Les Wizards et les Pistons ont joué lundi… et les gens sont venus regarder

WASHINGTON — Lundi a apporté des averses de neige dans le district. Il faisait 29 degrés à 15 heures et le vent tournait dehors. Normalement, le centre-ville de DC serait quasiment à l’arrêt avec la circulation automobile et piétonne l’après-midi. Mais comme c’était un jour férié, les rues étaient dégagées. Il y avait deux matchs éliminatoires de la NFL – cette fois, sur les réseaux de télévision pour lesquels la plupart des gens sont abonnés.

Pourtant, j’étais au travail. Risque professionnel. Je couvre le sport, principalement la NBA, pour gagner ma vie. J’étais donc ici pour regarder le match du Martin Luther King Jr. Day entre les Washington Wizards 7-31 et les Detroit Pistons 3-36. C’était un match NBA dans le sens où ces franchises sont, toujours, en NBA, la relégation n’étant pas une option de la ligue. (Cependant, si Adam Silver veut imiter le football européen, faites-le. que. Ce serait incroyablement amusant.)

Mais ces équipes ne sont pas seulement mauvaises en variété de jardin. Les Pistons sont historiquement horribles, menaçant la marque de 9-73 des Philadelphia 76ers en 1972-73. (Mon ami Fred Carter, qui a mené les 76ers en marquant cette saison-là avec 20 points par match, a appris à s’appuyer sur sa désignation autoproclamée : “Le meilleur joueur de la pire équipe de l’histoire de la NBA.”) Les Wizards sont mauvais. but cette saison, après avoir enfin commencé une refonte complète attendue depuis longtemps, mais misérable est misérable. Si l’on ajoute les 20 derniers matchs de l’année dernière, alors que Washington terminait un tank mou, le Wiz est entré lundi après avoir perdu 46 de ses 58 derniers matchs de saison régulière. Après avoir gagné sur la route contre les Hawks d’Atlanta samedi, les Wizards ont eu la chance de remporter de rares victoires consécutives, quelque chose qu’ils n’avaient pas accompli depuis leurs victoires consécutives les 28 février et 2 mars derniers.

Pouvez-vous imaginer passer près de 11 mois sans gagner deux matchs de suite ? En NBA ??

Mais j’étais payé pour être ici. La question que je me posais en me promenant dans la Capital One Arena avant le match, devant des fans pour la plupart perplexes, était la suivante :

Pourquoi sont toi ici?

“En fait, je collectionne les figurines”, a déclaré Nolan Costigan de Falls Church, en Virginie, assis dans la section 405 avec son père, Thomas. Une heure environ avant l’alerte, ils avaient, euh, beaucoup d’espace pour s’étendre.

Nolan Costigan est venu au match des Wizards pour la figurine Virginia Ali. (David Aldrige / L’Athlétisme)

“Saviez-vous qu’ils les distribuent aujourd’hui?” » a demandé Nolan.

Il a souligné sa figurine Virginia Ali qui a été remise lundi aux 5 000 premiers fans. Ali est la doyenne du Ben’s Chili Bowl, le restaurant emblématique de DC sur U Street, où la moitié de la fumée est… le paradis. Nolan et Thomas sont allés à un match des Penguins de Pittsburgh contre les Sabres de Buffalo à Pittsburgh la semaine dernière pour attraper une figurine de Sidney Crosby. “Nous venons donc d’en faire un week-end”, a déclaré Nolan. « Placez-le juste à côté de ma figurine (Alex) Ovechkin. Et les billets (lundi) étaient bon marché. J’ai pu les obtenir pour environ 15 dollars.

Les Costigans ont des abonnements DC United et partagent des abonnements pour les Capitals de Washington avec des amis. Ils aiment tous les sports, mais le basket-ball est probablement le sport que Nolan regarde le moins. Ils participeront à une poignée de matchs cette saison.

“Je suis venu l’année dernière pour les figurines des Wizards”, a déclaré Nolan. «C’est définitivement plus décontracté et relaxant (que les matchs des Caps). Mais cela ne me dérange pas. Profitez simplement du jeu, changez de rythme. J’aimais bien Kristaps Porziņģis, mais ils l’ont échangé. Je n’ai pas de joueur préféré en particulier pour le moment, mais je vais regarder aujourd’hui et décider. Peut-être Jordan Poole ou Deni… Avid… »

“Avdija”, proposai-je.

