Les White Sox signent John Brebbia

9h41: Brebbia gagnera 5,5 millions de dollars en argent garanti, comme Ken Rosenthal de The Athletic (liens à X) a la répartition des termes. Brebbia gagne un salaire de base de 4 millions de dollars pour 2024, et il existe une option mutuelle de 6 millions de dollars pour 2025 qui comprend un rachat de 1,5 million de dollars. Jusqu’à 1 million de dollars de bonus incitatifs sont également disponibles chaque saison, et Brebbia peut commencer à débloquer ces bonus si et quand il atteint le seuil de 45 apparitions.

8h58: Les White Sox ont signé un droitier John Brebbiarapporte Jon Morosi de MLB Network (via X). Daryl Van Schouwen du Chicago Sun-Times ajoute que Brebbia a signé un contrat d’un an. Brebbia est représentée par Icon Sports Management.

Conseiller principal des lanceurs des White Sox nouvellement embauché Brian Banister a sans aucun doute eu une certaine influence dans la signature, puisque Bannister a passé les quatre saisons précédentes en tant que directeur des lanceurs des Giants et a supervisé l’utilisation de Brebbia comme arme polyvalente de l’enclos des releveurs. Brebbia a travaillé comme ouvreur, releveur intermédiaire et installateur à San Francisco, affichant une MPM de 3,83 en 134 apparitions et 124 2/3 de manches tout en offrant également un solide taux de marche de 6,7 % et un taux de retrait au bâton de 23 %.

Cette dernière statistique est peut-être un peu trompeuse, car Brebbia n’a eu qu’un taux de retrait au bâton de 18,8 % au cours de ses 68 manches en 2022, pris en sandwich entre des taux de K % beaucoup plus élevés dans les échantillons plus petits de ses deux autres saisons. Brebbia n’a lancé que 18 1/3 de manches en 2021 depuis qu’il se remettait d’une opération à Tommy John en juin 2020, et il a également raté plus de 2,5 mois de la saison dernière en raison d’une tension latérale.

Choix de 30e ronde pour les Yankees lors du repêchage de 2011, Brebbia était un peu un retardataire qui n’a fait ses débuts en MLB qu’à l’approche de son 27e anniversaire, en tant que membre des Cardinals de 2017. Brebbia s’est bien lancé hors de l’enclos des releveurs des Cards lors de ses trois premières saisons dans les grandes ligues, mais à la suite de son opération au TJ, St. Louis a choisi de ne pas le proposer après la saison 2020. Pour sa carrière, Brebbia, 33 ans, a une MPM de 3,42 sur 299 2/3 de manches avec Saint-Louis et San Francisco.

Les White Sox avaient beaucoup de trous à combler à la fois dans la rotation et dans leur enclos des releveurs cet hiver, et GM Chris Getz a été occupé sur ce front en acquérant des sociétés comme Erick Feddé, Chris Flexen, Michael Sorokaet Tim Hill, en plus d’un certain nombre d’autres lanceurs ayant une expérience en MLB dans le cadre d’accords de ligues mineures. Depuis Aaron décevant a été échangé aux Braves, Brebbia pourrait assumer le rôle d’installation que Bummer occupait auparavant à Chicago, même si ce n’est pas un match en tête-à-tête parfait puisque Bummer est un gaucher.

Il va également de soi que Brebbia pourrait être déployé comme il l’était à San Francisco, plutôt que strictement à titre de configuration. Depuis Grégory Santos se remet d’une inflammation du coude et n’est peut-être pas prêt pour le début de l’entraînement de printemps, Brebbia pourrait même saisir quelques opportunités d’arrêt si Santos prend des retards ou si les White Sox décident simplement d’y aller doucement avec leur potentiel plus proche.