Les Whitecaps battent les Sounders pour la première fois en 5 ans pour préserver les espoirs des séries éliminatoires de la MLS – Kelowna Capital News

L’entraîneur-chef Vanni Sartini sait que les séries éliminatoires sont encore loin pour ses Whitecaps de Vancouver.

Même après avoir remporté leur deuxième victoire cruciale de la semaine – une rare victoire 2-1 sur les Sounders de Seattle samedi – les ‘Caps sont assis sous la barre d’après-saison dans la compétition de la Conférence Ouest de la Major League Soccer.

« Les playoffs sont encore très loin. Les séries éliminatoires sont encore très loin », a déclaré Sartini après la victoire. “Nous avons encore besoin de résultats pour suivre notre chemin et même gagner les deux matchs ne nous donne pas la possibilité d’être en séries éliminatoires.”

Mais l’entraîneur a déjà vu son équipe réaliser l’impossible.

Pas plus tard que la saison dernière, les ‘Caps ont grimpé du bas du classement pour décrocher leur première place en séries éliminatoires en quatre saisons.

“Il semble que nous aimons faire une mission impossible”, a déclaré Sartini. “Alors essayons d’en faire un autre.”

Le résultat de samedi a propulsé les Whitecaps (11-14-7) sur les Sounders (12-16-3) au neuvième rang de la Conférence de l’Ouest.

Vancouver est toujours à deux places et trois points d’une place en séries éliminatoires avec deux matchs à jouer en saison régulière, tandis que Seattle est à quatre points et trois points d’une place en séries éliminatoires.

Faire une course en séries éliminatoires n’a pas été la force motrice des Whitecaps lors des récents affrontements, a déclaré le défenseur Julian Gressel.

“Je pense que les deux derniers matchs pour nous n’ont pas été comme, ‘Ah, nous devons gagner pour continuer à être dans les séries éliminatoires.’ Non », a-t-il dit. «Nous devons faire ce que nous nous entraînons chaque jour, ce en quoi nous croyons chaque jour, quels sont nos principes en termes de nous donner les meilleures chances de gagner.

« Et je pense que nous l’avons fait au cours des deux derniers matchs et vous montrez que vous en récoltez les bénéfices. Et les avantages plus généraux de cela sont que vous prenez trois points et que vous vous rapprochez, vous restez en vie.

La victoire de samedi marquait la première fois que les ‘Caps battaient leurs rivaux régionaux en 15 matchs, les Sounders affichant un dossier de 10-0-5 remontant au 14 avril 2017.

Pedro Vite de Vancouver a ouvert le pointage à la 29e minute et Gressel a doublé la mise huit minutes plus tard.

Will Bruin a répondu avec un but pour les Sounders (12-16-3) à la 89e minute.

Le gardien Thomas Hasal a arrêté deux tirs cadrés pour récolter sa quatrième victoire de la saison pour Vancouver et Stefan Frei a effectué trois arrêts pour Seattle.

Les ‘Caps venaient de remporter une victoire 3-0 sur le LA Galaxy mercredi tandis que les Sounders n’avaient pas joué depuis leur victoire sur l’Austin FC le 10 septembre.

L’impact du calendrier chargé s’est parfois manifesté en seconde période, Seattle pressant fort et les joueurs de Vancouver semblant parfois exaspérés.

L’ancien Whitecap Fredy Montero a inscrit le seul but de Seattle de la soirée à la 89e minute, envoyant un ballon dans la surface de réparation où il a ricoché sur la tête de Bruin et dans le filet.

Bruin a quitté le banc à la 72e minute, remplaçant Josh Atencio.

Les Whitecaps ont brièvement semblé monter 3-0 au milieu de la deuxième mi-temps lorsque Luis Martins a mis une balle sur le pied d’un Brian White glissant.

L’attaquant de Vancouver a cherché à glisser un tir dans le filet à la 61e minute, mais Frei a récupéré le ballon avant qu’il ne franchisse complètement la ligne et le jeu s’est poursuivi alors que les huées pleuvaient de la foule. L’arbitre assisté par vidéo a vérifié la séquence et l’appel sans but a été confirmé.

Seattle contrôlait 66% de la possession de balle en première mi-temps, mais c’est Vancouver qui menait 2-0 au tableau de bord avant d’entrer dans le vestiaire.

Le premier tir cadré des Sounders du match est survenu à la 48e minute lorsque Montero a tenté une tentative du pied droit de l’extérieur de la surface, forçant Hasal à effectuer un arrêt en plongeon.

Gressel a doublé l’avantage de l’équipe locale à la 37e minute d’une superbe frappe.

Martins a lancé le ballon depuis la ligne de touche, trouvant Ranko Veselinovic pour une tête dans le trafic, et le ballon a rebondi sur Gressel en haut de la surface de réparation. L’Allemand a décoché un tir du pied droit dans la main tendue de Frei pour donner une avance de 2-0 à Vancouver.

“C’était une balle lissée, très haute. Et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce que je vais faire avec ça ?’ Et je l’ai parcouru en quelque sorte et j’ai essayé d’obtenir une frappe nette dessus. Et je l’ai fait, finalement », a déclaré Gressel. “Très bon but.”

Huit minutes plus tôt, Ryan Gauld s’est faufilé autour de son défenseur et a délivré une passe à Vite, qui a tapé le ballon du haut de la surface de réparation pour son deuxième but en autant de matchs.

Sartini a été impressionné par le jeu.

“Le premier but, les gars, est magnifique”, a-t-il déclaré. « Je ne veux pas dire en quoi c’est mieux, parce que nous sommes en PG-13 (environnement). Mais je peux dire que c’est un orgasme de football, le premier but.

Vite a déclaré que Sartini l’avait mis au défi d’augmenter son intensité à l’entraînement, et les résultats se sont manifestés dans les matchs.

« C’est en fait quelque chose de très personnel. Parce que pour être honnête, je veux être à la Coupe du monde pour jouer pour mon équipe nationale, l’Équateur », a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un traducteur. “Et en fin de compte, c’est à moi de travailler dur et de pousser dur pour réaliser ce que je veux réaliser.”

Les Whitecaps sont maintenant partis pour la pause internationale et seront de retour le 1er octobre lorsqu’ils accueilleront l’Austin FC lors de leur dernier match à domicile de la saison. Les Sounders affronteront le FC Cincinnati à Seattle le 27 septembre.

NOTES DE PIED : Le milieu de terrain des Whitecaps Andreas Cubas a quitté le match avec une blessure à l’adducteur à la 33e minute. … Alex Roldan de Seattle a reçu un carton jaune à la 25e minute pour s’être emparé du maillot de Gauld. Le capitaine des Sounders, Nicolas Lodeiro, a été averti à la 81e minute après avoir éliminé Gressel le long de la ligne de touche. Gressel a obtenu un jaune une minute plus tard pour une autre confrontation avec Lodeiro. … Une foule de 19 722 personnes a assisté au match au BC Place, marquant la plus grande fréquentation du club de la saison MLS.

