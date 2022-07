Les Wildcats chantent le hit ‘High School Musical 2’ – Hollywood Life

L’école est finie et les Wildcats sont prêts à passer un été inoubliable. EJ, Gina, Kourtney, Carlos et Ashlyn se dirigent vers un camp d’été et leur excitation a atteint un niveau record. Dans cet aperçu EXCLUSIF du High School Musical : La comédie musicale : La série première de la saison 3, les Wildcats se retrouvent sur “What Time Is It”.

Suite Lycée musical

HSM les fans reconnaîtront cette chanson de la seule et unique Lycée musical 2. Ils chantent la mélodie en se rendant au camp. Chaque Wildcat a une chance de briller.

EJ et Gina sont devenus officiels, et ils sont définitivement le couple le plus mignon de l’été. Gina est tout au sujet de sa “romance d’été”, tandis que Kourtney est prête à ce que son “cœur tente sa chance”. Sur le chemin du camp, l’équipage change de place dans la voiture pour changer les choses.

Ricky rejoindra éventuellement les Wildcats au camp d’été. Le gang rencontrera de nouveaux visages en cours de route, y compris des personnages joués par Meg Donnelly, Saylor Bell Curda, Adrien Lyleset Hannah Montana alun Jason Earle. Pour tous les OG HSM les fans là-bas, Corbin Bleu a rejoint le casting et jouera lui-même !

Olivia Rodrigue reviendra dans la saison 3 en guest star. “On dirait que ces dernières années ont mené à quelque chose de grand”, dit Nini à Miss Jenn dans la bande-annonce de la saison 3.

High School Musical : La comédie musicale : La série se déroule au Camp Shallow Lake, un camp de vacances en Californie. Avec la production à enjeux élevés de Frozen à l’horizon et une docu-série de la production en préparation, les Wildcats doivent montrer qui est «le meilleur dans la neige».

High School Musical : La comédie musicale : La série La saison 3 débute le 27 juillet exclusivement sur Disney+. De nouveaux épisodes tomberont chaque semaine sur le service de streaming. Le spectacle a déjà été renouvelé pour la saison 4, donc plus HSM l’action musicale est en route.