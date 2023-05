Les Wizards de Washington embauchent Michael Winger, ancien directeur général des LA Clippers

Le directeur général des LA Clippers, Michael Winger, est devenu le président de Monumental Basketball, ce qui lui donne la pleine direction des Wizards de Washington, a rapporté ESPN mercredi.

En tant que président de Monumental Basketball, Winger dirige également les Washington Mystics et Capital City Go-Go, la filiale de la G-League des Wizards.

Winger a été directeur général des Clippers au cours des six dernières saisons. Avant son passage chez les Clippers, Winger était cadre pour les Cleveland Cavaliers et Oklahoma City Thunder.

Washington a limogé le directeur général Tommy Sheppard en avril après quatre saisons et vient de terminer une saison 35-47, ce qui lui a valu de manquer les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive. Les Wizards n’ont pas connu de saison gagnante depuis 2018 et n’ont pas remporté de séries éliminatoires de premier tour depuis 2017.

Winger et les Wizards ont deux partants potentiellement en agence libre cet été, alors que Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma – qui ont totalisé en moyenne 44,4 points par match la saison dernière – ont des options de joueurs pour la saison NBA 2023-24.

Pendant ce temps, le garde star Bradley Beal, 29 ans, en est à un an d’un contrat de 251 millions de dollars sur cinq ans. Les Wizards possèdent le choix n ° 8 lors du repêchage de la NBA 2023.

Jayson Tatum devient superstar et aide les Celtics à rester en vie contre Heat

Obtenez plus de la National Basketball Association Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore