NEW YORK: Les Yankees ont fait le deuxième ajout à leur rotation de départ de l’intersaison, acceptant d’acquérir le droitier Jameson Taillon des Pirates de Pittsburgh pour quatre prospects, a déclaré une personne familière avec les négociations commerciales à l’Associated Press.

La personne s’est entretenue dimanche avec l’AP sous couvert d’anonymat car l’accord était soumis à l’approbation des dossiers médicaux des joueurs impliqués par les équipes.

Taillon, un droitier de 29 ans, rejoindrait une rotation dirigée par son ancien coéquipier des Pirates Gerrit Cole. Il devrait également inclure Deivi Garca, Jordan Montgomery et Corey Kluber, qui a un contrat d’un an de 11 millions de dollars en attente sous réserve d’un succès physique. En outre, on s’attend à ce que Luis Severino revienne de l’opération de Tommy John le 27 février dernier et Domingo Germn devrait revenir d’une suspension pour violence domestique qui l’a fait rater la saison dernière.

Cet accord rend moins probable que les Yankees signent à nouveau Masahiro Tanaka, qui est devenu un agent libre. New York a perdu deux autres partants au profit de l’agence libre, JA Happ, qui a signé avec le Minnesota, et James Paxton, qui reste non signé.

Taillon avait une fiche de 2-3 avec une mpm de 4,10 en sept départs au cours de la saison 2019, quand il a commencé le jour de l’ouverture pour les Pirates. Il n’a pas lancé après le 1er mai, allant sur la liste des blessés avec un tendon fléchisseur du coude droit tendu. Il a été opéré le 13 août avec le directeur médical des New York Mets, le Dr David Altchek, pour réparer le tendon fléchisseur et subir une chirurgie de révision du ligament collatéral ulnaire, sa deuxième intervention de Tommy John.

Taillon a été sélectionné par Pittsburgh avec le deuxième choix au total au repêchage amateur de 2010, mais sa carrière dans la grande ligue a été retardée par la chirurgie de Tommy John avec Altchek le 9 avril 2014 et la chirurgie de la hernie sportive le 8 juillet 2015 avec le Dr George Eid . Il a été limité en 2014 à une paire de matchs d’entraînement de printemps et en 2015 à sept apparitions prolongées à l’entraînement de printemps. Il a fait ses débuts dans la grande ligue le 8 juin 2016.

Taillon a une fiche de 29-24 avec une MPM de 3,67 en quatre saisons de ligues majeures. Un lanceur de cinq longueurs, il a fait en moyenne 95 mph avec sa balle rapide la saison dernière, la lançant sur environ un quart de ses lancers tout en la mélangeant avec un plomb, une balle courbe, un curseur et des changements occasionnels.

Il a retiré 30 et a marché huit en 37 manches 1/3 il y a deux ans.

Taillon est éligible à l’agence gratuite après la saison 2022. Il a accepté le mois dernier un contrat d’un an de 2,25 millions de dollars.

