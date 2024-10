Les Winnipegois sont invités à se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 cet automne

Les Winnipegois sont encouragés à se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 alors que les infections par virus respiratoires commencent à augmenter à l’automne.

L’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) affirme que se faire vacciner tôt dans la saison – avant que les virus ne commencent à circuler – peut également aider à réduire la pression sur le système de santé de la ville.

Les responsables de la santé affirment qu’il faut deux semaines après la réception du vaccin pour que le corps développe une forte réponse immunitaire.

L’ORSW recommande particulièrement les vaccins contre la grippe et la COVID à toute personne présentant un risque plus élevé d’infection ou de maladie grave – les personnes de 65 ans et plus ; les résidents des maisons de retraite ; les femmes enceintes ; les peuples autochtones ; et ceux souffrant de maladies chroniques – ainsi que leurs soignants et leurs contacts étroits.

Les vaccins contre les virus respiratoires sont disponibles dans les cabinets de médecins, les pharmacies, les cliniques sans rendez-vous, les centres d’accès ou les cliniques de soins connectés sans rendez-vous de l’ORSW.