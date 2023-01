Les Yankees ajoutent deux vétérans décorés au front office; que signifient ces mises à jour ?

Les sourcils se sont levés lorsque les Yankees de New York ont ​​annoncé mardi qu’ils avaient embauché Brian Sabean, le scout de longue date des Yankees et ancien directeur général des Giants de San Francisco, en tant que conseiller exécutif du directeur général Brian Cashman. Avant que Sabean ne mène les Giants à trois championnats du monde (2010, 2012, 2014), il était l’architecte scout du système de ferme des Yankees qui a finalement produit des champions à Derek Jeter, Bernie Williams, Andy Petitte, Jorge Posada et Mariano Rivera.

Puis, pour la deuxième fois cette semaine, les Yankees ont annoncé un autre ajout – un autre ancien et respecté GM – à leur front office amélioré. Le dirigeant de longue date Omar Minaya a été nommé jeudi conseiller principal des opérations de baseball des Yankees. Aux côtés de Cashman, Minaya devrait être une autre voix forte dans le front office des Yankees, jouant un rôle dans les opérations quotidiennes.

L’embauche de Minaya est un objectif de Cashman depuis un certain temps. En mars dernier, le directeur général des Yankees a tenté de recruter Minaya dans la Major League Baseball, où il a été consultant en dépistage amateur, mais Minaya a refusé Cashman en faveur de la poursuite de son travail avec la ligue. Cette intersaison, lorsque Cashman a de nouveau présenté le rôle à Minaya, il a déclaré que “c’était le bon moment” pour rejoindre les Yankees.

Ensemble, Sabean et Minaya apportent plus de 75 ans d’expérience combinée en front-office aux Yankees. Ensemble, ils représentent le genre de mises à niveau hors terrain qui correspondent aux signatures sur le terrain des Yankees cette intersaison. Les embauches de Sabean et Minaya sont conçues pour ajouter des conseils expérientiels convaincants qui viendront compléter le département d’analyse massif du club. Les Yankees espèrent que ces ajouts les aideront à maximiser leur talent dans une prochaine saison particulièrement apparente.

“Nous devons être ouverts à toutes sortes de team building”, a déclaré Minaya lors d’un appel Zoom jeudi. “Je suis un grand partisan de l’élément humain.”

Les Yankees sont-ils en train de doubler et de tripler leur quête acharnée pour remporter leur premier championnat depuis 2009 ? Est-ce qu’ils ajoutent des renforts aux côtés de Cashman parce que, au moins en partie, ils pensent que le directeur général de 25 ans pourrait utiliser un leadership de vétéran? Les embauches de Sabean et Minaya donnent l’impression que c’est ainsi.

Cashman a fait l’objet d’un examen minutieux cette intersaison en raison des intrigues liées à la re-signature d’Aaron Judge. Bien qu’il soit dit que le propriétaire des Yankees, Hal Steinbrenner, était le démarreur et le plus proche du contrat monumental de neuf ans de Judge, c’est Cashman qui a attiré l’attention de Judge lui-même dans une récente interview avec Time Magazine. Selon Time, Judge s’est senti aveuglé par les actions de Cashman.

“Nous avons en quelque sorte dit, Hé, gardons ça [negotiation] entre nous”, a déclaré Judge à Time. “J’étais un peu contrarié que les chiffres soient sortis. Je comprends que c’est une tactique de négociation. Mettez-moi la pression. Montez les fans contre moi, montez les médias contre moi. Cette partie que je n’ai pas aimée.”

À l’heure actuelle, la plupart d’entre nous savent que le juge fait référence au fait que Cashman a divulgué les détails financiers de l’offre de contrat des Yankees au juge en avril 2022. Après ce que le juge croyait être une négociation privée, Cashman a annoncé publiquement que le juge avait refusé les 213,5 millions de dollars des Yankees. avait proposé de garder le cogneur plus grand que nature en rayures. Plusieurs mois plus tard, dans cette interview avec Time, Judge a révélé qu’il était sincèrement découragé par la décision de Cashman d’exposer l’offre de l’équipe. Après une saison 2022 historique, Judge a fini par signer de nouveau avec les Yankees pour 360 millions de dollars.

