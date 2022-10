Les Whitecaps de Vancouver poursuivent leur quête improbable d’une position en séries éliminatoires – Kelowna Capital News

Les Whitecaps de Vancouver savent que les spectateurs les ont comptés pendant des semaines.

Les défaites contre Nashville, San Jose et le Colorado ont semblé anéantir les espoirs du club en séries éliminatoires le mois dernier.

À l’approche du dernier match de la saison régulière, cependant, les ‘Caps (12-14-7) sont toujours en vie – une victoire sur la route contre Minnesota United (13-14-6) dimanche et ils décrochent un post- couchette de saison.

« Nous avons travaillé fort pour en arriver là », a déclaré le défenseur Jake Nerwinski. «Nous nous sommes mis dans une excellente position, et maintenant nous pouvons aller jouer gratuitement. Et si nous gagnons, nous savons que nous avons fait tout ce que nous pouvions. Si nous perdons, vous savez, nous avons fait tout ce que nous pouvions.

Faire en sorte que le match de dimanche compte n’a pas été facile. Les ‘Caps ont non seulement dû gagner trois matchs de suite contre des adversaires qui les avaient battus facilement plus tôt dans la saison, mais ont également dû obtenir beaucoup d’aide sur le tableau de bord extérieur.

“Il semble que les étoiles s’alignent un peu”, a déclaré l’attaquant Brian White. “Ce n’est pas pour porter la poisse, car évidemment, ce sera un gros test, un gros défi au Minnesota.”

Nerwinski a admis que l’étirement était “improbable”.

“C’est presque impossible et c’est quelque chose dont nous devons tirer parti”, a-t-il déclaré. “Tout s’est déroulé dans notre sens pour en arriver là. Maintenant, j’espère que nous pourrons continuer à en tirer le meilleur parti et que cela en vaille la peine.

Finir le travail dans le Minnesota ne sera pas facile.

Alors que les Whitecaps ont besoin des trois points d’une victoire pour s’assurer une place d’après-saison, United a simplement besoin d’un match nul.

La route a été une lutte pour les ‘Caps toute la saison. Le record du club à l’extérieur est un lamentable 2-10-4, la dernière victoire ayant eu lieu le 18 juin lorsque Vancouver a blanchi le Dallas FC 2-0.

Les récentes victoires contre le LA Galaxy, les Sounders de Seattle et l’Austin FC montrent cependant que les Whitecaps ont ce qu’il faut pour accomplir la tâche, a déclaré Nerwinski.

“Nous devons jouer de la même manière que nous avons joué les trois derniers matchs”, a-t-il déclaré. « Nous continuons ce que nous faisons, nous défendons bien, nous attaquons avec rapidité et détermination, nous marquons des buts. Je pense que c’est la clé.

United a déjà une victoire sur les «Caps» cette saison, remportant une victoire 3-1 à BC Place le 8 juillet. Le match a vu Vancouver cracher une avance de 1-0 à la fin de la seconde moitié.

Jouer les 90 minutes dimanche sera crucial, a déclaré l’entraîneur-chef Vanni Sartini.

“Je pense que (le match du 8 juillet), pendant 75 minutes, nous étions la meilleure équipe et nous menions 1-0, à juste titre”, a-t-il déclaré. “Mais ils ont des joueurs de très haute qualité en tête et si vous arrêtez de jouer, si vous réduisez un peu votre niveau d’intensité et d’application tactique, ils vont être dangereux.

“Nous devons donc être encore meilleurs que nous ne l’étions dans les 75 premières minutes à BC Place.”

Alors que Vancouver entre dans le match de dimanche sur une séquence de trois victoires consécutives, Minnesota est sans victoire (0-5-1) à ses six dernières sorties.

Les ‘Caps ont confiance après s’être battus pour revenir dans la conversation des séries éliminatoires, a déclaré White.

“Les discussions que nous avons eues dans les vestiaires portaient sur le fait de jouer pour la fierté, de jouer pour les victoires, de jouer pour tout ce que nous pouvons jusqu’au dernier moment”, a-t-il déclaré. « Et nous avons récupéré notre chemin du retour.

“Nous avons eu de bons résultats, nous sommes donc dans une bonne position maintenant où nous gagnons et nous y sommes. Et je pense que tout le monde est vraiment excité et motivé avant le week-end.”

WHITECAPS DE VANCOUVER (12-14-7) À MINNESOTA UNITED (13-14-6)

Dimanche, Allianz Field

LES TENANTS ET ABOUTISSANTS: Les Whitecaps seront privés du défenseur Cristian Gutierrez (abducteur) et de l’ailier Deiber Caicedo (opération au genou de fin de saison). Le milieu de terrain du Minnesota Kervin Arriaga manquera le match en raison d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes et l’attaquant de United Bongokuhle Hlongwane est blessé au genou.

L’HISTOIRE LIVRES: Minnesota détient une avance de 4-3-3 sur Vancouver en MLS. Alors que United est invaincu (2-0-2) en quatre matches à domicile contre Vancouver, aucune des deux équipes n’a battu l’autre deux fois en une seule saison.

D’OR GAULDE: Ryan Gauld a été l’embrayage pour l’infraction ‘Caps récemment. Le milieu de terrain offensif écossais de 26 ans a pris en compte sept des 11 derniers buts du club, en marquant quatre et en aidant sur trois autres.

—Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

