Les White Stripes se réunissent pour poursuivre Donald Trump en justice

Jack White a mis sa menace à exécution et a même retrouvé son ancienne partenaire du groupe White Stripes, Meg White, qui figure parmi les plaignantes dans le procès.

Lundi, Jack a publié une copie de la page d’ouverture du procès sur Instagram. « Cette machine poursuit les fascistes », a écrit White en légende de la capture d’écran.

En tant que plaignants individuels et collectivement en tant que membres des White Stripes, Jack et Meg demandent un procès devant jury dans le district sud de New York. Ils poursuivent Trump, Trump for President 2024, Inc. et la directrice adjointe des communications de Trump, Margo Martin, pour « détournement flagrant » de la chanson « Seven Nation Army » des White Stripes.

Les White Stripes accusent spécifiquement Trump et sa campagne de six chefs d’accusation de violation du droit d’auteur fédéral et demandent des dommages et intérêts et une injonction.

Le procès fait suite à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Martin le mois dernier, dans laquelle on voit Trump partir pour le Michigan et le Wisconsin, sur la bande-son de « Seven Nation Army ».

Dès la sortie de la vidéo, White a immédiatement menacé de poursuites judiciaires, écrivant sur Instagram : « Oh… N’envisagez même pas d’utiliser ma musique, bande de fascistes. Poursuite judiciaire [sic] venant de mes avocats à ce sujet (à ajouter à vos 5 mille autres.)”

Dans la plainte, l’avocat des White Stripes, Robert A. Jacobs, écrit que la vidéo «est encore plus offensant » pour le groupe car ils « s’opposent avec véhémence aux politiques adoptées et aux actions entreprises par le défendeur Trump lorsqu’il était président et à celles qu’il a proposées pour le second mandat qu’il brigue ».

Les White Stripes se sont séparés en 2011, Meg choisissant de quitter la scène publique.