Les Wolverines signent cinq lettres d’intention nationales

ANN ARBOR, Michigan. – J. Ira et Nicki Harris, entraîneur en chef de la famille de basketball féminin Kim Barnes-Arico a annoncé la signature de cinq joueurs pour les lettres d’intention nationales mercredi 8 novembre. La classe est actuellement classée n°4 par ESPN, ce qui en fait la classe la mieux classée de l’histoire du programme.

Aujourd’hui, leurs lettres ont été signées Olivia Olson, Épées Syla, Mila Holloway, Aaiyanna Dunbar et Te’Yala Delfosse. Olson (n°15) et Swords (n°11) représentent les deux recrues les mieux classées de l’histoire du basket-ball féminin du Michigan, marquant la première fois que l’UM recrute deux recrues cinq étoiles dans la même classe.

“Une classe comme celle-ci n’existerait pas sans tous les joueurs qui l’ont précédé et qui ont posé ces bases”, a déclaré Barnes Arico. “Ils avaient une incroyable conviction de construire quelque chose qui n’existait pas ici, et ils l’ont construit. Ils croyaient en ce que pouvait être le basket-ball féminin du Michigan et où nous pouvions aller en tant que programme. C’est grâce à ce qu’ils ont accompli, à ce que nous avons construit et les banderoles que nous avons accrochées nous permettent de recruter une classe qui croit pouvoir remporter un championnat national.

Olivia Olson

6-1 Garde

New Hope, Minnesota/Benilde St. Margaret’s

Olson a été classé n°3 dans la classe 2024, ce qui constitue la recrue la mieux classée à s’engager dans le basket-ball du Michigan – homme ou femme – en près de 30 ans. Actuellement classé n°15 parmi les recrues cinq étoiles par ESPN, Olson a aidé Benilde-St. Margaret’s au championnat d’État de basket-ball de classe 3A 2023 après avoir marqué 19 points lors du match final. Au cours de sa campagne junior, elle a récolté en moyenne 25,6 points, 12,6 rebonds et 3,6 passes décisives par match, en route pour remporter les honneurs MVP du tournoi de classe 3A, ainsi que les honneurs de la première équipe All-Metro et All-State. En deuxième année en 2021-2022, elle a aidé les Red Knights à participer au tournoi d’État pour la première fois depuis 2011 avec une moyenne de 22,8 points par match. Olson vient de remporter son deuxième championnat d’État, aidant BSM à remporter le championnat de football de classe 3A 2023 en tant que gardien de but titulaire. Elle a réalisé un arrêt clé sur un penalty lors du match de championnat, aidant les Red Knights à remporter la victoire 1-0.

Olson a été nommé au Tribune des étoiles Dream Team à plusieurs reprises, a participé à des camps Curry consécutifs organisés par Stephen Curry, a participé aux camps Under Armour Elite 24 2022 et 2023 et a été nommée dans la première équipe 17U des finales UAA 2023 après sa dernière saison AAU avec le Minnesota. Fureur. Elle s’est engagée dans le Michigan en septembre 2022 en tant que premier engagement de la classe de cinq personnes.

Olson a de l’expérience avec USA Basketball, aidant l’équipe U16 2021 à remporter la médaille d’or de la FIBA ​​Amériques. Durant son passage chez les Rouge, Blanc et Bleu, elle a récolté en moyenne 10,2 points, 4,2 rebonds et 2,3 passes décisives par match après avoir débuté les six matchs.

“Olivia a été la première à s’engager dans ce cours et je suis si heureuse de pouvoir enfin parler d’elle”, a déclaré Barnes Arico. “Elle a été recrutée par tout le monde, mais elle est vraiment liée à ce que notre programme valorise et représente. Liv change complètement la donne. Elle est tellement dynamique et peut légitimement jouer les cinq postes, ce qui est aussi précieux que notre jeu. continue d’évoluer. Elle peut vous poster, elle peut tirer les trois, elle peut atteindre le panier et elle rend tout le monde meilleur autour d’elle. Son sens du jeu est à un autre niveau. Je pense que ce qui m’impressionne le plus chez elle, c’est à quel point elle est altruiste et à quel point elle est une excellente coéquipière ; tout le monde aime jouer avec elle. Elle a cru en notre vision d’elle en tant que joueuse et en notre programme avec elle. Nous sommes tous sur la même longueur d’onde depuis si longtemps. longtemps et j’ai hâte de la voir dans un uniforme du Michigan.”

