Les White Sox ont bloqué la réponse à des questions plus larges en raison de la lutte pour l’humble AL Central

CHICAGO – Le Memorial Day, dit-on, est un moment sûr pour faire le point sur une équipe de la ligue majeure.

Entrés lundi à 22-33 et avec le quatrième pire différentiel de points de la Ligue américaine, les White Sox semblent devoir être vendeurs à la date limite des échanges, sinon un peu plus tard également. Un mois de mai décent (14-12) est bien trop étiré pour essayer de couvrir un mois d’avril « insupportable ».

« Le premier poste de marquage est le Memorial Day et nous aurons une conversation similaire le 4 juillet », a déclaré le directeur général Rick Hahn. « La frustration que nous avons tous ressentie en avril, nous ne nous en sommes pas rincés. Nous savons que cette équipe est capable de performer à un niveau que nous avons aperçu au cours des quatre dernières semaines.

La santé, ou les White Sox en manquent fréquemment ces dernières années, est un point focal commun. Bien sûr, une tension aux ischio-jambiers et une appendicectomie ont limité Eloy Jiménez à moins de la moitié des 55 matchs de l’équipe. Et Liam Hendriks revient tout juste après un traitement pour un lymphome non hodgkinien de stade 4. Mais le noyau qui a été assemblé sous le couvert d’être un calibre de championnat a simplement atteint son niveau actuel – quatrième place dans le faible AL Central.

L'incroyable retour de Liam Hendriks est à portée de main, plus tôt que quiconque sauf lui aurait pu l'imaginer

Dylan Cease a une MPM de 4,88, tandis que Lance Lynn et Reynaldo López sont pires, lorsque ce dernier a été marqué avec les manches de soulagement les plus élevées hors de la porte. Le nouveau voltigeur gauche Andrew Benintendi n’a pas encore fait de circuit, et le nouveau joueur de premier but de tous les jours Andrew Vaughn a glissé vers un 99 wRC +. La recrue annoncée Oscar Colás est à Triple-A Charlotte jusqu’à nouvel ordre, et les joueurs de deuxième but des White Sox ont atteint .152/.192/.230 en tant que collectif. L’enclos des releveurs chargé de vétérans et assemblé de manière coûteuse a été l’une des cinq meilleures unités de baseball par ERA pour le mois de mai, mais a toujours la deuxième pire ERA – une déclaration stupéfiante sur leur avril. Tim Anderson a pris vie offensivement ces derniers jours après des problèmes compréhensibles après une entorse du genou, mais en tant que force offensive animatrice derrière les meilleurs moments de cette équipe en 2020-21, il réduit actuellement .268/.306/.309 au sommet de l’ordre.

« Il était absolument en train de pousser et de s’habituer à jouer d’abord avec une attelle, puis sans l’attelle sur son genou », a déclaré Hahn. « C’est le genre de blessure, jusqu’à ce qu’il obtienne cette intersaison de repos, de temps en temps, il va encore le ressentir. Mais en termes d’éthique de travail et d’engagement et en essayant de faire tout ce qui est en son pouvoir pour être le joueur que nous savons tous qu’il est capable d’être, rien n’a changé.

Si j’étais un employé des White Sox essayant de trouver un but pour le reste de 2023, cela pourrait facilement être une source d’encouragement. La plupart de leur noyau a joué aussi mal qu’on aurait pu le craindre, et les Twins du Minnesota semblent presque interdits par la loi de construire une avance de division supérieure à sept matchs. Les équipes affichent toujours un objectif dans les divisions gagnantes, en compétition dans les séries éliminatoires et en essayant de gagner des championnats – ce qui rend la date limite des échanges pour une équipe de 11 matchs sous 0,500 et surclassée par 60 points bien plus nuancée qu’elle ne devrait l’être.

« Ce que nous voulons, c’est être en lice et évidemment gagner cette division à la fin de l’année », a déclaré Hahn. « Il viendra un moment où cela deviendra évident, que si ce n’est pas très probable à ce moment-là, nous devrons prendre cette décision finale sur la direction. Ce n’est pas une décision que nous devons prendre pour le Memorial Day. Le fait est que nos éclaireurs font leurs affaires, nos analystes font leurs préparatifs, nous sommes donc prêts pour la direction dans laquelle nous décidons d’aller une fois que la date limite des échanges approche, mais du point de vue des performances, nous savons que nous sommes capables de plus . Nous devons voir cette cohérence bientôt.

Mais n’étant pas un employé des White Sox, ni le devoir de pousser pour des objectifs immédiats de discorde jusqu’à ce que la date limite des échanges exige une direction, une autre interprétation pourrait être envisagée. Après un recul par rapport à la saison dernière, le retour de ce noyau de liste largement en place était considéré comme le chemin le plus rapide vers les objectifs de longue date de plusieurs championnats.

Au lieu de cela, ce noyau joue encore pire, et même un rassemblement inattendu pour se hisser au sommet de la division la plus faible du baseball ne changerait pas le fait que le plafond de ce groupe doit être profondément réévalué – sans parler de la question de qui réalise les prochaines étapes au front office.

Il est encore relativement tôt dans la saison, mais ce truisme oscille dans les deux sens. Ce n’est pas encore juin et la profondeur de départ des Sox est déjà réduite à l’os. Le projet d’amélioration de la défense pendant l’intersaison s’oriente déjà vers des sacrifices pour obtenir des chauves-souris plus viables dans l’alignement, alors que le joueur de troisième but Jake Burger continue de prendre des balles au sol au deuxième et Jiménez fait son deuxième départ consécutif dans le champ droit lundi soir.

« Il y aura des moments où nous devrons étendre cette gamme encore plus que ce que nous avons fait et nous emprunterons cette voie », a déclaré le manager Pedro Grifol. « Et il y aura des moments où nous sentirons que nous devons jouer un peu mieux en défense et nous emprunterons cette voie. Tout dépend de ce que nous ressentons, de la façon dont nous nous équilibrons ce jour-là et de ce que nous pensons devoir faire.

Se classer 22e en points par match entrant lundi alors que la saison s’éloigne est le genre de fins qui justifient des moyens familiers. Mais à un moment donné, il arrive un moment où l’on se demande pourquoi ce compromis semble toujours nécessaire pour une équipe apparemment construite autour d’un noyau positionnel jeune et chauve-souris. Ou pourquoi les séances médiatiques avec le directeur général sont centrées sur la sous-performance d’un groupe qui devrait être bien meilleur. Et en ce moment, même juste une saison et un tiers de ces questions ont semblé beaucoup.

Pour les White Sox, c’est encore en grande partie une conversation publique pour le mois prochain, et il reste encore du temps avant même qu’ils aient besoin de rediriger les dépisteurs professionnels de la recherche d’aide à la rotation vers les parcs des ligues mineures pour les retours sur les locations de secours. La course à la division est le seul moyen de repousser toutes ces préoccupations au second plan, même si les conversations sur l’avenir de cette équipe sont déjà en cours.

«Vous devez d’une manière ou d’une autre malgré le fait d’échanger pour un gars, de signer un gars, de rédiger un gars, peu importe, vous devez être capable de maintenir cette objectivité pour voir si cela ne fonctionne pas avec ce groupe actuel et que devez-vous changer pour améliorez-le », a déclaré Hahn. « Encore une fois, nous n’en sommes pas encore là. Nous croyons toujours en ce groupe. Nous en avons vu des poussées. Pas assez. ”

