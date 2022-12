Les Wigan Warriors rassemblent le club et la communauté – “Il s’agit de redonner” | Actualités de la Ligue de Rugby

Les joueurs de Wigan se sont rendus dans la communauté dans le cadre de l’initiative “Warriors Together” du club

Les enfants de Sam Powell auront l’habitude de voir un de leurs parents les attendre aux grilles à la fin de la journée scolaire. Peut-être moins familier est-il que papa se présente à l’école dans le cadre de son travail de jour.

C’est exactement ce qui s’est passé vendredi dernier alors que le talonneur des Wigan Warriors a rejoint cinq de ses coéquipiers et membres de la fondation communautaire du club Betfred Super League dans leur école.

Pour la deuxième année consécutive, l’entraîneur-chef des Warriors, Matt Peet, a envoyé ses joueurs visiter des écoles et divers groupes communautaires de la ville et des environs tous les vendredis de décembre dans le cadre de leurs préparatifs de pré-saison, renforçant ainsi la relation entre le club et le public.

Powell, un ancien junior de Wigan St Patricks qui entame maintenant sa 11e saison en tant que professionnel avec l’équipe de sa ville natale, connaît aussi bien que quiconque l’importance de ces liens. Le fait que sa famille ait été impliquée ce jour-là le rendait également très spécial.

“C’est quelque chose que j’aime vraiment faire”, a déclaré Powell Sports du ciel. “J’ai découvert la veille de mon arrivée et je n’en ai pas parlé à mes enfants, donc c’était un peu une surprise pour eux, mais le simple fait de venir dans une école où ils se trouvent rend la chose un peu plus spéciale.

“Quand Matty a pris la relève, il voulait vraiment nous faire revenir avec la communauté et plus connectés.

“L’année dernière, nous avons fait de grands pas en avant avec cela et cette année, nous essayons de nous améliorer à nouveau.”

L’entraîneur de Super League de l’année, Peet, dont les rôles précédents à Wigan incluent le travail dans les départements de développement de la communauté et de la jeunesse, a supervisé le développement du programme “Warriors Unite” qui a été lancé à la fin de l’année dernière pour rapprocher la ville et le club.

Cela a été rebaptisé “Warriors Together” pour 2022, l’objectif étant désormais de renforcer les liens qui ont été reconstruits à la suite de la pandémie de Covid-19 lorsque tout le travail communautaire en personne a été suspendu.

Être considéré comme des personnalités qui acceptent de faire partie de la communauté de Wigan et des environs fait partie de la culture que Peet a essayé de construire depuis qu’il a été élevé au poste d’entraîneur-chef avant la saison qui vient de se terminer, et la nouvelle signature des Warriors, Jake Wardle, a ressenti que depuis son départ des Giants de Huddersfield.

“Les grandes choses que Matty Peet m’a vendues à propos de Wigan étaient la culture et c’est une façon de créer cela”, a déclaré Wardle, qui a signé un contrat de trois ans avec les Warriors en octobre. Sports du ciel.

Jake Wardle a embrassé la culture de Wigan après avoir signé un contrat de trois ans

“Il s’agit également de redonner aux enfants qui viennent nous soutenir les jours de match et d’inspirer également la prochaine génération.

“Chaque club essaie de le faire et il s’agit de développer le jeu, donc plus il y a de gens qui peuvent s’impliquer, mieux c’est.”

Les sessions « Warriors Together » varient en fonction du public, avec des visites dans les écoles secondaires impliquant les joueurs et le personnel de la communauté lors de sessions de rugby avec les élèves, tandis que Robin Park Arena accueille les groupes Rugby Memories qui aident les supporters atteints de démence et luttent contre l’isolement.

Les voyages dans les écoles primaires, comme la visite de vendredi à Aspull, prennent la forme d’une présentation qui voit les joueurs parler de la gestion des pressions et des revers en tant qu’athlètes professionnels, utilisant le sport pour aider à donner des leçons de vie aux enfants, mélangés à des jeux amusants comme bien.

Ce ne sont pas seulement les membres les plus âgés de l’équipe qui sont impliqués, Harry Smith les rejoignant lors de cette visite. Bien qu’il soit maintenant un joueur établi de la première équipe et un vainqueur de la Betfred Challenge Cup, Smith n’a que 22 ans et n’est pas très éloigné de ses propres années d’école dans sa ville natale de Widnes.

“C’est parfois un peu surréaliste parce que vous n’avez pas l’impression d’avoir mérité cette opportunité”, a déclaré Smith. Sports du ciel. “Mais être capable d’amener les enfants à n’importe quel match ou à tout ce qui les implique dans la ligue de rugby est un énorme bonus, non seulement pour Wigan, mais pour l’ensemble du jeu en général.

“C’est encore une fois génial pour nous les gars de pouvoir sortir, de venir voir les enfants et de les encourager à venir aux jeux parce que c’est de cela qu’il s’agit.”

Cette victoire 16-14 contre Huddersfield lors de la finale de la Challenge Cup en mai a prolongé le nombre record de triomphes de Wigan dans la compétition à 20, bien qu’ils aient raté le titre de Super League après une défaite surprise 20-8 contre Leeds Rhinos dans le jeu- hors demi-finales.

Wigan a célébré un 20e triomphe record en Challenge Cup en mai

L’équipe a également remporté le trophée à élimination directe le plus prestigieux de la ligue de rugby lors de ses visites scolaires, offrant ainsi à la prochaine génération quelque chose d’autre à laquelle aspirer.

“C’est pourquoi cela signifie tant pour notre ville, le gagner”, a déclaré Powell. “L’amener dans les écoles et dans la communauté est énorme, pour permettre aux enfants de le voir, et j’espère que cela les incitera à en faire partie un jour.”

La saison 2023 de la Betfred Super League débute en février avec deux matches du premier tour en direct sur Sky Sports. Les Rhinos de Leeds, finalistes de la Grande Finale, se rendront aux Warrington Wolves le jeudi 16 février, suivis des promus Leigh Leopards qui accueilleront les Red Devils de Salford le vendredi 17 février.