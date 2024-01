Les WR Ladd McConkey et Roman Wilson se séparent du peloton

1) Le talent du bras de Michael Penix Jr. se démarque dès le premier jour.

Il est difficile pour les quarts d’intervenir et de dominer le premier jour d’entraînement du Senior Bowl alors qu’ils s’acclimatent à une nouvelle attaque et à de nouveaux coéquipiers, et chacun des QB de l’équipe nationale a connu sa part de hauts et de bas. Mais des quatre, le quart de Washington Michael Penix Jr. a probablement fait le plus pour ouvrir les yeux avec certains de ses lancers.

Il a frappé le Michigan WR Roman Wilson sur un centre profond de l’autre côté du terrain sur l’un de ses meilleurs lancers de la journée, le livrant avec toucher et placement entre deux défenseurs.

Le talent du bras de Penix avait l’air différent en travaillant aux côtés de Bo Nix de l’Oregon et de Sam Hartman de Notre Dame. Penix semblait également plus à l’aise pour prendre des clichés depuis le centre que les autres lors d’un seul entraînement.

Mais il y a eu au moins deux jeux lors de séances en équipe complète où Penix a probablement conservé le ballon trop longtemps. Il a également raté quelques autres passes et n’a pas terminé sa journée aussi fort qu’il l’avait commencé.

La semaine vient de commencer et Penix a semblé prendre un avantage précoce, mais pas au point que les autres ne puissent pas rattraper leur retard.

2) L’expérience compte pour le QB de l’Oregon Bo Nix.

Nix, qui a quitté Auburn pour jouer pour les Ducks, a parlé mardi matin de son retour dans son État d’origine et de ce qu’il espère accomplir au Senior Bowl pour aider à lancer sa carrière dans la NFL.

Nix a déclaré qu’il pensait que sa vaste expérience dans le football universitaire (61 départs en carrière) l’avait aidé à acquérir rapidement de nouveaux concepts et une terminologie différente, ce qui peut être un énorme avantage pendant la semaine du Senior Bowl, lorsque les joueurs sont chargés d’apprendre une attaque en moins d’un an. semaine.

“Cinq infractions en cinq ans, cinq joueurs différents”, a déclaré Nix. “Alors, j’ai fait le tour du pâté de maisons.”

Quiconque a regardé Nix jouer pour Auburn et l’Oregon peut témoigner des différences dans ce qu’on lui a demandé de faire à chaque endroit. Nix a eu quelques revers alors que les quarts et les receveurs ont commencé à travailler ensemble pour la première fois mardi. Il y avait aussi clairement un ajustement au travail sous le centre, ce que Nix faisait très peu à l’université à chaque arrêt. Cependant, Nix semblait s’installer davantage à mesure que l’entraînement avançait. Son jeu de jambes semblait plus propre et son placement de balle amélioré, alors qu’il frappait l’USC WR Brennan Rice (fils du légendaire receveur Jerry Rice) sur un joli Pump-and-Go pour un touché et clôturait la première période de l’équipe avec une bonne connexion avec Penn State. TE Théo Johnson.

Si Nix, classé 23e espoir au repêchage par l’analyste de NFL Network Daniel Jeremiah, peut améliorer son niveau de confort et son exécution dans les jours à venir, cela peut être une bonne semaine pour lui.

3) Toledo CB Quinyon Mitchell ressemble à la pièce.

Il n’y a pas beaucoup de choses à tirer de n’importe quel espoir lors du premier jour d’entraînement au Senior Bowl, car tout le monde s’acclimate à son environnement. Mais Mitchell, n°19 dans le classement des espoirs de Jeremiah, n’a rien fait pour ralentir ces discussions.

“Je sais que j’ai ma place et je vais toujours essayer de dominer”, m’a dit Mitchell. “Donc, le premier tour, le deuxième tour, quoi qu’il en soit, j’essaie de ne pas me lancer dans tout cela. Je veux juste concourir et gagner chaque fois que je suis là-bas.”

Il a semblé assez à l’aise dans la couverture masculine (à la fois hors et dans la presse) et a eu plusieurs bonnes répétitions lors de l’entraînement de l’équipe nationale mardi matin, brisant une route vers le WR de l’Arizona Jacob Cowing, puis contrecarrant un fondu de fente vers le WR Rice Luke McCaffrey (frère cadet de Christian McCaffrey, en route pour le Super Bowl).

Mitchell de 6 pieds et 195 livres a connu une baisse de son jeu la saison dernière pour les Rockets, passant de cinq interceptions (et deux pick-six) en 2022 à une seule interception en 2023. Mais il a défendu presque autant de passes ( 20 en 2022, 18 en 2023) bien qu’il ait joué un match de moins la saison dernière et qu’il n’ait pas été autant ciblé par ses adversaires.

Mitchell a déclaré qu’il regrettait que quelques INT potentiels lui aient glissé entre les mains la saison dernière, mais que l’objectif de cette semaine est d’empêcher que cela se produise.