Le mois dernier, lors de l’annonce de la capitainerie de Judge au Yankee Stadium, il y avait suffisamment d’animosité perçue entre Judge et Cashman pour qu’un journaliste demande à Judge s’il était en meilleurs termes, voire décents, avec le directeur général. Le juge a détourné les yeux et a rapidement répondu: “Oh ouais.” Il a rapidement mis fin à toute idée selon laquelle Judge et Cashman sont en mauvais termes.

Cependant, qu’un tel récit existe même est rare pour une organisation des Yankees qui se targue de garder les questions d’interrelations privées et de se concentrer uniquement sur la victoire au baseball. De manière spéculative, la rupture précédente entre Judge et Cashman a peut-être été le catalyseur des embauches éventuelles de Sabean et Minaya.

Sabean, 66 ans, a passé 30 saisons avec San Francisco et sa course gagnante comprenait huit places en séries éliminatoires des Giants, cinq titres de division, quatre fanions de la Ligue nationale et trois championnats de la Série mondiale. Avant de rejoindre les Giants, Sabean a passé huit saisons avec les Yankees, chevauchant Cashman, qui a rejoint l’équipe en tant que stagiaire en 1986.

“[Sabean’s] CV ressemble déjà au Temple de la renommée en tant qu’architecte et directeur général du baseball “, a déclaré Cashman à The Athletic. ” Il a été fortement impliqué dans les championnats du monde des Yankees. C’est certainement quelque chose à rappeler aux gens. Il était tellement un faiseur de différence.”

Sabean a rejoint les Yankees en 1985 en tant que dépisteur avant d’être directeur du dépistage de 1986 à 1990 et vice-président du développement des joueurs et du dépistage de 1990 à 1992. C’est à cette époque que Sabean a rédigé et développé Jeter, Posada, Rivera et Pettitte – un groupe qui a ensuite été intitulé “Core Four” pour son rôle essentiel dans la domination des Yankees à la fin des années 90. Pour ces Yankees dirigés par le juge de 2023, Sabean a déclaré lors d’un appel Zoom mardi qu’il espère être un “outil utilitaire”, s’impliquant dans toutes les questions qui nécessiteront plus de réflexion ou de conseils pour Cashman.

Minaya, 64 ans, vient également d’une solide expérience de scoutisme pour compléter près de quatre décennies d’expérience en front-office. Il a passé les six dernières saisons avec les Mets, en tant que directeur général de 2017 à 2020 et conseiller marketing de 2020 à 2022. C’était son troisième passage avec les Mets après avoir travaillé comme directeur général adjoint du club de 1997 à 2002. , avant d’être directeur général des Mets de 2004 à 2010. Minaya est crédité pour les importantes signatures d’agents libres des Mets de Pedro Martínez et Carlos Beltrán. Le travail de Minaya façonnant l’organisation des Mets les a aidés à remporter le titre 2006 de la National League East.

Avec les Yankees, Minaya a déclaré lors d’un appel Zoom jeudi qu’il s’attend à ce que ses opinions soient entendues par Cashman et le front office de l’équipe. Cela ne signifie pas nécessairement que tout ce que dit Minaya ira, mais cela signifie que Minaya sera impliqué dans les opérations de baseball, utilisant ses décennies d’expérience dans le baseball pour des signatures et des échanges potentiels d’agents libres.

“J’ai toujours été fier de sortir des sentiers battus”, a déclaré Minaya jeudi. “Je suis fier des signatures auxquelles personne ne pense.”

En fin de compte, ces embauches pour Sabean et Minaya couvrent les angles morts de Cashman. L’œil de scoutisme traditionnel de Sabean et la tendance de Minaya à avoir des idées bruyantes et innovantes se marieront théoriquement bien avec l’approche axée sur les données des Yankees pour l’évaluation des joueurs. Avoir plus de hauts dirigeants dans les opérations de baseball permettra aux Yankees de créer un équilibre qui pourrait bien être la pièce manquante dans leur récent échec à remporter un championnat. Les Yankees espèrent que ce sont les types d’ajouts qui aideront à combler l’écart entre le champion en titre Houston Astros.

Pour l’instant, ce que nous disent les embauches de Sabean et Minaya, c’est que les Yankees sont à la hausse pour obtenir un anneau des World Series en 2023.

Deesha Thosar est rédactrice MLB pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert les Mets en tant que reporter pour le New York Daily News. Suivez-la sur Twitter à @ DeeshaThosar .