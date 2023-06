Les Yankees activent OF Harrison Bader de IL: comment cela aide la défense de New York

Les Yankees ont activé le voltigeur central Harrison Bader de la liste des blessés, a annoncé l’équipe mardi. Voici ce que vous devez savoir :

Bader a été envoyé à l’IL de 10 jours le 30 mai avec une tension aux ischio-jambiers droits.

Bader, 29 ans, est au bâton .267/.295/.511 en 26 matchs cette saison.

Dans un mouvement correspondant, les Yankees ont envoyé Oswaldo Cabrera au Triple-A Scranton / Wilkes-Barre.

De plus, Carlos Rodón commencera sa mission de réadaptation avec Double-A Somerset mardi.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Ce que cela signifie pour New York

Le retour de Bader est énorme pour les Yankees des deux côtés du ballon, mais principalement en défense. Il est tout simplement l’un des meilleurs défenseurs du jeu à ce poste, classé dans le 93e centile des Outs Above Average, selon Statcast. Les Yankees avaient rempli le champ central avec Billy McKinney et Isiah Kiner-Falefa, qui ont tenu bon mais ne sont pas proches des sets Bader standard et ont peut-être été exposés à jouer dans le champ central funky de Fenway Park.

Bader possède également l’un des meilleurs bras du jeu. Sa vitesse sur les bases peut également changer la donne. Les Yankees espèrent qu’il pourra maintenir quelque chose près du .806 OPS qu’il avait affiché avant d’aller sur l’IL. — Kuti

Pourquoi Cabrera a été envoyé

Les Yankees ont initialement envoyé Cabrera au Triple A plus tôt ce mois-ci pour redécouvrir son swing. Mais à cause d’une blessure à Greg Allen, Cabrera a effectué un vol à travers le pays vers Los Angeles après avoir été avec Scranton / Wilkes-Barre pendant quelques heures seulement. Depuis son retour chez les Yankees, Cabrera n’a disputé que 14 apparitions au marbre ce mois-ci.

McKinney, qui a été rappelé du Triple A en l’absence d’Aaron Judge, a été l’un des seuls points positifs de l’attaque des Yankees et a pris le relais dans le champ gauche. Il a essentiellement éliminé le temps de jeu pour Cabrera. Au début de la saison, Cabrera était considéré comme le joueur utilitaire n ° 1 de l’équipe, mais il a été rapidement dépassé par Kiner-Falefa. Cabrera devra montrer qu’il peut contrôler la zone de frappe et frapper suffisamment bien les balles rapides pour retrouver un rôle quotidien pour les Yankees. — Kirschner

Passé

C’était le deuxième passage de Bader sur l’IL cette saison. Il a raté un peu plus d’un mois au début de la saison 2023 après avoir subi une blessure oblique lors de l’entraînement de printemps, revenant de l’IL le 2 mai. Bader en est à sa deuxième saison avec New York après avoir passé les cinq premières années et plus de son carrière avec les Cardinals de St. Louis. Les Yankees l’ont acquis à la date limite des échanges la saison dernière, et il a disputé 14 matchs après son retour d’une fasciite plantaire.

Entrant mardi, les Yankees occupent la troisième place de la Ligue américaine Est à 39-33.

(Photo : Brad Penner / États-Unis aujourd’hui)