Le club de Premier League Wolves a interdit à ses joueurs de faire du shopping au milieu de la peur qu’ils pourraient attraper coronavirus avec des infections augmentant à travers l’Angleterre. Les tests sur les joueurs et le personnel de l’élite britannique doivent doubler à deux fois par semaine dans les zones du pays soumises à des restrictions de niveau quatre. La dernière série de tests en Premier League a révélé sept cas positifs sur 1569 tests lundi.

Cependant, depuis lors, Manchester City a confirmé quatre autres tests positifs pour Gabriel Jesus, Kyle Walker et deux membres du personnel.

« Nous avons du personnel pour aller faire du shopping et aller dans les supermarchés pour eux », a déclaré le patron des Wolves Nuno Espirito Santo avant le choc de son équipe avec Tottenham dimanche.

« Nous devons éviter tout type de risque car nous avons une petite équipe et nous avons des problèmes avec certains joueurs. Nous ne pouvons nous permettre de perdre aucun joueur, nous leur disons tous les jours ‘ne vous détendez pas et essayez d’être plus prudents. ‘. «

Les loups ont également dit aux joueurs d’éviter les supermarchés lors du premier verrouillage de trois mois entre mars et mai de cette année.

«Notre personnel de cuisine rassemble une grande boîte des choses de base dont nous avons besoin», a ajouté Nuno.

« Pendant le moment fort de la pandémie, tout le monde l’a eu. Lorsque la situation s’est améliorée, nous avons dit aux joueurs » vous êtes libre d’aller faire vos propres achats « . Mais maintenant que les niveaux augmentent si haut, et nous avons cette nouvelle mutation qui tout le monde s’inquiète tellement que nous recommençons à mettre cela en place. Il s’agit de nous protéger. «