“Le Michigan a tout ce que je cherchais dans une école”, a déclaré Olson. “J’aime la culture d’équipe, les entraînements intenses et je sais que je serai poussé sur le terrain. J’ai également de bonnes relations avec les entraîneurs et je savais que je voulais faire partie de ce qu’ils construisent. Le Michigan est également l’un des meilleures institutions académiques du monde et proposera des cours rigoureux pour me préparer à la vie après le basket-ball. J’ai hâte d’être un Wolverine ! Go Blue!”

Épées Syla

Garde 6-0

Sudbury, Ontario/luthérienne de Long Island

Swords est la recrue la mieux classée de l’histoire du programme au moment de la signature de sa lettre d’intention nationale, se classant au 11e rang du dernier classement ESPN en tant que recrue cinq étoiles. Elle a aidé Long Island Lutheran à remporter le titre du Tournoi des Champions Nike en 2022, remplissant la feuille de statistiques avec huit points, huit rebonds, six passes décisives et quatre interceptions lors du dernier match. Lors de sa première saison à LuHi en tant que junior, elle a récolté en moyenne 14,4 points, 6,1 rebonds, 4,8 passes décisives et 1,5 interceptions par match pour guider les Crusaders vers la couronne du Tournoi des Champions de la Fédération de l’État de New York de classe AA 2023. Swords a marqué 27 points lors du match de championnat et a mené son équipe tout au long de la saison derrière la ligne des trois points, réalisant 66 paniers à trois points avec un taux de réussite de 42,3 pour cent. Elle a joué à AAU pour Kia Nurse Elite, qu’elle a aidé à remporter le championnat EYBL 2023 à Boo Williams. Swords n’a pas joué à l’AAU l’été dernier en raison de ses engagements en équipe nationale.

Sur la scène internationale, Swords est devenu un pilier des équipes nationales canadiennes au cours des dernières années. L’été dernier, elle a remporté deux médailles de bronze en 14 jours, remportant la troisième place à la fois à la Coupe du Monde FIBA ​​U19 et au sein de l’équipe AmeriCup 2023. Elle était la plus jeune membre de l’équipe canadienne AmeriCup, participant aux huit matchs. Elle a réalisé un match exceptionnel contre la Colombie en phase de groupes, marquant 12 points sur un tir à 5 contre 6 en seulement 14 minutes d’action. Lors de la Coupe du monde, elle a été nommée dans la deuxième équipe du tournoi après avoir récolté en moyenne 12,7 points, 3,4 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,3 interceptions en 29,9 minutes par match. Elle a gardé sa meilleure performance pour la fin, récoltant 26 points, six rebonds, six passes décisives et deux interceptions en 42 minutes alors que le Canada battait la France en prolongation pour la médaille de bronze. Elle est actuellement la seule élève du secondaire nommée au sein de l’équipe nationale féminine senior du Canada pour le prochain tournoi de pré-qualification olympique de la FIBA, qui débute demain (9 novembre). Elle rejoint son père, Shawn, en tant que membre de sa famille pour représenter le Canada sur la scène internationale.

“Nous parlons toujours de trouver différentes façons d’avoir un impact sur le jeu et je pense que Syla incarne cela”, a déclaré Barnes Arico. “C’est comme si elle avait toujours une longueur d’avance pour déterminer ce dont son équipe a besoin. Elle peut trouver une coéquipière lorsque c’est le bon jeu, elle ira chercher un rebond lorsque son équipe aura besoin d’une possession supplémentaire, elle proposera l’arrêt défensif. quand son équipe a besoin de récupérer le ballon. Elle a un impact sur le jeu de tellement de façons différentes et il n’est pas nécessaire que ce soit toujours avec le ballon dans ses mains. J’ai pu la voir jouer avec le Canada deux fois l’été dernier et je pense qu’elle est l’une des meilleures arrières au monde. Son expérience avec Canada Basketball l’été dernier et maintenant lui a également permis d’avoir un aperçu précoce de la façon dont le jeu change à mesure que vous continuez à gravir des niveaux, ce qui l’aidera à faire la transition vers le basketball universitaire.

