Les White Sox perdent leur 120e match, à égalité pour le plus grand nombre de défaites dans l’histoire de la MLB

Les White Sox de Chicago ont égalé le record de la MLB depuis 1900 de 120 défaites détenu par les Mets de New York de l’expansion de 1962, dimanche, lorsque les Padres de San Diego ont gagné 4-2 en marquant trois points en huitième manche, couronnés par le coup de circuit imposant de Fernando Tatis Jr.

Les White Sox (36-120) avaient pris une avance de 2-1 grâce aux home runs de Korey Lee et Miguel Vargas face à Yu Darvish, mais cette avance a rapidement disparu en huitième.

Cette défaite survient un jour après que les White Sox ont égalé le record de la Ligue américaine de 119 défaites établi par les Tigers de Détroit en 2003.

Les Cleveland Spiders de 1899 détiennent le record des défaites dans la ligue majeure avec 20-134.

Les Padres (90-66) ont décroché leur première saison à 90 victoires depuis 2010, lorsqu’ils avaient terminé avec un bilan de 90-72, mais avaient raté les séries éliminatoires en raison d’un effondrement brutal en septembre.

Les Padres ont réduit leur nombre magique à un pour décrocher leur troisième place en séries éliminatoires depuis 2020.

Les Padres ont égalisé à 2 lorsque Donovan Solano et le frappeur suppléant Luis Arraez ont frappé des doubles consécutifs en ouverture de la huitième manche contre Fraser Ellard (2-3). Arraez a avancé sur un lancer sauvage et a marqué le point décisif sur le sacrifice fly de Jurickson Profar.

Tatis a ensuite frappé un coup puissant dans les gradins du champ gauche, son 20e coup de circuit de la saison.

La recrue des White Sox, Sean Burke, a limité les Padres à un point et deux coups sûrs en six manches lors de sa troisième apparition dans la ligue majeure et de son deuxième départ. Il a retiré huit frappeurs sur prises et a accordé un but sur balles.

Lee, qui a grandi dans le nord du comté de San Diego, a frappé un home run en ligne vers la gauche avec un retrait en troisième, son 11e.

Jurickson Profar a égalisé en frappant un tir du champ opposé vers la gauche avec un retrait en fin de manche. C’était son 24e, prolongeant ainsi son meilleur résultat en carrière.

Les White Sox ont repris l’avantage grâce au coup de circuit de Vargas au champ gauche-centre avec un retrait en sixième, son cinquième.

Les Padres ne pourront pas décrocher une place en séries éliminatoires avant mardi soir, lorsqu’ils entameront une importante série de trois matchs contre leurs rivaux de la division Ouest de la Ligue nationale, les Dodgers de Los Angeles. Les Padres ont débuté la journée de dimanche avec trois matchs de retard sur les Dodgers.

Darvish est devenu le premier joueur d’origine japonaise à atteindre les 2 000 retraits au bâton en carrière lorsqu’il a retiré Jacob Amaya sur des prises en troisième manche. Avec neuf retraits au bâton en 6 1/3 manches dimanche, il a porté son total de 12 saisons en MLB à (2003). Il a accordé neuf buts sur balles tout en accordant deux points et trois coups sûrs.