Les White Sox en vedette : la défaite par blanchissage place Chicago à six défaites du record de la MLB

En 1962, les Mets de New York ont ​​perdu 120 matchs, établissant ainsi le record du plus grand nombre de défaites en une seule saison dans l’histoire du baseball moderne. En 2024, les White Sox de Chicago sont en passe de supplanter les Mets en tant que pire équipe de tous les temps. À la fin de la saison, nous suivrons leurs efforts pour éviter l’infamie.

13 septembre : Les lanceurs sont performants, mais l’attaque ne l’est pas

Les rôles étaient censés être inversés. Si vous aviez demandé à n’importe quel amateur de baseball au début de l’année quelle équipe aborderait cette série de la mi-septembre – Oakland A’s contre Chicago White Sox – en cherchant à éviter le record de défaites de tous les temps, la réponse aurait été Oakland.

Les attentes avant la saison n’étaient pas très élevées pour les White Sox, c’est sûr. demandez à leur GMMais c’était Oakland qui sortait d’une saison de 110 défaites, au milieu d’une tempête chaotique en dehors du terrain.

Au lieu de cela, c’est Oakland qui construit un noyau jeune et prometteur. Et les White Sox comptent les jours jusqu’à la fin de la saison. Leur pertinence est directement liée à leur futilité. Avec un bilan de 33-115, leur club est à six défaites de la possession du record de tous les temps.

Cette défaite 2-0 n’a pas été une défaite écrasante. Zack Gelof a réussi un double en quatrième manche. Brent Rooker a donné aux A’s un peu d’assurance une manche plus tard avec un simple avec deux retraits. Les lanceurs de Chicago ont tenu bon, mais leur attaque n’a pas réussi à marquer un seul point.

White Sox 2024 : en route vers le pire de l’histoire White Sox 2025 : pas d’agents libres dignes de ce nom Ce n’est pas une franchise MLB sérieuse. pic.twitter.com/dqnNd7xa7e — Brett (@brett_haffner) 14 septembre 2024

Hors contexte, ce n’était qu’un match ordinaire, contrairement à de nombreuses défaites colossales qui peuplent leur calendrier.

Dans ce contexte, cependant, cela a ajouté à leur histoire indésirable.

Les White Sox ont perdu leur 16e match consécutif à domicile, sur une période de plus d’un mois. Leur bilan est tombé à 5-26 sous l’ère Grady Sizemore. Ils ont égalé les Orioles de Baltimore de 2018 et les Braves de Boston de 1935 pour le quatrième plus grand nombre de défaites depuis la création de la Ligue américaine en 1901.

Dans un univers parallèle, les A’s tentent désespérément d’éviter l’infamie. Dans ce monde, en revanche, ce sont les White Sox qui semblent s’y être résignés. Sam Blum

Rythme actuel : 126 pertes

Jeux restants : 14

Victoires nécessaires pour éviter d’égaler les Mets de 1962 : 10

Prochain jeu : Samedi contre Oakland. Le lanceur droitier des Athletics JT Ginn (0-1, 4,58 ERA) contre le lanceur droitier des White Sox Chris Flexen (2-14, 5,26 ERA)

11 septembre : Le rallye échoue et subit une 15e défaite consécutive à domicile

Les White Sox n’ont plus remporté de victoire à domicile depuis un mois entier.

Il y a bien longtemps, vers l’ère mésozoïque (OK, c’était le 12 août), Chicago avait battu les Yankees de New York 12-2. Depuis, les White Sox ont perdu les uns après les autres, se rapprochant un peu plus de l’histoire à chaque fois qu’ils entrent sur le terrain. La dernière édition comprenait une paire de simples à deux points du voltigeur des Guardians Lane Thomas dans une défaite de 6-4 mercredi après-midi qui a scellé le balayage en trois matchs de Cleveland.

Une erreur et une feinte ont contribué à alimenter une poussée de quatre points des White Sox, mais comme lors des deux matchs précédents de la série, ils n’ont jamais pris l’avantage. Ils ont perdu 15 matchs consécutifs au Guaranteed Rate Field, et 27 sur 28.

Les White Sox ont maintenant un bilan de 33-114. Depuis leur création en tant que membre fondateur de la Ligue américaine en 1901, seules cinq équipes ont enregistré plus de défaites en une saison : les Orioles de Baltimore en 2018 (115), les Braves de Boston en 1935 (115), les Athletics de Philadelphie en 1916 (117), les Tigers de Detroit en 2003 (119) et les Mets de New York en 1962 (120).

