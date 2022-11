Les White Sox “ne pourraient pas être plus heureux” d’avoir Pedro Grifol comme nouveau manager – Shaw Local

Les jours du jugement approchent pour Pedro Grifol, et ils ne seront pas beaux.

Les White Sox vont être embourbés dans une longue séquence de défaites dans un avenir pas trop lointain. Grifol sera mis en cause.

Une équipe moindre comme les Tigers ou les Royals va balayer les Sox dans une prochaine série. Grifol aura la chaleur.

Peut-être que ce sera un changement de pitch discutable. Un effort de course de base léthargique. Défense bâclée.

Ils arrivent tous et – en tant que nouveau manager des White Sox – Grifol sera la cible idéale pour le mépris.

Pour l’instant, il ressemble au manager dont les Sox ont besoin depuis longtemps.

“Aujourd’hui est une journée assez excitante ici”, a déclaré le directeur général Rick Hahn après l’embauche de Grifol et la signature d’un contrat pluriannuel jeudi. “Vous me voyez peut-être sourire un peu plus que vous ne l’avez fait au cours de la dernière année et jaillir un peu plus que je ne l’ai fait au cours de la dernière année, et c’est parce qu’il m’est un peu difficile de contenir l’excitation que beaucoup d’entre nous ressentent d’être pouvoir présenter Pedro Grifol comme notre nouveau manager.

Hahn a froncé les sourcils pendant une grande partie de cette saison, principalement parce que les Sox (81-81) étaient les plus gros flops de la MLB et en partie parce que l’ancien manager Tony La Russa était un problème majeur et un repoussoir régulier pour une base de fans furieux.

Une image durable de La Russa sera le manager du Temple de la renommée qui s’endormit apparemment lors d’un match du 1er août contre les Royals.

Un manque flagrant d’inspiration a gêné les Sox de haut en bas tout au long de la saison, mais il semble que cela va changer l’année prochaine.

“Je vais apporter de l’énergie chaque jour”, a déclaré Grifol après avoir été présenté comme directeur chez Guaranteed Rate Field. «Chaque jour, je vais apporter de l’énergie. Je vous garantis que notre personnel va apporter l’énergie chaque jour, et cela va imprégner ce club-house.

Cela semble être une chose évidente à dire pour un tout nouveau manager, mais Grifol a gagné le droit d’être pris au mot.

Le natif de Miami, âgé de 52 ans, gratte et griffe vers son objectif ultime depuis 1991, lorsqu’il était un receveur prometteur sélectionné par les Twins au sixième tour du repêchage de l’État de Floride.

Il n’a jamais dépassé le Triple A en tant que joueur, mais Grifol a commencé à penser à gérer au début de sa carrière, et le long voyage a rapidement commencé.

Débutant comme dépisteur avec les Mariners en 2000, Grifol a passé 13 ans dans l’organisation de Seattle à faire un peu de tout.

“Ce jeu vous attrape et vous emmène”, a-t-il déclaré.

Grifol vient de terminer sa 10e saison dans l’équipe des Royals. Il a été l’entraîneur du banc de Kansas City au cours des trois dernières années et a également travaillé comme entraîneur du contrôle de la qualité / des attrapeurs, entraîneur des frappeurs et entraîneur des affectations spéciales.

Grifol ne s’est pas découragé lorsqu’il a passé des entretiens et n’a pas réussi à obtenir des postes de direction avec les Giants et les Tigers ces dernières années et les Marlins cette année.

“Il n’y a aucune frustration”, a déclaré Grifol. “J’ai une grande confiance dans tout ce qui arrive pour une raison, et le bon moment se présentera quand le bon moment se présentera. Je suis allé dur après chaque travail, et quand ils m’ont appelé et m’ont dit que je n’étais pas le gars, vous réfléchissez et vous vous améliorez dans votre présentation.

«Mais je pourrais en faire 10 autres. Je vais être le même gars. Vous avez juste besoin d’une organisation qui, lorsque vous vous présentez à eux, croit en vous. Et c’était tout. Et il se trouve que c’est avec un club qui a un grand noyau de joueurs qui peuvent jouer en octobre de l’année prochaine. Je ne pourrais pas être plus heureux. Je suis béni.”

Embauchant un manager sans lien avec l’organisation pour la première fois depuis l’arrivée de Gene Lamont en 1992, les Sox sont ravis d’avoir Grifol dans l’abri.

Avec Hahn travaillant à partir d’une liste initiale de 30 candidats, Grifol a réduit à huit et est sorti vainqueur.

“Pedro était le deuxième des huit avec qui nous nous sommes assis, et après environ une heure après le début de notre conversation, il est devenu très clair que la barre avait été relevée”, a déclaré Hahn. “À la fin de notre première rencontre, je lui ai dit quelque chose à l’effet que je sais que vous travaillez pour devenir un manager de grande ligue depuis environ 20 ans, et je ne peux pas imaginer que cela ne se produise pas ici en l’avenir pas trop lointain, que ce soit avec nous ou avec quelqu’un d’autre. Nous avons eu beaucoup de chance qu’il finisse par être avec nous à la fin.

