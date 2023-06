Les White Sox placent Liam Hendriks en IL avec une inflammation du coude droit

Les White Sox de Chicago ont placé plus près Liam Hendriks sur la liste des blessés de 15 jours avec une inflammation du coude droit, a annoncé l’équipe dimanche. Voici ce que vous devez savoir :

Hendriks a lancé pour la dernière fois dans une victoire 2-1 contre Miami vendredi. Il a remporté la victoire après avoir lancé une neuvième manche sans but, mais sa vitesse était tombée à 93-95 mph.

Le manager Pedro Grifol a déclaré que Hendriks n’était pas disponible lors de la défaite 5-1 de samedi contre les Marlins au cours de laquelle Joe Kelly a travaillé la neuvième manche, a raté l’arrêt et a encaissé la défaite.

Hendriks est revenu dans les majors le 29 mai, cinq mois après avoir commencé un traitement pour un lymphome non hodgkinien. Le 20 avril, il a annoncé qu’il n’avait plus de cancer.

Dans un mouvement correspondant dimanche, les White Sox ont rappelé le gaucher Tanner Banks du Triple-A Charlotte.

L'analyse instantanée de :

Le dernier ralentisseur d’Hendriks revient au top de sa forme

Hendriks a lancé avec une déchirure partielle de l’UCL au coude droit au cours des 15 dernières années. Il a raté du temps avec une souche de fléchisseur la saison dernière. Et entre le lymphome non hodgkinien, la chimiothérapie et la montée en puissance pour revenir aux majors d’ici la fin mai, sa progression de charge de travail en 2023 n’a pas été la plus normale de l’histoire humaine. Il en faut énormément pour que Hendriks accepte un placement en IL, et il a traversé énormément de choses.

Après une première sortie naturellement difficile, Hendriks a été un contributeur positif à l’enclos des White Sox. La seule course qu’il a autorisée depuis lors est un tir en solo sur Josh Donaldson, avant d’assurer sa première vague de l’année lors d’une victoire 3-2 contre les Yankees mardi. Mais même en sortant, Hendriks a raté 2-3 mph sur sa vitesse moyenne de balle rapide et ne manque pas de chauves-souris à ses taux normalement superlatifs. Il fallait – et c’est compréhensible – toujours mettre du temps à Hendriks pour retrouver sa forme optimale. Maintenant, cela prendra un peu plus de temps.

La meilleure version de l’enclos des White Sox a un Hendriks en bonne santé à l’arrière, mais l’unité a bien fonctionné depuis un mois d’avril épouvantable. Kendall Graveman n’a pas accordé de course depuis le 30 avril et a absorbé la plupart des opportunités de clôture. Keynan Middleton a été une formidable trouvaille après avoir été invité hors liste au printemps, et Reynaldo López a également été fiable au cours des six dernières semaines. — Fegan

Passé

Hendriks a une fiche de 2-0 avec une MPM de 5,40, trois retraits au bâton et un arrêt en cinq apparitions cette saison. Le droitier de 34 ans a enregistré sa première victoire de la saison 2023 la semaine dernière contre Detroit lors de la Journée nationale des survivants du cancer. Hendriks est trois fois All-Star et possède une MPM de 3,82 en carrière avec 116 arrêts.

