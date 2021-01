NEW YORK – Sur un accord qui comporte à la fois des risques et des avantages, les Yankees de New York et le droitier Corey Kluber sont parvenus à un accord sur un contrat d’un an.

L’accord a une valeur de base de 11 millions de dollars, a déclaré une personne familière avec les négociations au Bergen (New Jersey) Record. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car l’accord est en attente d’un examen physique.

Vendredi, un hiver difficile et à fines rayures d’attente et des négociations bloquées ont soudainement tourné à une vitesse fulgurante.

En l’espace de 12 heures, les Yankees ont finalement ramené l’équipe MVP DJ LeMahieu sur un contrat de 90 millions de dollars de six ans, re-signé les huit joueurs éligibles à l’arbitrage et obtenu un ancien as pour leur rotation.

Jeff Passan d’ESPN a été le premier à signaler l’accord des Yanks vendredi avec Kluber.

Connexions familières pour Kluber

Deux fois lauréat du prix AL Cy Young, Kluber a auditionné devant des dépisteurs de la MLB cette semaine à Cressey Sports Performance en Floride, dirigé par Eric Cressey, le directeur de la santé et des performances des joueurs des Yankees.

Kluber s’est entraîné avec Cressey pendant plusieurs des dernières intersaisons, avant l’affiliation de Cressey avec les Yanks. Et Kluber a travaillé avec l’entraîneur des lanceurs des Yankees, Matt Blake, d’abord au CSP, puis en tant que directeur des performances des lanceurs des Cleveland Indians.

Les premiers rapports de la vitrine de Kluber étaient positifs, et il y avait un grand intérêt pour les services du droitier malgré un récent ralentissement des performances accompagné de blessures.

Modifications des règles MLB:La ligue discute toujours du DH universel et des séries éliminatoires élargies pour la saison 2021

Kluber, qui aura 35 ans en avril, n’a lancé que 36 ⅔ manches au cours des deux dernières saisons (il a fait un départ l’année dernière avec les Texas Rangers) en raison d’une fracture du bras (frappé par un paquebot en 2019) et d’une blessure à l’épaule.

Compte tenu de la proximité des Yankees avec le seuil d’imposition de luxe de 210 millions de dollars, l’accord avec Kluber pourrait également signaler le départ du club de Masahiro Tanaka.

Pilier de la rotation des Yankees depuis 2014, Tanaka est maintenant un agent libre et est probablement trop cher pour s’intégrer dans le programme 2021 du club.

Kluber était l’as de Cleveland

Au cours d’une période de cinq ans avec les Indians de Cleveland de 2014 à 2018, Kluber a été l’un des débutants d’élite du jeu.

Au cours de cette période, Kluber est allé 83-45 avec une ERA de 2,85, remportant le prix AL Cy Young en 2014 et à nouveau en 2017, avec deux troisièmes places.

Kluber a enregistré en moyenne 32 départs par saison au cours de cette période, avec 10,1 retraits au bâton par neuf manches et un WHIP de 1,016 (ratio de marches et de coups sûrs aux manches lancées).

En tant qu’as du personnel stellaire de Cleveland, Kluber a remporté deux matchs de la Série mondiale 2016, que les Cubs de Chicago ont gagnés en sept matchs.

Les Yankees ont eu le meilleur sur Kluber en 2017, lorsque le club de Joe Girardi, alors manager de l’époque, a bouleversé l’équipe de 102 victoires de Terry Francona dans une série de cinq matchs de la division AL.

Dans l’ensemble en séries éliminatoires, Kluber a une fiche de 4-3 avec une MPM de 3,97 en neuf départs.

Pete Caldera est l’écrivain battu des Yankees pour NorthJersey.com.

Courriel: caldera@northjersey.com Twitter: @pcaldera