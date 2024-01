Les Wolverines du Michigan nomment Sherrone Moore entraîneur-chef de football

Sherrone Moore, qui a contribué à façonner l’offensive du Michigan au cours des trois dernières années en tant que coordonnatrice et qui est restée invaincue en quatre matchs en tant qu’entraîneur-chef par intérim la saison dernière, est désormais l’entraîneur-chef des Wolverines.

Le département des sports de l’Université du Michigan a fait cette annonce dans un communiqué publié vendredi soir. Moore, selon le Michigan, a signé un contrat de cinq ans avec un salaire de départ de 5,5 millions de dollars avec une prime de rétention de 500 000 dollars par année de contrat, augmentant de 2 % chaque année.

Il est éligible à jusqu’à 3,5 millions de dollars de primes d’incitation pour des choses comme une apparition au championnat Big Ten (250 000 $) et au championnat Big Ten (500 000 $) et divers niveaux des séries éliminatoires du football universitaire – 200 000 $ pour un match de premier tour à 1 million de dollars pour avoir remporté un championnat national. titre. Il peut également recevoir jusqu’à 150 000 $ pour une note de performance académique d’équipe de 960 ou plus. Le rachat s’élève à 5 millions de dollars la première année et diminue de 1 million de dollars chaque année.

Moore, 37 ans, est le premier entraîneur-chef noir du Michigan et le 21e entraîneur-chef de l’histoire de ce célèbre programme de football. Il remplace Jim Harbaugh, qui a passé neuf saisons à son alma mater et a mené les Wolverines à un championnat national plus tôt cette année avant de revenir mercredi dans la NFL en tant qu’entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles.

“Je tiens à remercier l’entraîneur Harbaugh pour la confiance qu’il m’a témoignée au cours des six dernières années et pour avoir soutenu mon évolution en tant qu’entraîneur de football pendant cette période”, a déclaré Moore dans un communiqué. « Merci au directeur sportif Warde Manuel de m’avoir accordé sa confiance et sa confiance pour être le prochain leader de ce programme de football. Je tiens également à remercier le président Santa Ono et les membres du Conseil des régents d’avoir également cru en moi. Je suis ravi de récompenser cette conviction et cette confiance en tant que prochain leader du programme.

« J’ai préparé toute ma carrière d’entraîneur pour cette opportunité et je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour être entraîneur-chef qu’à l’Université du Michigan. Nous ferons tout chaque jour en équipe pour perpétuer l’héritage du football de championnat joué au Michigan au cours des 144 dernières années. Nos normes ne changeront pas. Nous serons une équipe de championnat intelligente, robuste, fiable, implacable et enthousiaste qui aime le football et joue avec passion pour le jeu, le casque ailé et les uns les autres. Nous continuerons également d’atteindre l’excellence en dehors du terrain, en classe et dans nos communautés. Je suis ravi de commencer à travailler dans ce nouveau rôle avec nos joueurs, nos entraîneurs et notre personnel.

Ce n’était pas une promotion surprenante de la part de Manuel, qui, dans un communiqué publié mercredi soir après le départ de Harbaugh, a déclaré que le Michigan “avançait rapidement” pour embaucher le prochain entraîneur “et ferait tout son possible pour garder le personnel et l’équipe actuels ensemble”. Avec Moore à la barre, Manuel et Michigan croient clairement que cette décision limitera les bouleversements typiques après une transition d’entraîneur en raison de la familiarité de Moore avec le programme.

“Sherrone s’est révélé être un grand leader pour notre programme de football, en particulier pour la ligne offensive et les joueurs offensifs du football”, a déclaré Manuel dans le communiqué du Michigan. “C’est un individu dynamique, féroce et compétitif qui obtient le meilleur des joueurs qu’il encadre. Les joueurs adorent jouer pour lui et être avec lui dans le bâtiment tous les jours.

Moore a rejoint l’équipe de Harbaugh en 2018 depuis le centre du Michigan. Harbaugh, lors d’une conversation jeudi soir avec le Detroit News, a déclaré qu’il soutenait pleinement la promotion de Moore au poste d’entraîneur-chef.

