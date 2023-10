Les XL Bullys doivent être muselés à tout moment, exigent les propriétaires au cœur brisé de chihuahua mutilés à mort par un chien diabolique

Les propriétaires d’un chihuahua mutilé à mort par un XL Bully ont demandé que ces chiens puissants soient muselés à tout moment.

Laura Williams promenait Luca en laisse dans un champ près de chez elle lorsque le chien de 30 kg s’est précipité vers eux.

Le chihuahua de Laura et David Williams a été mutilé à mort par un XL Bully Crédit : SWNS

Le couple a demandé que les chiens puissants soient muselés à tout moment (image de stock) Crédit : PA

Il a serré ses mâchoires autour de son animal de 6 kg.

Laura, 27 ans, a frappé la bête à plusieurs reprises pour tenter de libérer Luca – et a été mordue à la main.

Laura a déclaré: « Il était en laisse, il est toujours en laisse, je ne le retire jamais d’une laisse.

« Il y avait un groupe d’enfants au milieu du terrain et ce chien, le chien XL Bully, est venu en courant vers nous.

« L’un d’eux criait ‘non, non, non, non, non’.

« Je tournais en rond pour essayer de le protéger, je volais ; j’essayais de l’attraper mais je ne pouvais pas parce que le chien était sur moi.

« Luca était juste projeté comme un jouet.

« Il ne voulait tout simplement pas lâcher prise et j’ai juste essayé d’ouvrir la gueule du chien et je n’y suis pas parvenu.

« Il était comme une poupée de chiffon qu’on secouait.

« C’était horrible, je dois revivre ça sans cesse.

« Je me sens coupable parce que j’ai l’impression de ne pas l’avoir suffisamment protégé, même si j’ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de le sauver. »

Le XL Bully – qui n’a largué Luca que lorsque son propriétaire l’a rappelé – a été abattu après l’attaque de Falmouth, en Cornouailles, vendredi après-midi.

Son mari David, 38 ans, a déclaré : « Ce que Laura a vécu était horrible.

« Certaines races, ça vaut la peine de les museler à chaque promenade. »

La police enquête.

Le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé son intention d’interdire la race d’ici la fin de l’année à la suite d’une série d’attaques récentes.