“J’ai choisi le Michigan en raison de la forte culture que les entraîneurs et les joueurs ont travaillé si dur pour créer”, a déclaré Swords. “Je sais que j’entre dans un endroit où je serai mis au défi et soutenu, tant sur le terrain qu’en dehors.”

Mila Holloway

5-10 gardes

Charlotte, Caroline du Nord/Legacy Early College

Holloway, une recrue quatre étoiles d’ESPN, a récolté en moyenne 11,3 points, 6,1 rebonds, 3,9 passes décisives et 2,5 interceptions par match en tant que junior au Legacy Early College, aidant son équipe à obtenir une fiche de 27-7. Au cours de sa deuxième saison pour Chambers, elle a aidé les Cougars à remporter leur troisième titre d’État consécutif après avoir récolté 13,6 points, 3,4 interceptions, 2,6 rebonds et 2,4 passes décisives par match. Elle est une recrue quatre étoiles et de rang Elite 150 de Prospects Nation. Elle a été nommée comme une vedette au Wooten Camp 2023 et a grimpé dans le classement du recrutement tout l’été.

Elle rejoint son grand-père et sa mère sous le nom de Michigan Wolverines, tous deux anciens de l’université. Elle a joué à AAU sur le circuit EYBL pour les Flames CP3. Elle rejoindra son frère Aden en tant que basketteur de Division I (Auburn).

“C’était vraiment important pour cette classe d’avoir un autre meneur parce que c’est un poste qui est vraiment clé pour nous”, a déclaré Barnes Arico. “Mila a une très bonne vision du terrain et un sens du jeu. Peu importe ce que son équipe attend d’elle, elle le trouvera et le fera. Tout l’été, nous l’avons vue jouer après jeu après jeu pour son équipe. Elle ne le fait pas. Je n’ai pas besoin de marquer pour aider son équipe à réussir, ce qui est le signe d’un véritable meneur et d’un leader. Elle fait un excellent travail pour trouver ses coéquipiers, terminer les jeux et est très perturbatrice du côté défensif. Elle a un excellent QI basket-ball. et fait preuve d’une tonne de sang-froid lorsqu’elle est sur le terrain. Je suis si heureux qu’elle puisse suivre les traces de sa famille ici à Ann Arbor.

“Le Michigan me semble vraiment être la bonne solution pour moi”, a déclaré Holloway. “L’amour et le soutien que je reçois de l’équipe d’entraîneurs ont vraiment été le facteur décisif dans mon processus de recrutement. J’attends également avec impatience l’équipe et la liste à venir que nous avons à venir. Nous apportons tous des choses différentes à l’équipe, et je pense que nous nous ferons une belle course ensemble.”

Aaiyanna Dunbar

6-2 en avant

Murfreesboro, Tennessee/Blackman

Dunbar a remporté les honneurs de l’équipe du tournoi de tous les districts en tant que junior à Blackman, disputant tous les matchs de la saison sauf un alors que les Lady Blaze participaient à leur troisième tournoi d’État consécutif. Lors du match de championnat du District 7-4A 2023, elle a marqué 12 points – 10 en seconde période – alors que Blackman a remporté une victoire de 68-61 pour avancer. Son équipe de lycée a remporté le championnat d’État de classe AAA en 2021. Dunbar a été nommé l’un des 30 joueurs à surveiller dans l’État du Tennessee par Le Tennessien entrant dans sa saison senior. Elle a joué à AAU pour Brandan Knight, gagnant une place dans l’équipe Elite 40 All-Tournament de la classe de 24 aux championnats Run 4 the Roses en juillet.

“Il était important pour nous d’ajouter un véritable joueur de poste dans cette classe, et je pense qu’AD est la solution idéale pour notre programme”, a déclaré Barnes Arico. “Nous avions l’impression qu’elle était un peu sous le radar, mais…