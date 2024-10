Les Yankees apprennent l’adversaire de l’ALCS après le match 5 de l’ALDS Guardians-Tigers

Les Guardians se dirigent à nouveau vers le Yankee Stadium pour les séries éliminatoires de baseball.

Fraîchement sortis de leur victoire dans le cinquième match contre les Tigers samedi, les Guardians seront le prochain défi des Yankees dans l’ALCS qui débute lundi soir dans le Bronx.

Les Yankees ont vu beaucoup de Guardians en octobre au fil des ans – le plus récemment lors de l’ALDS 2022 – mais cette édition présente le meilleur enclos des releveurs du jeu au cours de la saison régulière, dirigé par le plus dominant du jeu, Emmanuel Clase, avec un troisième étoile toujours sous-estimé. le joueur de but Jose Ramirez ancre leur jeune alignement.

Emmanuel Clase des Cleveland Guardians réagit après avoir retiré Kerry Carpenter des Detroit Tigers pour terminer le huitième repas lors du match 5. PA

« De toute évidence, Cleveland a été le favori toute l’année dans le classement. [AL] Central, a réalisé une année vraiment cohérente et solide », a déclaré le manager Aaron Boone samedi après-midi lors d’une séance d’entraînement au Yankee Stadium. «Ils le font de différentes manières. Évidemment, c’est un formidable enclos, athlétique, ils défendent très bien, ils sont assez équilibrés dans leur attaque.

« De toute évidence, ils ont quelques gars qui peuvent vraiment vous faire mal au milieu de l’ordre et un joueur superstar en la personne de Ramirez. »

Les Yankees participeront à l’ALCS pour la deuxième fois en trois ans. Charles Wenzelberg / New York Post

Les Yankees ont obtenu une fiche de 4-2 contre les Guardians au cours de la saison régulière, remportant deux des trois matchs au Progressive Field en avril et de nouveau dans le Bronx en août.

Ils devront désormais les battre quatre fois en sept matchs pour atteindre leur première Série mondiale depuis 2009.

Samedi après-midi, avant que les Guardians ne terminent une victoire 7-3 contre les Tigers, les Yankees étaient encore indécis quant à leur titulaire pour le premier match de lundi, même si ce sera Carlos Rodon ou Clarke Schmidt avant que Gerrit Cole ne revienne au repos normal. pour le match 2 mardi.

Les matchs 3 à 5 se dérouleront au Progressive Field – le pays des moucherons en octobre dernier – du jeudi au samedi avant que la série ne revienne au Yankee Stadium pour les matchs 6 et 7, si nécessaire, lundi et mardi prochains.

« Nous affrontons une très, très bonne équipe des Yankees », a déclaré samedi le manager de première année Stephen Vogt après avoir remporté l’ALDS. « Nous les avons vus en saison régulière. C’est l’une des équipes les plus talentueuses de la ligue. Nous savons donc que nous avons du pain sur la planche. On va profiter ce soir, et quand on se réveillera [Sunday]c’est l’heure du départ.

Jose Ramirez est une superstar des Guardians. David Richard-Imagn Images

Dans l’ALDS, les Guardians ont utilisé Tanner Bibee (qui ne serait pas disponible pour commencer le repos normal avant le deuxième match de l’ALCS), Alex Cobb (qui serait au repos régulier pour commencer le premier match) et Matthew Boyd.

Leurs options pour un quatrième partant dans l’ALCS incluent le gaucher Joey Cantillo et le droitier Gavin Williams.

Mais la force de l’équipe des lanceurs des Guardians réside dans leur enclos des releveurs, qui a affiché une MPM de 2,57 au cours de la saison régulière, soit plus d’un demi-point de mieux que l’équipe deuxième (Brewers, 3,11).

Clase a réalisé l’une des meilleures années de tous les temps pour un releveur, n’accordant que cinq points mérités en 74 ¹/₃ de manches (0,61 ERA) avec un minuscule WHIP de 0,659.

Les Yankees, cependant, étaient responsables de l’un des points mérités contre Clase – et de l’un des trois arrêts ratés en 50 tentatives – lorsqu’Anthony Volpe a réussi un doublé avec deux retraits contre lui en neuvième manche lors de leur série d’avril. .

Dans l’ALDS, l’enclos des releveurs des Guardians a lancé 25 ²/₃ de manches tout en accordant neuf points (3,16 ERA), dont quatre par Clase.

Cade Smith a été une arme hors de l’enclos des releveurs pour Cleveland. USA TODAY Sports via Reuters Con

Le droitier recrue Cade Smith est également une arme du côté droit, lançant 6 ¹/₃ de manches dans la série tout en n’accordant qu’un seul point et deux coups sûrs et en retirant 12 sur des prises.

Ramirez, qui constitue la plus grande menace de l’alignement des Guardians en termes de puissance et de vitesse, a eu le numéro de Cole dans le passé, avec une frappe de 9 sur 23 avec une note de 1,283 contre lui.

Dans l’ALDS 2022 – pour lequel les Yankees avaient besoin de cinq matchs pour gagner – Ramirez a atteint 8 sur 20 avec un OPS de .909.

Boone, quant à lui, a remercié l’ancien receveur Vogt pour le travail qu’il a accompli après avoir succédé au futur membre du Temple de la renommée Terry Francona.

« En arrivant pour la première fois, fraîchement sorti d’un terrain de jeu, on dirait qu’il a un très bon rythme cardiaque et je pense qu’il a fait un excellent travail », a déclaré Boone. « Ils l’ont fait – pas nécessairement comme le fait Detroit, mais ils l’ont fait beaucoup avec le thème centré sur l’enclos des releveurs et ont également joué de nombreux avantages de peloton dans différentes situations.

« Je pense qu’il a fait du très bon travail avec ça. »