“Je serai toujours un Wolverine fidèle”, a déclaré Harbaugh au News après son retour de Los Angeles. « Mais il n’y a pas de meilleur homme pour entraîner l’équipe que Sherrone Moore. Il a mon vote, mon soutien de tout cœur. J’ai l’impression que c’est entre de bonnes mains.

Le porteur de ballon Blake Corum, qui a établi des records du Michigan pour les touchés en carrière et en une seule saison, a exprimé son soutien à Moore lors d’une interview jeudi au “Zach Gelb Show” sur CBS Sports Radio.

“Je veux dire, parce qu’il est un homme du Michigan”, a déclaré Corum lorsqu’on lui a demandé dans l’émission pourquoi Moore était le meilleur choix pour prendre la relève. « Il fait partie du programme depuis longtemps, il a été un excellent (coordonnateur offensif) et il a déjà remporté des victoires dans le top 10 en tant qu’entraîneur-chef (contre Penn State et Ohio State). Donc, je pense qu’il a montré qu’il était l’homme de la situation. Il a appris sous la direction de l’entraîneur Harbaugh, et il avait déjà de l’expérience en tant qu’entraîneur-chef lorsque l’entraîneur Harbaugh a été suspendu. Je pense donc que Coach Moore est définitivement l’homme de la situation. Je pense que nous allons procéder en interne avec celui-ci, maintenir la culture du Michigan et nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde. »

L’une des premières tâches de Moore est de déterminer son équipe d’entraîneurs, et certaines de ces décisions dépendront probablement des entraîneurs qui pourraient accompagner Harbaugh chez les Chargers. On ne s’attend pas à un grand remaniement, puisque l’objectif, comme Manuel l’a souligné, était de maintenir l’ensemble du personnel précédent. Moore, qui était coordonnateur offensif la saison dernière et a appelé aux jeux tout en entraînant également la ligne offensive pendant trois saisons, rencontrera également les joueurs qui ont commencé cette semaine leur conditionnement hivernal.

Le portail de transfert de la NCAA s’ouvre pendant 30 jours après le départ d’un entraîneur-chef, de sorte que les joueurs du Michigan qui choisissent de transférer ont jusqu’au 23 février pour saisir leur nom sur le portail. Une fois qu’un joueur entre son nom sur le portail, il peut être contacté par d’autres écoles, mais le Michigan n’est plus tenu d’honorer la bourse. Le joueur peut également retirer son nom du portail, mais là encore, le Michigan n’est pas obligé d’honorer la bourse.

Moore et l’équipe se lanceront dans les préparatifs pour la saison à venir lorsque les entraînements de printemps commenceront, probablement en mars. Les Wolverines sont champions nationaux en titre après une fiche de 15-0 en 2023 et trois fois champions en titre du Big Ten, et les joueurs des dernières années ont parlé d’une nouvelle culture qu’ils ont contribué à construire. Avec la promotion de Moore au poste d’entraîneur-chef, l’espoir du Michigan est qu’il puisse s’appuyer sur cette culture et ce succès.

Il est devenu coordinateur co-offensif du Michigan et entraîneur de la ligne offensive en 2021, et en 2023, il a été élevé au rang de coordinateur offensif – le principal appelant – tout en entraînant la ligne offensive pour une troisième saison. Il a mené la ligne offensive du Michigan au Joe Moore Award, qui honore la meilleure ligne offensive du pays en 2021 et 2022.

La saison dernière, Moore avait une fiche de 4-0 en tant qu’entraîneur-chef par intérim tandis que Harbaugh a purgé deux suspensions distinctes. Harbaugh a raté les trois premiers matchs de la saison régulière en raison d’une suspension imposée par l’école liée à une enquête de la NCAA impliquant des visites de recrutement non autorisées en 2021 pendant une période morte de recrutement liée au COVID-19. Moore a également purgé une suspension d’un match lors du premier match de la saison après une résolution négociée avec la NCAA pour cette enquête.

