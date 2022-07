Les Xbox Series X et S démarrent cinq secondes plus vite après la mise à jour

Les joueurs sont sur le point de récupérer une partie de leur temps précieux.

Microsoft a confirmé samedi que son Xbox Série X et Série S les consoles seront désormais boostées plus rapidement grâce à une animation de démarrage plus rapide. Les modifications améliorent les temps de démarrage de cinq secondes.

Le directeur du marketing intégré de Xbox, Josh Munsee, a tweeté sur l’amélioration au cours du week-end.

Peut confirmer – travaillé avec @harrisonhoffman et @jakerose27 pour créer une animation de démarrage plus courte (~4s) à partir de l’animation de démarrage d’origine (~9s), aidant à réduire le temps de démarrage global. – Josh Munsee (@joshmunsee) 23 juillet 2022

La dernière génération Les consoles Xbox One vont accélérer ainsi, selon le chef de produit senior Xbox Jake Rosenberg, qui a tweeté : “Non seulement l’animation est plus courte, mais les consoles de la génération Xbox One démarrent sensiblement plus rapidement avec ces changements !”

Les propriétaires de Xbox Series X et S peuvent régler leurs consoles sur deux modes de veille différents. L’une est l’économie d’énergie, qui éteint la console totalement. L’autre est un mode instantané, laissant la console allumée mais dans un état de faible consommation d’énergie. Avant le changement de mode d’économie d’énergie, le démarrage de la console prenait 20 secondes, mais la nouvelle mise à jour l’a ramené à 15. Instant-on, comme son nom l’indique, chargerait une Xbox presque instantanément.

La société a fait améliorations au mode d’économie d’énergie plus tôt cette année, permettant aux joueurs de télécharger des jeux en arrière-plan.

La Conseil de défense des ressources naturelles, une organisation de défense de l’environnement à but non lucratif, a déclaré l’année dernière dans un rapport que le mode veille basse consommation de la Xbox coûterait aux propriétaires américains environ 500 millions de dollars en factures d’énergie au cours des cinq prochaines années. C’est l’équivalent d’une année d’énergie produite par une grande centrale électrique au charbon de 500 mégawatts, ajoutant 3 millions de tonnes supplémentaires de carbone dans l’atmosphère, selon le NRDC.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.