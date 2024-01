Les Wildcats de l’Arizona écartent le directeur sportif Dave Heeke et l’ancien entraîneur de softball Mike Candrea au poste d’AD par intérim

Moins d’une semaine après avoir dû se démener pour embaucher un nouvel entraîneur de football, le directeur sportif de l’Arizona se retrouve lui-même au chômage.

ANNONCE Dave Heeke a été licencié après près de sept ans au sein de l’UA. Son dernier jour est le 1er février, avec l’ancien entraîneur de softball Mike Candéa en tant que directeur sportif par intérim.

“Je tiens à remercier Dave pour ses efforts exceptionnels dans la direction de notre programme sportif à travers une période de changement important”, a déclaré le président de l’UA. Dr Robert Robbins a déclaré dans un communiqué de presse. « Il a aidé nos programmes de basketball masculin et féminin et notre programme de football sur une trajectoire solide, a supervisé le succès de plusieurs de nos équipes sportives et a grandement amélioré l’expérience étudiant-athlète. Dave a toujours fait preuve de la plus grande intégrité et j’apprécie son partenariat et son dévouement. Au nom de tous les Wildcats, je souhaite à Dave, Liz et à leur famille tout le meilleur pour les années à venir.

Heeke, 60 ans, est arrivé en Arizona en avril 2017 en provenance du centre du Michigan. Durant son séjour à Tucson, il a aidé à embaucher plus d’une douzaine d’entraîneurs-chefs, dont Tommy Lloyd, Adia Barnes, Chip Hale, Caitlin Lowe et plus récemment Brent qui a été amené le 16 janvier de l’État de San Jose après Jedd Fisch– que Heeke a également embauché – est parti pour Washington le 14 janvier.

Heeke a également supervisé la collecte de fonds et la construction du centre sportif Davis et du stade Hillenbrand Memorial rénové, entre autres projets. Il a également dû faire face à la tempête provoquée par la fermeture des sports universitaires en raison du COVID-19 en 2020 et aux problèmes financiers qui en ont résulté. L’université a accordé un prêt de 55 millions de dollars au département des sports pendant la pandémie, un chiffre qui a été un point de friction face au déficit budgétaire actuel de l’école.

Un audit du département des sports devrait être publié prochainement, ce qui a probablement contribué à cette décision. Brett McMurphy d’Action Network rapporte que Heeke est essentiellement utilisé comme intermédiaire pour répondre au besoin de l’Arizona d’embaucher un nouvel entraîneur de football, entre autres choses.

L’AD de l’Arizona, Dave Heeke, a été licencié pour « mauvaise gestion financière et opérationnelle, entraînant un « désastre » financier pour le département des sports, la perte de donateurs majeurs et une mauvaise gestion du contrat de l’ancien entraîneur Jedd Fisch », ont indiqué des sources. @ActionNetworkHQ. Heeke a embauché le nouvel entraîneur de football Brent… – Brett McMurphy (@Brett_McMurphy) 23 janvier 2024

À la place de Heeke se trouvera Candrea, qui a entraîné le softball de l’Arizona pendant 35 ans avant de se retirer après la saison 2021 en tant qu’entraîneur le plus gagnant de l’histoire du softball de la NCAA.

“Tous les Wildcats connaissent l’histoire de Mike Candrea et ce qu’il représente pour notre université et notre communauté, et je suis reconnaissant de la volonté de Mike d’assumer le rôle intérimaire”, a déclaré Robbins dans un communiqué. «Je suis convaincu que Mike et Dave assureront une transition en douceur alors que nous commençons immédiatement une recherche nationale pour un nouveau directeur des sports. Avec notre transition vers le Big XII, le succès de nos programmes de haut niveau, une base de fans passionnés et un alignement institutionnel, je suis convaincu que nous serons en mesure d’attirer un nouveau leader formidable pour notre programme d’athlétisme.