“Sherrone est intervenu cet automne et a servi d’entraîneur-chef par intérim lorsque le programme et surtout l’équipe avaient besoin de lui”, a déclaré Manuel. “Sherrone a géré cette situation d’une manière qui a scellé ma confiance déjà croissante en lui. Il n’en a pas parlé à son sujet ; il s’agissait toujours de l’équipe. Nous sommes ravis que Sherrone, son épouse Kelli et toute la famille Moore assument ce nouveau rôle au sein de notre programme de football et de notre communauté universitaire.

Moore a occupé le poste d’entraîneur-chef lors du troisième match et a mené le Michigan à une victoire de 31-6 contre Bowling Green. Harbaugh a été suspendu pour les trois derniers matchs de la saison régulière par le Big Ten en raison d’une enquête de la NCAA lancée en octobre dernier sur un stratagème illégal de repérage et de vol de pancartes et Moore était entraîneur-chef par intérim pour ces matchs. Il a mené le Michigan à une victoire de 24-15 à Penn State, une victoire de 31-24 à Maryland, puis une victoire de 30-24 contre Ohio State lors de la finale de la saison régulière pour décrocher le titre de la Big Ten East Division et une place dans la Big Ten. Match à dix titres. Il a été finaliste en 2023 pour le prix Broyles décerné au meilleur assistant du pays.

Après la victoire à Penn State, Moore était extrêmement ému lors de l’interview télévisée d’après-match. Harbaugh avait appris quelques heures seulement avant le match qu’il n’obtiendrait pas d’ordonnance d’interdiction temporaire qui lui aurait permis d’entraîner et Moore a été propulsé dans le rôle d’entraîneur-chef par intérim.

“Je suis un gars plutôt calme, mais il y a beaucoup d’émotions”, a déclaré Moore aux journalistes après le match. « Depuis six ans que je suis ici, j’ai l’impression que cet endroit est chez moi. Ce que l’entraîneur Harbaugh a fait pour moi, il m’a donné l’opportunité d’être ici, avec toute cette université, ces joueurs et ces fans. Cet endroit est comme chez moi. C’est donc très profond.

Deux jours plus tard, lors de sa conférence de presse habituelle du lundi, Harbaugh a rappelé comment il avait déclaré aux journalistes en juin dernier qu’il pensait que quatre de ses entraîneurs adjoints pourraient être entraîneurs-chefs, parmi lesquels Moore.

“Sherrone est, oui, il est le meilleur des meilleurs”, avait déclaré Harbaugh à l’époque. « Sa force, sa force mentale, sa force physique. Personne ne doute de Sherrone Moore et de son dévouement, de ses relations, de son engagement envers l’équipe.

Plus récemment, lors d’une journée médiatique plus tôt ce mois-ci avant le championnat national, on a demandé à Harbaugh quel genre d’entraîneur-chef Moore, qui a joué sur la ligne offensive à Oklahoma et a fait ses débuts comme entraîneur en tant qu’assistant diplômé à Louisville en 2009, serait.

« Énorme », a déclaré Harbaugh. « Nous l’avons déjà vu, n’est-ce pas ? Vous avez déjà un aperçu de l’étoile brillante qu’il est. Il est tout simplement phénoménal. Si intelligent. Il y travaille tellement dur. Il sait ce que c’est d’être un joueur. Et vraiment, vraiment composé. Quelque chose ne va pas, trois, deux, un, laisse tomber. Il est formidable à ça.

“Jamais meilleur qu’il ne l’a été lors de ces deux minutes d’entraînement au Rose Bowl et en prolongation. Il savait qu’il devait décider du match, de l’entraînement de sa vie, et il l’a fait.

« J’ai vu la même chose lorsqu’il entraînait contre Ohio State à la Big House. La même chose quand il est allé à Penn State. Vous découvrez la veille du match, en plus de vos tâches d’entraîneur de la ligne offensive, de vos tâches de coordination offensive et de vos tâches d’appel au jeu, vous allez également prendre les décisions de l’entraîneur-chef. Alors Sherrone Moore, brillante…