Les Guardians, premiers au classement, ayant quitté la ville à contrecœur, les White Sox accueilleront les Athletics d’Oakland dans le South Side pour une série de trois matchs ce week-end. Chicago a perdu deux des trois matchs à Oakland début août. Zack Meisel

Je crains qu’il soit temps que nous ayons cette conversation. Reléguer les White Sox de Chicago pic.twitter.com/mAYNihULHx — Actualités de la date limite de la MLB (@MLBDeadlineNews) 11 septembre 2024

10 septembre : La 113e défaite survient lors du 17e blanchissage de la saison

CHICAGO — Avant le match de mardi, un dirigeant des White Sox a demandé à deux journalistes d’essayer d’utiliser le mot « record » avant le nom de l’équipe au lieu d’une description moins flatteuse. Et bien, les White Sox ont récidivé mardi, établissant un nouveau record de défaites consécutives à domicile avec 14. Bien sûr, ils ont battu le record qu’ils avaient établi lundi soir.

Leur défaite 5-0 contre Cleveland était également leur 26e défaite lors de leurs 27 derniers matchs à domicile.

Cela commence à devenir une tendance.

Menés par un coup de circuit de trois points de Lane Thomas contre le releveur des Sox Gus Varland en sixième manche, Cleveland a envoyé les White Sox à leur 113e défaite, à domicile ou à l’extérieur, de la saison. C’était la 17e fois cette saison qu’ils étaient blanchis. Ils sont à huit défaites de surpasser le record de défaites des Mets de 1962, et le seul drame maintenant est de savoir s’ils peuvent gagner trois matchs d’ici le 24 septembre pour pouvoir établir le record lors de leur dernière série à domicile.

Les Sox ont un bilan de 18-56 à domicile et leur dernière victoire au Guaranteed Rate Field remonte au 12 août, lorsqu’ils ont battu les Yankees de New York 12-2. Leur précédente victoire à domicile remonte au 10 juillet, contre les Twins, lors du premier match d’un programme double. Les Sox ont répondu avec 21 défaites consécutives, égalant ainsi le record de la Ligue américaine.

Avant le match, les Sox ont rappelé le droitier Sean Burke, qui faisait ses débuts en ligue majeure. Il a éliminé trois frappeurs sur trois prises en deux manches sans point avant que les Guardians n’obtiennent un point non mérité contre lui en neuvième manche. L’erreur était de lui, après un lancer hors cible.

Burke, un choix de troisième ronde au repêchage de 2021, était censé lancer dans la Ligue d’automne de l’Arizona, mais il est en fait le 62e joueur que les White Sox ont utilisé cette saison, prolongeant ainsi un record du club. Jon Greenberg

9 septembre : 112e défaite alors que le lanceur des Guardians flirte avec la perfection

CHICAGO — Les White Sox, qui ont marqué 104 points de moins que toute autre équipe, se sont révélés être un élixir pour tout lanceur en difficulté. Cela inclut désormais la recrue des Guardians de Cleveland Joey Cantillo, qui a retiré les 20 premiers frappeurs de Chicago qu’il a affrontés lundi et a infligé aux White Sox leur 112e défaite.

Cantillo a enregistré une moyenne de points mérités de 8,47 lors de ses quatre premiers départs, mais lors de la victoire 5-3 de Cleveland, il a éliminé 10 frappeurs sur prises et a gardé les White Sox hors des buts jusqu’au simple d’Andrew Benintendi avec deux retraits dans la droite en septième.

Quelle soirée pour Joey Cantillo ! Il a éliminé 10 frappeurs lors de sa sortie ce soir. #PourLaTerre pic.twitter.com/LJ8jZstH78 — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) 10 septembre 2024

Étrangement, les White Sox ont remporté plus de victoires contre les Guardians, premiers au classement (cinq) que contre tout autre adversaire cette saison. Leur défaite de lundi, cependant, a marqué leur 13e défaite consécutive à domicile et leur 25e lors de leurs 26 derniers matchs au Guaranteed Rate Field. Ils ne sont qu’à huit défaites d’égaler le record douteux des Mets de 1962. Ils sont à 40 1/2 matchs de la quatrième place dans la Ligue américaine Centrale à cinq équipes. Zack Meisel

(Photo du haut d’Andrew Vaughn : Matt Marton / Imagn Images)