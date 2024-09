Les White Stripes poursuivent Trump pour avoir utilisé « l’armée des sept nations »

Ligne supérieure

Les White Stripes ont poursuivi en justice l’ancien président Donald Trump, alléguant que leur chanson « Seven Nation Army » avait été utilisée dans une vidéo de campagne sans leur permission, rejoignant ainsi un certain nombre d’autres artistes qui ont demandé à l’ancien président d’arrêter de diffuser leurs tubes.

D’autres artistes ont demandé à la campagne de Trump de cesser d’utiliser leur musique, notamment ABBA et Foo … [+] Combattants, entre autres. Getty Images

Faits essentiels

Les membres des White Stripes, Jack White et Meg White, qui ont déposé plainte lundi, ont accusé Trump de violation du droit d’auteur en utilisant « Seven Nation Army » pour « redorer » son image publique et générer un soutien financier pour sa campagne présidentielle. La chanson a été utilisée dans une vidéo publiée par Trump sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le 29 août et présentait des images de Trump montant à bord d’un avion alors qu’il se rendait à des étapes de campagne dans le Michigan et le Wisconsin, allègue le groupe, bien que la vidéo semble avoir été supprimée. Les deux membres du groupe se sont opposés à l’utilisation de la chanson par Trump parce qu’ils « s’opposent avec véhémence » aux politiques adoptées par Trump pendant sa présidence et « à celles qu’il a proposées pour le deuxième mandat qu’il brigue », selon la poursuite. La campagne Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Recevez les alertes SMS des dernières nouvelles de Forbes : Nous lançons des alertes par SMS pour que vous soyez toujours au courant des plus grandes histoires qui font la une des journaux du jour. Envoyez « Alertes » par SMS à (201) 335-0739 ou inscrivez-vous ici.

Qui d’autre a dit à Trump de ne pas utiliser sa musique ?

Le label d’ABBA, Universal Music, a déclaré Reuters Le mois dernier, aucune autorisation ni licence n’avait été accordée à la campagne Trump pour l’utilisation de plusieurs chansons d’ABBA, notamment « The Winner Takes All » et « Money, Money, Money » lors d’un rassemblement du 27 juillet. La campagne Trump a nié n’avoir aucun droit, déclarant à Forbes qu’elle avait reçu une licence pour diffuser de la musique d’ABBA dans le cadre d’un accord avec BMI et ASCAP, deux groupes de licences musicales. Plus tôt en août, les Foo Fighters avaient fait une déclaration à Forbes. dit sur les réseaux sociaux ils n’ont pas donné la permission à Trump de jouer « My Hero » – qu’il a joué lors de son rassemblement à Phoenix pour accueillir Robert F. Kennedy Jr. Le label de Céline Dion, Sony Music Entertainment Canada, a également a publié une déclaration le mois dernier après Trump a joué une vidéo Lors d’un rassemblement dans le Montana, Céline Dion a interprété « My Heart Will Go On ». La déclaration disait « en aucun cas cette utilisation n’est autorisée, et Céline Dion n’approuve pas cette utilisation ou toute utilisation similaire ». La famille du regretté chanteur Isaac Hayes dit sur X L’entreprise poursuivait la campagne Trump « pour 134 chefs d’accusation de violation du droit d’auteur pour l’utilisation non autorisée de la chanson ‘Hold On I’m Coming’ lors de meetings de campagne de 2022 à 2024 ». Début septembre, un juge fédéral d’Atlanta a statué que la campagne Trump devait cesser d’utiliser la chanson de Hayes, mais qu’elle n’était pas obligée de retirer les vidéos de campagne ou de rassemblement existantes dans lesquelles elle pouvait être entendue, ABC News Le guitariste des Smiths, Johnny Marr, la succession de Sinéad O’Connor, Adele, Queen, Elton John et les Beatles se sont également tous opposés à l’utilisation de leur musique lors des rassemblements de Trump.

Contra

L’équipe de campagne de Trump a rejeté les accusations d’au moins un autre musicien qui prétendait ne pas avoir eu l’autorisation d’utiliser son matériel. Le porte-parole de Trump, Steven Cheung a déclaré à The Hill la campagne avait les droits sur la chanson « My Hero » et appelé les Foo Fighters sur X pour avoir dit qu’ils ne l’avaient pas fait.

Contexte clé

L’utilisation par les politiciens de musique protégée par le droit d’auteur lors des événements de campagne est une question controversée, car la plupart d’entre eux se déroulent dans de grandes salles qui disposent souvent de licences de « représentation publique » de musique. Fourche Des problèmes similaires ont été signalés après que Trump et des musiciens se soient disputés en 2016. Ces licences sont souvent accordées par des organisations comme l’American Society of Composers, Authors & Publishers ou Broadcast Music, Inc. et permettent aux campagnes d’utiliser des millions de chansons, bien que selon Pitchfork, les campagnes achètent généralement leur propre licence pour s’assurer qu’elles peuvent utiliser la musique là où elles en ont besoin et éviter de se heurter à des problèmes de licence. Même si une campagne dispose d’une licence de représentation publique, elle peut toujours être poursuivie par l’artiste en utilisant les lois sur le « droit de publicité », qui sont censées protéger l’image d’une personne publique, selon un rapport de Pitchfork. Guide ASCAP Les artistes peuvent également utiliser des arguments basés sur la loi Lanham, qui « couvre la confusion ou la dilution d’une marque » par le biais d’une utilisation non autorisée, ou des principes de fausse approbation pour intenter une action en justice.

Lectures complémentaires

ForbesJohnny Marr, membre des Smiths, proteste contre Trump en utilisant les chansons du groupe lors de rassemblements – le dernier artiste en date à le faire

ReutersABBA demande à Trump de cesser d’utiliser sa musique lors des meetings de campagneDate limiteL’équipe de Céline Dion dénonce l’utilisation « non autorisée » de la chanson « Titanic » lors d’un rassemblement de Trump et se moque de son choix