, oui, est la meilleure division de baseball – mais la dernière place est toujours la dernière place.

L’analyste en chef de la MLB de FOX Sports, John Smoltz, a été optimiste envers les Yankees toute la saison. Il croyait qu’une hypothétique acquisition de Shohei Ohtani les placerait dans le statut de favoris des World Series (bien sûr, cette décision est restée hypothétique lorsque les Los Angeles Angels ont retiré Ohtani du marché commercial et sont devenus eux-mêmes acheteurs).

Et même maintenant, Smoltz pense que le lancer des Yankees, dirigé par le candidat de Cy Young Gerrit Cole, pourrait encore en faire un candidat dangereux aux séries éliminatoires s’ils peuvent simplement trouver plus de cohérence en attaque.

« Je ne pense pas qu’ils puissent se permettre d’être des vendeurs sur ce marché », a déclaré Smoltz dans la dernière édition de « Saturdays with Smoltz » sur « Flippin’ Bats with Ben Verlander ». « Pas si près des séries éliminatoires. »

« Leur lancer est bien assez bon », a poursuivi Smoltz. « Ils ont des bras qui auraient probablement pu obtenir un assez bon [trade] revenir s’ils ne pensaient pas qu’ils étaient [good enough]. S’il y avait huit matchs, cela aurait été une autre histoire. »

Smoltz ne croit pas non plus que Judge soit complètement guéri de la blessure à l’orteil qu’il a subie au Dodger Stadium début juin. Mais il pense que même une version limitée de Judge, associée à un peu plus de cohérence de la part de quelques autres vétérans des Yankees, peut encore fournir suffisamment pour soutenir le lancer de New York dans une éventuelle course aux séries éliminatoires.

« Si vous obtenez un [Giancarlo] Le circuit à trois points de Stanton de temps en temps, vous obtenez [D.J.] LeMaheiu frappe encore… [and] si leur [offense] est juste moyen, ils ont une grande chance d’être une épine dans le pied de tout le monde en séries éliminatoires », a déclaré Smoltz. « Mais nous n’avons pas vu cette cohérence. C’est pourquoi ils n’ont pas vraiment décroché de longues séquences. … Ils ont d’énormes matchs à venir qui seront importants pour eux pour déterminer leur succès.

Pourtant, Smoltz a admis qu’il ne sera pas facile pour l’équipe de répondre aux attentes des séries éliminatoires grâce aux difficultés des Yankees lorsque Judge a été mis à l’écart.

« Les Yankees sont dans une situation vraiment très difficile », a déclaré Smoltz. « Leur liste, position joueur-sage, est moins athlétique que [the standard of] le jeu tel qu’il se joue aujourd’hui. Ils vont devoir régler certaines choses. Ils ont eu des problèmes de santé mentale.

« Mais ils doivent maintenant se rallier à certains de ces jeunes gars et obtenir de meilleures performances. Je pense qu’en moyenne, ils vont le faire. »