À quelques sections de là, Courtney Stovall de Herndon, en Virginie, et Caleb Cecil d’Arlington, en Virginie, entraient. Ils faisaient partie des 40 employés d’Amazon qui avaient obtenu des billets pour le match de lundi via le réseau des employés noirs de l’entreprise. “Il s’agit donc plutôt d’une réunion pour nous”, a déclaré Stovall. «Et c’est le jour de Martin Luther King. C’est donc un bon moyen de communiquer, de réseauter, de rencontrer d’autres personnes partout en Amérique du Nord. C’est pourquoi nous sommes ici.

Courtney Stovall, à gauche, et Caleb Cecil étaient présents au match dans le cadre d’un événement pour les employés d’Amazon. (David Aldridge / L’Athlétisme)

Stovall avait une question.

“Pensez-vous que si je descendais là-bas et demandais à l’entraîneur, pourrais-je simplement m’habiller ?” il a dit. «Je suis presque sûr que je pourrais. Ils ont besoin d’un corps capable.

Eh bien, même si les deux équipes jouaient un peu en désavantage numérique, leur échange à quatre joueurs qui a fait basculer Marvin Bagley et Isaiah Livers chez les Wizards contre Danilo Gallinari et Mike Muscala n’est pas encore tout à fait officiel… peut-être ?

Dans le bol inférieur étaient assis Michael Schultz (« Zed », a déclaré Schultz en épelant la dernière lettre de son nom de famille) et Michelle White, tous deux originaires de Wellington, en Nouvelle-Zélande. C’était le premier match NBA de Michelle.

«J’ai grandi dans le nord du Minnesota dans un froid glacial», a déclaré Schultz.

Schultz et White rendaient visite à sa famille au Canada et à un frère à New York. Il leur a fallu 42 heures pour se rendre de Wellington jusqu’au domicile de sa famille à Dryden, en Ontario — en volant de Wellington à Vancouver, puis de Vancouver à Winnipeg, puis quatre heures de route de Winnipeg à Dryden, où Michael a passé son adolescence et joué contre d’autres Drydenite Chris Pronger, la future star de la LNH.

Michael Schultz et Michelle White ont parcouru un long chemin pour voir les Wizards et les Pistons. (David Aldridge / L’Athlétisme)

“J’adore entendre ce qui se passe sur le terrain”, a déclaré Schultz. “Peut-être que je peux me rapprocher un peu.”

Lorsque Schultz grandissait dans le Minnesota, sa famille a obtenu une fois des billets pour la saison inaugurale des Minnesota Timberwolves au Metrodome en 1989. « Pooh Richardson, Kelly Tripucka – cette époque », a-t-il déclaré. «J’ai vu Hakeem – ou Akeem, à l’époque. Je me souviens que je suis descendu là-bas, et il est venu vers moi, et je me suis dit : « Oh, mon Dieu, c’est un grand gars. C’est la seule fois où je vois un match. Mais je regarde tous les jours. Passe de Ligue. Je suis un grand fan.”

Et c’est ce qui est toujours étonnant, même après toutes ces années.

Ils étaient tous ravis d’être là.

Il est facile d’être cynique à propos de jours comme lundi où deux équipes épouvantables jouent. Et pourtant, les gens font cela, chaque saison, année après année, qu’ils regardent le champion en titre des Denver Nuggets et le meilleur joueur du monde, Nikola Jokić, ou… ces équipes. Ils sortent de leur poche et de leur foyer chaleureux (s’ils ont de la chance) et sont heureux de passer 2 heures et demie à regarder quelqu’un comme Alec Burks de Détroit – qui, charitablement, n’est pas une superstar – réalise l’un des meilleurs matchs. de sa vie, marquant 34 points pour les Pistons, qui jouaient sans Cade Cunningham et Bojan Bogdanović.

À la fin de la journée, il y avait 15 156 âmes à Capital One, qui était remarquablement plein aux trois quarts. Et ce numéro semblait légitime. Les tribunes étaient plutôt pleines. Les supporters locaux n’ont pas semblé très contrariés que Détroit ait remporté son quatrième match de la saison, battant Washington ici pour la première fois depuis 2014. Il n’y a eu presque pas de huées alors que Jalen Duren a dominé les petits Wizards à l’intérieur pour 20 points et 19 rebonds ( Le centre de Washington Daniel Gafford est parti tôt après avoir été touché à la tête au troisième quart), ou que Jaden Ivey a marqué 24 points en 32 minutes, ou que Kyle Kuzma a été expulsé en fin de match, ou que les Wizards se sont effectivement vu refuser ces arrières. victoires consécutives et défaite contre l’une des pires équipes de l’histoire récente de cette ligue.

Ils ont pu regarder un match de la NBA – même s’il n’en avait qu’un nom – et oublier le vent et la neige pendant un moment.

(Photo du haut de Kyle Kuzma : Tommy Gilligan / USA Today)